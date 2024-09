Haliey Welch, la « Hawk Tuah Girl » révèle son plus grand regret depuis sa célébrité virale

La femme derrière probablement la vidéo la plus virale de 2024 a révélé qu’elle aurait aimé connaître son nouveau succès plus tôt.

Haliey Welch est devenue célèbre plus tôt cette année après une interview de style « dans la rue » où elle a utilisé le terme « hawk tuah » pour décrire un acte sexuel.

« Je t’aime, Pookie », a-t-elle crié avant de partir avec son amie Chelsea. Pendant deux semaines, le duo est resté discret tandis que le monde parcourait Internet pour tenter d’en savoir plus sur la jeune femme de 21 ans originaire du Tennessee.

Ce n’est que lorsqu’elle est apparue dans le podcast de Bri LaPaglia La vie de Bri pour parler de la façon dont ce moment infâme s’est produit – avant de rejoindre le petit ami de Mme LaPaglia, le chanteur country Zach Bryan, sur scène, qu’elle a rompu son silence.

Haliey Welch est devenue célèbre plus tôt cette année après une interview de style « dans la rue » où elle a utilisé le terme « hawk tuah » pour décrire un acte sexuel.

Sa renommée n’a fait que croître à partir de là, où elle est devenue la fille de l’été américain et elle en a profité pour apparaître dans divers podcasts, festivals, séries Internet et utiliser son nouveau succès pour donner de l’argent et de la nourriture aux refuges pour animaux.

Maintenant, dans le premier épisode de son podcast Betr, Parlez de TuahMme Welch a révélé que se cacher du monde était une décision qu’elle regrettait désormais.

Elle a dit que c’était « fou » d’avoir prononcé ces deux mots et qu’elle avait maintenant toutes ces opportunités.

« J’aurais aimé m’y mettre plus tôt », a-t-elle déclaré, en parlant de sa nouvelle renommée.

« J’avais peur de sortir de chez moi pendant les deux premières semaines, moi et [Chelsea] tous les deux. Nous nous sommes enfermés dans la chambre.

« J'aurais aimé m'y mettre plus tôt », a déclaré Welch, à propos de sa nouvelle renommée.

Mme Welch a également donné des détails sur le tristement célèbre « Pookie » – quelqu’un qu’elle n’a jamais nommé ni montré dans aucun de ses contenus sur les réseaux sociaux.

Son invitée pour le premier épisode, Whitney Cummins, a demandé à Mme Welch si elle sortait avec quelqu’un ou si elle était sur des applications de rencontres.

« Bien sûr que non, je ne suis pas sur les applications. Éloigne-toi de moi, les hommes me font peur. Pookie est toujours là, il m’a juste emmenée à un rendez-vous », a révélé Mme Welch.

Mme Welch a déclaré qu’elle et l’ouvrier du bâtiment de 24 ans étaient en relation « de temps en temps » depuis trois ans, mais que le couple n’a commencé à devenir sérieux qu’il y a quelques mois.

Mme Cummins a déclaré que c’était probablement pour le mieux qu’ils n’aient pas encore eu de premier rendez-vous officiel alors que Mme Welch est encore en train de s’habituer à son nouveau succès.

Mme Welch est récemment apparue dans le premier épisode de l’émission de rencontres de la star de Summer House, West Wilson Date de l’Ouest jamais.

Welch a dévoilé son nouveau podcast « Talk Tuah ». Instagram/@hay_welch

M. West a emmené Mme Welch à un rendez-vous de pêche romantique à Nashville, dans le Tennessee, et il n’a pas tardé à lui demander ce qu’elle pensait de sa célébrité sur Internet.

« Est-ce que le nom Hawk Tuah te convient ? » lui a-t-il demandé.

Elle n’a pas tardé à réagir en disant : « Nous essayons de nous en éloigner. »

« Tu veux être Haliey ? »

Elle a dit oui, elle voulait être Haliey et non « Mme Hawk ».

M. West lui a ensuite demandé ce qu’elle prévoyait de faire une fois que sa renommée virale se serait « estompée » et elle a révélé qu’elle avait été approchée pour lancer des podcasts ou même apparaître dans une émission de télé-réalité.

Cependant, certains ont affirmé que les 15 minutes de gloire de la jeune femme de 22 ans étaient déjà écoulées après qu’une vidéo d’elle au festival Rock The South en Alabama a commencé à circuler le mois dernier.

Mme Welch a été invitée sur scène pour tenter d’exciter la foule avant que les artistes – Warren Zeiders et Jelly Roll – ne montent sur scène.

Cependant, des images vidéo ont montré Mme Welch crier : « Soyons là pour Warren Zeiders et Jelly Roll ! »

Elle a ensuite crié mais le public n’a pas été impressionné – personne n’a égalé son énergie et n’a répondu en criant. Les animateurs ont ensuite remercié Mme Welch pour son temps et elle a quitté la scène.

Les gens n’ont pas été gentils avec Mme Welch dans la section des commentaires, l’un d’eux affirmant que ses « 15 minutes [of fame] étaient en hausse”.