Haley remet en question la santé mentale de Trump car il semble la confondre avec Pelosi : NPR

Robert F. Bukaty/AP

COLUMBIA, Caroline du Sud — Nikki Haley s’est demandé samedi si Donald Trump était mentalement capable de devenir président à nouveau après avoir semblé à plusieurs reprises la confondre avec l’ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, dans un discours de campagne.

Alors qu’elle faisait campagne à Keene, dans le New Hampshire, Haley a fait référence au discours de Trump la nuit précédente, dans lequel il affirmait à tort que Haley était responsable de la sécurité du Capitole le 6 janvier 2021, lorsqu’une foule de partisans de Trump ont pris d’assaut le bâtiment pour tenter d’arrêter la certification. de sa défaite face au démocrate Joe Biden.

Trump a d’abord déclaré que Haley avait refusé la sécurité offerte par son administration le 6 janvier, puis a de nouveau mentionné Haley, ajoutant : “Ils ont détruit toutes les informations, toutes les preuves, tout, supprimé et détruit tout cela.”

Trump, 77 ans, a accusé Pelosi d’avoir refusé la sécurité offerte par son administration, mais un comité spécial de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque n’a trouvé aucune preuve pour étayer cette affirmation.

“Ils disent qu’il s’est trompé, qu’il parlait d’autre chose, il parle de Nancy Pelosi”, a déclaré Haley samedi.

“Il m’a mentionné à plusieurs reprises dans ce scénario. Ce qui me préoccupe, je ne dis rien de désobligeant, c’est que lorsque vous faites face aux pressions de la présidence, nous ne pouvons pas demander à quelqu’un d’autre s’il est” Je suis mentalement apte à faire ça”, a déclaré Haley. “Nous ne pouvons pas.”

S’exprimant lors d’un forum de Bloomberg News samedi à Manchester, la directrice de campagne de Haley, Betsy Ankney, a fait référence aux remarques de Haley et a déclaré que Trump “avait fait une gaffe assez apparente hier soir”.

“C’est une distinction sans différence. Il s’agit de Nikki et Nancy”, a déclaré samedi soir Chris LaCivita, conseiller principal de la campagne Trump, aux journalistes. “Quelle est la différence?”

Lors de son rassemblement samedi soir à Manchester, Trump a déclaré avoir passé un test cognitif et “l’avoir réussi”.

“Je vous ferai savoir quand je vais mal. Je pense vraiment que je pourrai vous le dire”, a-t-il ajouté. “Je sens que mon esprit est plus fort maintenant qu’il ne l’était il y a 25 ans. Est-ce possible ?”

Trump, qui a remporté les caucus de l’Iowa lundi et est actuellement le favori du Parti républicain, a choisi Haley comme ambassadrice des Nations Unies et a intensifié ses critiques à l’égard de sa campagne à mesure que les votes de l’année commençaient.

Samedi, il s’est rendu dans le New Hampshire avec un solide groupe de soutiens de l’État d’origine de Haley, la Caroline du Sud, dont le gouverneur Henry McMaster et plusieurs membres de la Chambre des représentants des États-Unis. Un jour plus tôt, le sénateur Tim Scott – qui a mis fin à sa propre candidature pour 2024 en novembre et a été nommé au Sénat par Haley en 2012 – a soutenu Trump plutôt que Haley dans un discours d’appel et de réponse passionnant dans le New Hampshire.

Depuis son entrée dans la course au Parti Républicain il y a près d’un an, Haley, 52 ans, a préconisé des “tests de compétence mentale” pour les politiciens plus âgés, un coup à l’âge de Trump et de Biden.