La candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley a dénoncé le manque d’aide à l’Ukraine dans le cadre de la mesure provisoire « propre » du Congrès présentée à la Chambre un jour plus tôt et a appelé à des coupes dans les dépenses dans d’autres domaines.

« La réalité est que les Républicains et les Démocrates, tous, ont dépensé l’argent des contribuables de manière ridicule », a déclaré Haley dimanche sur « Fox News Sunday » avec Shannon Bream. « Ils prennent simplement un budget de l’année dernière, y ajoutent davantage et continuent. Le faux récit selon lequel soit nous pouvons payer pour certaines choses, soit l’Ukraine est faux.»

Haley répondait au sénateur républicain Rand Paul (Ky.), un farouche opposant à une aide supplémentaire à l’Ukraine, qui dit la semaine dernière davantage d’aide signifierait emprunter de l’argent à la Chine.

Reconnaissant la dette de la nation, Haley, ancienne ambassadrice des Nations Unies, a également critiqué les choix de dépenses de son propre parti.

« Nous avons une dette de 33 000 milliards de dollars, nous devons emprunter de l’argent juste pour payer nos intérêts, la Chine possède une partie de cette dette », a déclaré Haley. « Mais… si vous regardez cela, pourquoi ne pas examiner le fait que pourquoi… Les républicains ont mis 7,4 milliards de projets favoris et des allocations dans le budget et les démocrates ont mis 2,8 milliards ? Pourquoi ne pas examiner toutes les choses pour lesquelles nous n’avons pas besoin de dépenser ?

Affirmant que le budget doit commencer à zéro pour que les législateurs puissent « progresser », Haley a déclaré qu’elle faisait pression pour des plafonds de dépenses afin d’éviter les dépenses excessives et la poursuite des emprunts.

Haley a maintenu sa pression en faveur d’un financement continu pour ce pays déchiré par la guerre tout au long de sa campagne présidentielle, affirmant à plusieurs reprises qu’une victoire de la Russie était une victoire de la Chine.

« Le fait que cela va effectivement empêcher la guerre, le fait que cela ne représente que 3,5 pour cent de notre budget national, 3,5 pour cent de notre budget de défense nationale. » dit Haley. « Le fait que… cela remonte à 11 pays européens qui dépensent plus que nous. Mais qu’est-ce que cela va faire ? Cela va aux armes, cela va reconstituer nos stocks. Cela garantira que l’Ukraine dispose de ce dont elle a besoin. Et cela garantira que s’ils gagnent, ce n’est pas une nouvelle victoire pour la Russie ou la Chine, mais cela empêchera la guerre afin qu’elle n’atteigne pas la Pologne et d’autres pays de l’OTAN.»

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy (Républicain de Californie) a proposé samedi un projet de loi visant à maintenir le gouvernement ouvert, qui n’incluait pas de financement pour l’Ukraine, malgré le fait qu’une législation similaire au Sénat avec l’aide de l’Ukraine était en cours.

McCarthy a soutenu que l’aide à l’Ukraine ne devrait pas faire partie d’une mesure provisoire, et un certain nombre de républicains à la Chambre s’y opposent.

Dans une interview accordée dimanche à CBS News, McCarthy dit il est déterminé à aider l’Ukraine, mais la résolution de la crise à la frontière reste une priorité majeure.

