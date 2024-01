Haley va lancer une publicité ciblant la gestion par Trump des relations avec la Corée du Nord et l’otage d’Otto Warmbier

La campagne présidentielle de l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, publie une publicité télévisée de trois minutes à la veille des primaires du New Hampshire. critiquer l’ancien président Donald Trump pour sa gestion des relations américaines avec la Corée du Nord et l’otage Otto Warmbier. L’annonce présente le témoignage de la mère de Warmbier, Cindy Warmbier.

Étudiant américain Otto Warmbier a été pris en otage par la Corée du Nord en 2016. Après de longues et ardues négociations entre le régime et les États-Unis, Warmbier a été libéré après être tombé dans un état végétatif et est décédé peu de temps après sa libération.

La publicité présente le discours prononcé par la mère de Warmbier lorsque Haley a lancé sa campagne en février 2023.

“Lorsque nous avons demandé de l’aide à l’administration Obama, ils nous ont dit de nous taire et d’être patients”, explique Warmbier dans la publicité. “Nikki nous a dit le contraire. Elle m’a dit que c’était bien d’avoir peur, comme je le fais maintenant, mais que j’ai dû surmonter la peur.”

La mère de Warmbier continue en félicitant Haley, qui était ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies sous l’administration Trump lorsque les négociations pour la libération de son fils avaient lieu, et la remercie pour son soutien tout au long du processus de négociation.

“Je vais vous parler de sa force, de sa compassion et de sa conviction que chaque être humain vaut la peine de se battre”, déclare Cindy Warmbier dans la publicité. “Je vais vous dire que Nikki ne m’a pas aidé parce que c’était son travail. Elle l’a fait en tant que mère, amie et combattante qui a fait sienne mon combat.”

La campagne présidentielle de Haley présente l’histoire de la mère en deuil afin de rappeler aux électeurs L’approche « amicale » de Trump au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

“Donald Trump a joué un rôle important en ramenant le corps d’Otto à la maison et en obligeant la Corée du Nord à rendre des comptes, mais il a changé d’avis lorsqu’il est “tombé amoureux” du dictateur nord-coréen Kim Jong Un”, a déclaré la campagne présidentielle de Haley dans un communiqué.

En 2019, Trump a déclaré qu’il ne blâmait pas Kim pour la mort d’Otto Warmbier, un commentaire qui a suscité l’indignation.

“De très mauvaises choses sont arrivées à Otto, d’autres vraiment très mauvaises. Mais [Kim] me dit qu’il ne le savait pas, et je le prends au mot.”

La diffusion de cette publicité constitue une nouvelle attaque contre Trump. Haley se bat pour combler l’écart pour les primaires du New Hampshire et s’en prend directement à Trump dans ce qu’elle appelle une « course à deux ».

