Haley vante le bilan d’Israël et qualifie Trump de “chaos, vendettas et drame” lors du sommet juif du GOP

LAS VEGAS — Les candidats républicains à la présidentielle ont eu ce week-end une rare occasion d’exposer en quoi leur approche en matière de politique étrangère serait différente de celle de l’ancien président. Donald Trump tout en apparaissant dos à dos avec lui sur la même scène devant un public composé de certains des donateurs et militants juifs les plus influents du parti.

C’est Nikki Haley qui a saisi cette opportunité avec le plus de force au cours d’une campagne électorale au cours de laquelle Trump a refusé de comparaître sur la scène du débat avec ses rivaux nettement moins bien placés. Au moment où elle tente de prouver aux donateurs et aux électeurs qu’elle sera une adversaire coriace pour l’ancien président alors que le champ des primaires se rétrécit, elle a soutenu que les Américains ne peuvent pas compter sur un homme préoccupé par ses propres griefs et ressentiments à un moment où les « forces les plus obscures » sont alignées contre la liberté et veulent « anéantir le peuple juif par tous les moyens nécessaires ».

« Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés, et compte tenu de ces enjeux, nous ne pouvons pas avoir quatre années de chaos, de vendettas et de drames », a déclaré Haley sous les applaudissements, soulignant son rôle à la fois d’épouse de militaire et de mère. « Il y a huit ans, c’était bien d’avoir un leader qui cassait les choses. Mais pour l’instant, nous avons besoin d’un leader qui sache aussi remettre les choses en ordre. L’Amérique a besoin d’un capitaine qui stabilisera le navire et non le fera chavirer. »

Vantant son travail de défenseur d’Israël en tant qu’ambassadrice de Trump auprès des Nations Unies – qui a mis en garde à plusieurs reprises contre les menaces que représentait le Hamas bien avant l’attaque du groupe militant du 7 octobre – Haley a admis que Trump méritait d’être considéré comme un « président pro-israélien » qui a quitté le Hamas. l’accord avec l’Iran et a reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël. Mais elle a critiqué son affirmation controversée, peu après l’attaque du 7 octobre, selon laquelle le Hezbollah, le groupe militant soutenu par l’Iran, est « très intelligent » et a souligné qu’elle ne critiquerait jamais le Premier ministre israélien « au milieu de la tragédie et de la guerre ». comme Trump l’avait fait. Elle a accusé Trump d’être « confus » entre les alliés étrangers des États-Unis et leurs adversaires et s’est moquée de lui pour le passé. complimentant Le président chinois Xi Jinping et pour avoir qualifié le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un d’ami.

« Ce ne sont pas des gens bons ou intelligents. Avec l’ayatollah iranien, ils sont les dictateurs les plus méchants du monde », a-t-elle déclaré. « Ils veulent que nous restions divisés, distraits et moralement confus. … Avec tout le respect que je vous dois, je ne me trompe pas.»

Haley et Trump faisaient partie des neuf candidats républicains à la présidentielle – y compris l’ancien vice-président Mike Pence, qui a suspendu sa campagne lors de l’événement – ​​qui ont pris la parole lors du sommet annuel de la Coalition juive républicaine à Las Vegas quelques semaines après que les militants du Hamas ont attaqué Israël, tuant quelque 1 400 personnes et en prenant plus de 200 personnes en otage. De nombreux intervenants ont souligné que ce jour d’octobre, plus de Juifs avaient été tués que n’importe quel autre jour depuis l’Holocauste. Sur de nombreuses chaises d’une grande salle de bal du Venetian Convention and Expo Center se trouvaient des pancartes portant le drapeau israélien et le message : « Nous ne allons pas bien ».

Alors que Haley a intensifié ses critiques à l’égard de Trump lors du rassemblement, l’accueil élogieux que l’ancien président a reçu de la part du public a souligné la difficulté à laquelle ses rivaux sont confrontés pour tenter d’éclipser un ex-président capable de souligner les pouvoirs qu’il a exercés pendant sa présidence – et, dans ce cas, son affirmation selon laquelle il était le président le plus pro-israélien de l’histoire.

Dans ses propres remarques, Trump a déclaré que son administration veillerait à ce que le Hamas soit décimé et que « ces atrocités soient vengées ». Il a fait valoir que « la faiblesse et l’incompétence » du président Biden étaient à l’origine de l’attaque contre Israël, et a lancé son propre avertissement : « si vous versez une goutte de sang américain, nous en renverserons un gallon du vôtre ».

“Aujourd’hui, le monde explose”, a déclaré Trump sous les applaudissements. « Si j’étais président, l’attaque contre Israël n’aurait jamais eu lieu. »

TJ Ducklo, porte-parole de la campagne Biden-Harris 2024, a souligné les récentes « attaques erratiques contre Israël » de Trump et a déclaré qu’elles étaient « normales pour un homme qui a miné notre sécurité nationale et embarrassé notre nation sur la scène mondiale ».

« Plus Trump parle, plus les électeurs se rappellent à quel point il est dangereux et inapte à diriger », a déclaré Ducklo.

