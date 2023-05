Haley s’engage à interdire l’avortement au niveau fédéral, mais dit que c’est peu probable sans plus de républicains au Congrès

MANCHESTER, NH (AP) – La candidate présidentielle républicaine Nikki Haley s’est engagée mercredi à signer une interdiction fédérale de l’avortement, mais a noté qu’il serait très peu probable d’en adopter une sans plus de républicains au Congrès.

Bien que Haley n’ait pas précisé combien de semaines une interdiction fédérale devrait englober, son engagement à en signer une est le plus spécifique qu’elle ait été sur la question au cours de sa campagne présidentielle. L’ancien gouverneur de Caroline du Sud et ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies a déclaré que « personne n’a été honnête » sur la difficulté d’obtenir une interdiction, dans un gouvernement fédéral étroitement divisé.

« Il faudrait une majorité de la Chambre, 60 sénateurs et un président pour le signer », a déclaré Haley au St. Anselm College de Manchester, New Hampshire, suggérant que même quelques ramassages du GOP aux élections de 2024 ne feraient pas la différence. en passage. Elle faisait spécifiquement référence à la super-majorité requise pour une législation majeure pour effacer le Sénat de 100 membres. « Nous n’avons pas eu 60 sénateurs républicains en 100 ans », a déclaré Haley.

Les commentaires interviennent au milieu d’un débat continu sur les restrictions à l’avortement parmi les républicains à la recherche de l’investiture présidentielle de leur parti. Le sénateur Tim Scott, le compatriote de Caroline du Sud de Haley qui a lancé sa candidature cette semaine, a déclaré qu’il signerait une interdiction de 15 semaines. D’autres candidats, comme l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, ont déclaré que la question devrait rester dans les États sans supermajorité républicaine au Congrès.

Le gouverneur Ron DeSantis, qui devrait lancer sa campagne plus tard mercredi, a récemment signé une interdiction de six semaines en Floride, ce que l’ancien président Donald Trump a par la suite laissé entendre qu’il était « trop ​​sévère ». L’ancien vice-président Mike Pence, préparant sa propre campagne, a déclaré qu’il soutenait le projet de loi de la Floride et qu’il signerait une telle mesure en tant que président. Le seuil de six semaines survient avant que de nombreuses femmes ne réalisent qu’elles sont enceintes.

Interrogée par un participant sur la façon dont elle opposerait sa propre opposition à l’avortement à des États « extrêmement pro-choix » comme le New Hampshire, Haley a déclaré qu’elle ne ferait pas de compromis personnellement.

« Je ne peux pas changer soudainement ma position pro-vie parce que je fais campagne dans le New Hampshire », a déclaré Haley. « C’est incroyablement personnel, et je vais le traiter avec le respect qu’il mérite.

Le New Hampshire était parmi les États les moins restrictifs en matière d’avortement jusqu’en 2021, date à laquelle il a promulgué une interdiction de la procédure après 24 semaines de grossesse. Cette année, les législateurs ont examiné plus d’une demi-douzaine de projets de loi des deux côtés de la question. Avec une législature étroitement divisée, aucun n’a été adopté.

En Caroline du Sud, Haley a signé une interdiction d’avortement après environ 20 semaines. Mardi, le Sénat de Caroline du Sud a adopté une interdiction de la procédure après environ six semaines, que l’actuel gouverneur républicain a annoncé qu’il signerait. Des groupes de défense des droits à l’avortement se sont déjà engagés à déposer des recours en justice.

« Maintenant, il est de retour dans les États auxquels il appartient », a déclaré Haley mercredi, faisant référence à la décision de la Cour suprême des États-Unis de l’année dernière annulant Roe v. Wade.

Haley a fait référence au consensus national dans son discours du mois dernier au siège d’un important groupe anti-avortement, qui a déclaré qu’il ne soutiendrait aucun candidat à la Maison Blanche qui ne soutiendrait pas au minimum une interdiction fédérale de l’avortement de 15 semaines. Au cours de ces remarques au siège de Susan B. Anthony Pro-Life America, Haley a déclaré qu’elle voyait un rôle fédéral sur la question, mais qu’elle n’avait pas approuvé une interdiction fédérale.

Présentant Haley lors d’un événement « Femmes pour Nikki » plus tard mercredi, la coprésidente de sa coalition de femmes dans le New Hampshire a cherché à détourner l’attention de l’avortement.

« Il est temps de mettre une femme à la Maison Blanche pour mener la charge sur certaines questions importantes autres que nos droits reproductifs », a déclaré Sharon Bolduc, dont le mari a défié en vain la sénatrice démocrate américaine Maggie Hassan dans le New Hampshire l’année dernière.

« En tant qu’électrices, nous avons tellement plus à offrir au peuple américain que de simplement parler de nos utérus », a-t-elle déclaré dans une interview par la suite. « Dépassons déjà cela. »

Mercredi, Haley a de nouveau fait référence à son appel en 2015 pour le retrait d’un drapeau de bataille confédéré de la Statehouse de Caroline du Sud comme preuve de sa capacité à parvenir à un consensus. Elle avait précédemment rejeté l’appel d’un challenger démocrate pour le retrait du drapeau, le qualifiant de cascadeur. Mais Haley a ensuite demandé son retrait après les meurtres racistes de neuf fidèles noirs à Charleston, en Caroline du Sud, par un suprémaciste blanc.

« Cela commence au sommet, quand vous allez et que vous gouvernez ou dirigez, sans jugement de votre peuple », a déclaré Haley. « Mais les amener à voir le meilleur d’eux-mêmes pour aller dans un meilleur endroit, c’est la clé. »

___

Holly Ramer et Meg Kinnard, Associated Press