Haley s’engage à rester jusqu’au Super Tuesday – mais pas nécessairement au-delà

“Tant que je continue de croître par État, je suis dans cette course”, a déclaré Haley. «J’ai bien l’intention d’aller au Super Tuesday. Grâce au Super Tuesday, nous allons continuer et voir où cela nous mène. C’est ce que nous savons que nous allons faire maintenant. Je le prends un état à la fois. Je ne pense pas trop loin.

Le Super Tuesday, fixé au 5 mars de cette année, sert souvent à éliminer les candidats aux primaires présidentielles, puisqu’environ un tiers de tous les délégués sont déterminés par plus d’une douzaine d’États qui organisent leurs primaires ce jour-là, dont la Californie et le Texas.

Mais un certain nombre d’États très peuplés tiendront leurs primaires après cette date, notamment la Floride, l’Illinois, l’Ohio, New York et la Pennsylvanie. Les dernières primaires présidentielles auront lieu le 4 juin.

La primaire républicaine, autrefois bondée, a été réduite à un affrontement entre Haley et Trump, après que plusieurs candidats bien connus ont quitté la course suite à la domination de Trump sur les caucus de l’Iowa. Haley a obtenu 19 pour cent des voix dans l’État de Hawkeye et a réussi à gagner environ 43 pour cent dans le New Hampshire, mais n’a toujours pas réussi à battre Trump, qui a remporté la première primaire du pays avec près de 54 pour cent des voix.

Bien que le vote du Nevada vienne ensuite pour les républicains, les deux candidats ont largement tourné leur attention vers l’État d’origine de Haley, la Caroline du Sud, qui votera le 24 février.

Haley a déclaré dimanche qu’elle n’avait pas besoin d’une victoire en Caroline du Sud pour maintenir sa campagne en vie. Mais elle vise une meilleure performance que dans le New Hampshire, malgré

les sondages donnent à Trump une avance bien plus importante là-bas que dans le New Hampshire.

«Je dois montrer que je suis plus fort en Caroline du Sud qu’au New Hampshire. Est-ce que cela doit être une victoire ? Je ne pense pas que cela doive nécessairement être une victoire », a déclaré Haley. “Mais cela doit certainement être meilleur que ce que j’ai fait dans le New Hampshire, et cela doit certainement être proche.”

Haley a refusé de dire dimanche si les attaques de Trump contre elle, mettant en doute son éligibilité à la présidence parce qu’elle est la fille d’immigrants indiens, étaient racistes, mais a fustigé la rhétorique et a averti que la situation risquait de s’aggraver.

«Je pense que c’est à tout le monde de décider. Je pense, vous savez, le fait qu’il continue à emprunter cette voie pour dire des choses, vous savez, est-ce celui que nous voulons en tant que président ? Est-ce celui-là que nous voulons que nos enfants voient ? Je ne pense pas. Et, écoute, il va juste devenir encore plus déséquilibré, Kristen… Cela va empirer, parce que c’est ce qu’il fait quand il a l’impression de ne pas avoir le contrôle », a déclaré Haley.