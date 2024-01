Haley remet en question la santé mentale de Trump après l’avoir confondu avec Nancy Pelosi

CNN

La candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley a remis en question samedi la santé mentale de Donald Trump après avoir semblé la confondre avec l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi en parlant de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

«Hier soir, Trump est à un rassemblement et il n’arrête pas de me mentionner à plusieurs reprises pourquoi je n’ai pas pris la sécurité pendant les émeutes du Capitole. Pourquoi je n’ai pas mieux géré le 6 janvier. Je n’étais même pas à Washington le 6 janvier. Je n’étais pas en fonction à ce moment-là », a déclaré Haley.

« Ils disent qu’il s’est trompé. Qu’il parlait d’autre chose. Qu’il parlait de Nancy Pelosi. Il m’a mentionné à plusieurs reprises dans ce scénario », a ajouté l’ancien gouverneur de Caroline du Sud.

Haley a déclaré à une foule d’électeurs à Keene, dans le New Hampshire : « Ce qui m’inquiète, c’est que je ne dis rien de désobligeant, mais lorsque vous faites face aux pressions d’une présidence, nous ne pouvons pas avoir quelqu’un d’autre que nous remettons en question. s’ils sont mentalement aptes à le faire.

Ses commentaires interviennent après que Trump ait déclaré lors d’un rassemblement électoral dans le New Hampshire : « Au fait, ils n’ont jamais signalé la foule le 6 janvier. Vous savez, Nikki Haley, Nikki Haley, Nikki Haley… saviez-vous qu’ils ont détruit toutes les informations, toutes les preuves, tout, tout a été supprimé et détruit ? Tout cela, à cause de beaucoup de choses, comme Nikki Haley est en charge de la sécurité, nous lui avons offert 10 000 personnes, des soldats, des gardes nationaux, tout ce qu’ils veulent. Ils l’ont refusé.

Au-delà de la confusion entre Haley et Pelosi, l’affirmation de Trump selon laquelle le président de la Chambre est responsable de la sécurité du Capitole américain n’est pas exacte, comme l’avait déjà fait CNN. faits vérifiés.

“Nous avons besoin de gens au sommet de leur forme”, a déclaré Haley dans une interview à Fox News samedi. “Je ne dis pas qu’il s’agit d’une situation à la Joe Biden, mais je dis : allons-nous vraiment avoir deux octogénaires candidats à la présidence ?”

Dans les jours précédant les primaires du New Hampshire de mardi, Haley, 52 ans, a cherché à souligner son écart d’âge avec Trump, 77 ans, et le président Joe Biden, 81 ans. l’âge de 75 ans.

Depuis le début de 2023, Haley et ses alliés ont dépensé près de 28,6 millions de dollars en publicité dans le New Hampshire, tandis que Trump et ses alliés ont dépensé environ 14,4 millions de dollars.

Mais ces dernières semaines, l’écart entre la publicité de Haley et celle de Trump s’est rétréci. Depuis le début de la nouvelle année, Haley et ses alliés ont dépensé ensemble environ 9 millions de dollars dans le New Hampshire, tandis que Trump et ses alliés ont dépensé environ 8,5 millions de dollars.

Pendant des semaines, la campagne de Trump a traité Haley comme une menace sérieuse dans le New Hampshire – et le candidat lui-même l’a clairement fait savoir avec une série d’attaques sur les réseaux sociaux et lors d’un rassemblement dans l’État.