Depuis les attaques du Hamas contre Israël, tous les candidats à la présidence du Parti Républicain ont intensifié leurs efforts pour courtiser cette puissante circonscription républicaine – chacun luttant pour prouver qu’il serait le plus ardent défenseur d’Israël. Le Comité national républicain a également récemment annoncé que le RJC co-parrainerait le troisième débat présidentiel du GOP le 8 novembre à Miami, soulignant le rôle influent que la coalition a joué pendant la campagne électorale. Mais tandis que les rivaux de Trump ont proposé des politiques différentes, comme la répression des Lors de rassemblements pro-palestiniens sur les campus ou en promettant d’expulser les étudiants étrangers qu’ils jugent favorables au Hamas, il leur a été difficile de surpasser l’impact de sa politique au Moyen-Orient.

Mais Trump n’a pas tardé à rappeler à son auditoire ce week-end qu’il avait autorisé l’assassinat du général de division Qasem Soleimani, un haut général iranien ; qu’il reconnaissait le contrôle d’Israël sur le plateau du Golan, une bande de terre contestée le long de la frontière israélo-syrienne ; et qu’il a reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël tout en y déménageant de manière controversée l’ambassade américaine.

Il y a un an, bon nombre des futurs candidats qui affirmaient qu’il était temps de quitter Trump ont été bien accueillis. Mais la sénatrice Lindsey O. Graham (RS.C.), un proche allié de Trump qui venait de rentrer d’Israël et qui était l’un des orateurs invités vendredi soir, a déclaré que l’attaque du 7 octobre avait recentré l’attention sur Trump. le travail de l’administration pour soutenir Israël.

« Il y avait beaucoup de sceptiques ici qui estimaient qu’il était trop grandiloquent ; Il y avait d’autres choix qui étaient bons sur le plan politique et peut-être plus à même de gagner, mais maintenant je pense qu’ils voient la valeur de Trump », a déclaré Graham. « Le prochain président doit effrayer nos ennemis. Je ne connais personne de mieux que Donald Trump pour effrayer nos ennemis.»

Au-delà de Trump, d’autres candidats républicains tels que Haley, le sénateur Tim Scott (SC) et le gouverneur de Floride Ron DeSantis ont été chaleureusement accueillis alors qu’ils continuent de se battre pour une deuxième place loin derrière Trump – soulignant à quel point il y a encore peu de consensus sur un candidat parmi les candidats. ceux qui veulent voir une alternative à Trump.

Scott a fait valoir qu’il inverserait « la politique de Biden de faiblesse américaine, de retraite et de récompense du terrorisme qui a coûté la vie à des Américains et à des Israéliens innocents ». Il a vanté ses propositions législatives visant à supprimer le financement des universités « qui dorlotent l’antisémitisme » et à empêcher la fin des sanctions contre l’Iran. Il a parlé avec passion de la montée de l’antisémitisme aux États-Unis et sur les campus universitaires.

« Nous devons éliminer la pourriture de l’antisémitisme de notre société », a déclaré Scott, déclarant que tout étudiant qui prône le meurtre et le terrorisme devrait être expulsé de son campus. « Toute université qui se permet de devenir un porte-voix du mal devrait perdre chaque centime de l’argent des impôts fédéraux », a-t-il ajouté, tandis que les membres du public se levaient et applaudissaient.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, l’un des plus ardents critiques de Trump, a été accueilli par une poignée de huées, mais il les a écartés – déclarant que c’était une journée trop sérieuse pour être mesquine.

« Il y a une différence, pour tout le monde, entre la liberté d’expression et le discours de haine », a déclaré Christie. « Ce qui se passe aujourd’hui sur nos campus universitaires n’est pas une question de liberté d’expression. C’est un discours de haine. Ce qui se passe aujourd’hui sur nos campus incite à la violence, incite à la peur, et nous connaissons l’impact que cela a sur nos enfants.

Certains membres du RJC se sont demandé pourquoi Vivek Ramaswamy avait assisté au rassemblement après avoir suscité la controverse pendant la campagne électorale en affirmant que les États-Unis devraient progressivement supprimer leur aide à Israël alors qu’il poursuit la mise en place des « Accords d’Abraham 2.0 » en tant que président – ​​une position pour laquelle Haley a fustigé l’entrepreneur technologique, affirmant que son approche rendrait l’Amérique moins sûre.

Au début de son discours samedi, Ramaswamy a déclaré qu’il souhaitait apaiser un peu la tension dans l’auditoire en « dénonçant l’éléphant dans la pièce » – le fait que ses opinions politiques ont été décrites comme « hostiles à Israël ».

“Je pense qu’il est au moins raisonnable de se poser la question de savoir si la soi-disant couverture protectrice fournie par les États-Unis a pu, d’une manière ou d’une autre, contribuer à l’inertie intellectuelle de la propre défense d’Israël”, a déclaré Ramaswamy, faisant référence au missile Iron Dome d’Israël. système de défense.