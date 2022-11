Haley signale l’ouverture de 2024 malgré sa promesse de soutenir Trump

CLEMSON, SC (AP) – Nikki Haley, ambassadrice à l’ONU sous le président Donald Trump, a déclaré mardi qu’elle prendrait les vacances de Noël pour réfléchir à une éventuelle candidature présidentielle de 2024, contredisant sa déclaration de l’année dernière selon laquelle elle n’entrerait pas dans la course si Trump optait courir à nouveau.

“Nous prenons les vacances pour examiner en quelque sorte la situation”, a déclaré l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud lors d’un événement à son alma mater, l’Université Clemson, parrainé par Turning Point USA. “Si nous décidons de nous lancer, nous y mettrons 1 000% et nous le terminerons.”

Les commentaires ressemblaient aux remarques de Haley lors du rassemblement de la Coalition juive républicaine de la semaine dernière à Las Vegas, où elle faisait partie des 10 espoirs républicains potentiels de la Maison Blanche à faire leur présentation lors de la première grande conférence du GOP du cycle électoral de 2024.

“Je n’ai jamais perdu une élection, et je ne vais pas commencer maintenant”, a déclaré Haley, dans une phrase qu’elle a répétée mardi à Clemson.

Mais le nouveau ton de Haley contraste fortement avec avril 2021, lorsqu’elle a répondu «oui» lorsqu’on lui a demandé lors d’une visite dans une université historiquement noire de son État d’origine si elle soutiendrait une future campagne présidentielle de Trump. Haley a également noté qu’elle ne solliciterait pas l’investiture de son parti si Trump se présentait également.

“Je ne me présenterais pas si le président Trump se présentait, et je lui en parlerais”, a alors déclaré Haley, interrogée par l’Associated Press si une éventuelle offre de Trump pourrait empêcher ses propres efforts, s’il l’annonçait en premier. “C’est quelque chose dont nous aurons une conversation à un moment donné, si cette décision est quelque chose qui doit être prise.”

Les membres du personnel de Haley ont refusé mardi de dire si une telle conversation avait eu lieu, ou ce qui avait amené Haley à changer de ton sur ce que 2024 pourrait lui réserver, maintenant que Trump est officiellement dans la course.

Haley, qui a été gouverneur de Caroline du Sud pendant six ans avant que Trump ne lui demande de rejoindre son cabinet, a été ambassadrice de l’ONU pendant deux ans avant de partir de son propre gré. Les années à venir comprenaient des mouvements qui ont fait signe à une éventuelle candidature à un poste plus élevé, notamment le retour en Caroline du Sud, le lancement d’un comité d’action politique et la publication d’un mémoire.

Comme d’autres responsables de l’administration Trump envisageant des candidatures présidentielles, notamment l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, Haley a marché sur la corde raide entre critiques et éloges de l’ancien président. À la suite de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, Haley a déclaré que Trump avait eu “gravement tort” d’attiser la foule avant l’émeute et que ses “actions depuis le jour des élections seront jugées sévèrement par l’histoire”.

Depuis lors, Haley a promu les réalisations de l’administration et a même défendu son ancien patron comme “opiniâtre”, comme elle l’a fait au début de 2021.

Un porte-parole de la campagne Trump n’a pas immédiatement renvoyé un message demandant des commentaires mardi sur les remarques de Haley. Taylor Budowich, un ancien porte-parole de Trump travaillant maintenant pour son super PAC, MAGA Inc., a rejeté Haley en le qualifiant de “malheureux de voir des politiciens que le président Trump a utilisés de manière pertinente 2024 comme support de vie pour leur carrière politique”.

Meg Kinnard peut être jointe à http://twitter.com/MegKinnardAP

Meg Kinnard, l’Associated Press