Haley se met dans la peau de Trump dans le New Hampshire

MANCHESTER, NH — L’ancien président Trump a facilement remporté les caucus de l’Iowa la semaine dernière et est en tête de presque tous les sondages du New Hampshire en vue des primaires de mardi, mais dans une arène remplie de loyalistes enflammés dans l’État de Granite samedi, tout ce dont il voulait discuter était sa rivale du GOP, Nikki Haley.

« Nikki Haley, je sais bien. Malheureusement, elle a conclu une alliance contre nature avec les RHINOS, les jamais-Trumpers… les mondialistes, les communistes de gauche radicale », a déclaré Trump, fustigeant l’ancien ambassadeur de l’ONU alors qu’il était entouré d’environ 5 000 partisans qui se tenaient dehors par une température de 14 degrés pour le voir.

Ces derniers jours, Trump a lancé des insultes à Haley, qui ne cesse de réduire l’écart dans le New Hampshire. Au cours des deux derniers mois, elle a réduit de moitié l’avance de Trump dans l’État. Trump a une avance de 11 pour cent dans l’État de Granite, selon la moyenne des sondages de The Hill et Decision Desk HQ. Il y a deux mois, il avait 22 points d’avance.

“Nikki Haley utilise l’argent des démocrates radicaux pour financer la campagne électorale des démocrates radicaux qu’elle dirige”, a déclaré Trump à ses partisans lors du rassemblement de samedi.

Dans le but d’irriter particulièrement Haley, Trump a invité plusieurs hommes politiques de son État d’origine, dont le gouverneur Henry McMaster (à droite), à ​​le rejoindre sur scène.

“Presque tous les politiciens de l’État de Caroline du Sud me soutiennent”, a déclaré Trump en guise de affront à Haley, ancienne gouverneure de l’État. La Caroline du Sud est également la prochaine à voter après la première primaire nationale du New Hampshire.

En plus des politiciens de l’État de Palmetto sur scène, Trump a également obtenu vendredi le soutien du sénateur de son État d’origine, Tim Scott (RS.C.). Haley a nommé Scott au Sénat lorsqu’elle était gouverneure et a fait pression pour son soutien lorsqu’il a abandonné la course présidentielle du GOP en 2024.

Ces attaques n’ont pas été unilatérales. Haley a abandonné sa réticence à critiquer son ancien patron et a intensifié ses attaques contre l’ancien président ces derniers jours.

« La réalité est qui a perdu la Maison pour nous ? Qui a perdu le Sénat ? Qui a perdu la Maison Blanche ? Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump », a déclaré Haley jeudi.

La primaire de mardi est un moment critique pour Haley et Trump. Si Haley parvient à remporter une victoire – ou une deuxième place serrée – dans l’État de Granite, cela pourrait menacer le statut de favori de Trump pour l’investiture présidentielle du GOP.