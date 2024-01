Haley peut-elle s’énerver contre Trump ?

Le jour charnière des primaires dans le New Hampshire est arrivé.

La compétition a longtemps exercé le pouvoir de faire ou de défaire les candidats à la présidentielle, stimulant certaines campagnes et en démolissant d’autres. Aujourd’hui, tous les regards sont tournés vers la primaire républicaine de Granite State alors que l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley tente de maintenir sa candidature en vie contre l’ancien président Donald Trump.

Haley a bien commencé, remportant les six votes à Dixville Notch. Mais elle fait face à de grandes difficultés : un sondage Boston Globe/Université du Suffolk réalisé dimanche et lundi montre que Trump mène Haley de 22 points, 60 % à 38 %.

Du côté démocrate, le nom du président Joe Biden n’apparaîtra techniquement pas sur le bulletin de vote, mais cela ne signifie pas que les électeurs ne peuvent pas le soutenir lors de la première primaire du pays.

Un électeur d’Atkinson dit que Trump est “le seul à pouvoir faire le travail”

Les électeurs se sont rassemblés à l’intérieur du centre communautaire d’Atkinson dès 7 heures du matin à Atkinson, à environ 25 miles au sud-est de Manchester. Joel Winslow, 54 ans, a déclaré qu’il avait voté pour Trump parce que “il est le seul à pouvoir faire le travail”.

“Tout le monde est au gouvernement depuis si longtemps, les mêmes choses continuent de se produire”, a déclaré Winslow, un électricien. Winslow a déclaré qu’il admirait l’ancien président parce qu’il « n’était pas au gouvernement depuis toujours » et qu’il était au service du peuple.

“Avec tous les coups qu’on lui donne, avec toutes les affaires qui sont portées devant les tribunaux, le gars ne cesse de revenir”, a déclaré Winslow. « Et un gars avec sa stature et son argent, pourquoi voudrait-il s’exposer à ça ? Donc je pense vraiment qu’il est pour les gens.

Dean Olsen, 62 ans, a également voté pour Trump en raison de sa politique frontalière, économique et autre. Olsen a déclaré que le coût de l’épicerie et de l’essence avait fortement augmenté sous l’administration Biden et que les impacts avaient été importants sur sa famille.

“C’est beaucoup”, a déclaré Olsen.

− Sudiksha Kochi

Haley s’en prend à l’âge de Trump (il a 77 ans, elle 52 ans)

La candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley, 52 ans, a attaqué l’âge de Trump alors qu’elle se rendait aux urnes à Hampton avec le gouverneur Chris Sununu mardi. Elle a déclaré que Trump était « mentalement apte », mais elle a déclaré que les électeurs devaient se demander s’ils voulaient « deux octogénaires » en Trump et Biden sur la liste de novembre. Trump a 77 ans.

“Quand vous avez un pays en désarroi et un monde en feu comme nous le faisons”, a déclaré Haley, “vous avez besoin de quelqu’un au sommet de son art, capable de consacrer huit ans et de remettre les choses sur les rails.”

C’est la dernière d’une série de photos prises par Haley à l’âge de Trump. Lors d’un rassemblement la semaine dernière, Trump a semblé à plusieurs reprises confondre Haley avec l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, avertissant les électeurs de Haley que la « stabilité mentale » de Trump continuerait de décliner.

−Max Sullivan

Le choix du vice-président de Donald Trump pourrait devenir la prochaine nouvelle pour le GOP

Trump n’a remporté que 20 des 1 215 délégués nécessaires pour prétendre à l’investiture républicaine. Pourtant, le processus primaire pourrait rapidement devenir un forum pour les politiciens qui convoitent la place de vice-président sur un ticket Trump. Les sites de paris observent déjà la bousculade. Vérificateur de cotes répertorie les cinq meilleurs candidats : la gouverneure du Dakota du Sud Kristi Noem, l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy, la représentante Elise Stefanik de New York, l’ancien secrétaire au logement et au développement urbain Ben Carson et Haley.

Une introduction aux primaires et aux caucus

Le 2024 La saison électorale a débuté avec un début glacial alors que les républicains de l’Iowa se dirigeaient vers leur caucus par temps glacial. Trump a remporté une victoire particulièrement rapide et large, tandis que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a devancé de peu Haley pour la deuxième place. Maintenant, DeSantis est parti et l’accent est mis sur le New Hampshire, qui organise une primaire. Mais qu’est-ce qui différencie un caucus d’une primaire ? Et comment une primaire finit-elle par être prise en compte dans les élections générales ?

− Anna Kaufmann

DeSantis dit que les contribuables de Floride ne paieront pas les factures juridiques de Trump

La détente entre Trump et DeSantis, qui s’est retiré de la course il y a deux jours et a soutenu Trump, pourrait ne pas durer très longtemps. DeSantis a menacé d’opposer son veto à tout effort des législateurs de Floride visant à ce que l’État finance les projets de loi de Trump. Sur le site de médias sociaux X (anciennement Twitter), DeSantis a republié un article de Politico intitulé « Certains républicains de Floride veulent que les contribuables paient les frais juridiques de Trump ».

DeSantis a commenté : “Mais pas le républicain de Floride qui brandit le droit de veto…” Trump, qui a dit de belles choses à propos de DeSantis depuis qu’il s’est retiré de la course à la présidentielle dimanche, n’a pas commenté cette éventuelle polémique.

− David Jackson

Dixville Notch est entièrement consacré à Nikki Haley

Les sondages indiquent qu’Haley est loin d’être élue, mais elle a pris un bon départ lorsque les six électeurs inscrits de Dixville Notch ont voté pour elle. La station balnéaire avec une petite population fait historiquement sensation en ouvrant ses bureaux de vote à minuit, le premier endroit du pays à voter, compter et annoncer ses résultats lors des primaires présidentielles. Comme d’habitude, la poignée d’électeurs a été accueillie par un nombre impressionnant de journalistes du monde entier.

Les Otten, propriétaire du Balsams Resort qui servait de lieu de scrutin, était ravi de voter.

“C’est ce qui devrait se produire dans chaque communauté des États-Unis, où il y a une participation de 100 %, tout le monde vote”, a déclaré Otten. “Aucun de nous six ne peut se plaindre du résultat de l’élection, parce que nous y avons participé. »

Haley était reconnaissante, publication sur les réseaux sociaux “Un bon début pour une belle journée dans le New Hampshire. Merci Dixville Notch!”

Quels républicains sont encore candidats à la présidence ? Ryan Binkley, Nikki Haley et Donald Trump

Après que l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et un groupe d’autres candidats républicains à la Maison Blanche se soient retirés de la primaire républicaine, leurs sorties n’ont laissé que trois candidats mardi.

Trump, Haley et l’homme d’affaires et pasteur Ryan Binkley sont toujours candidats à l’investiture républicaine pour 2024.

– Marina Pitofsky

Nikki Haley peut-elle gagner le New Hampshire ?

Les chances ne sont pas en sa faveur. Trump a mené Haley de 55% à 36% dans un Sondage de suivi de l’Université de Suffolk/Boston Globe/NBC-10 menée dans l’État les 18 et 19 janvier. Et la sortie de DeSantis des primaires de 2024 pourrait renforcer l’avance de Trump. Près de 60 % des électeurs probables du gouverneur de Floride ont déclaré que Trump était leur deuxième choix dans le sondage.

La campagne de Haley espère cependant que le départ de DeSantis lui donnera un coup de pouce auprès des électeurs anti-Trump indécis dans ces dernières heures avant la primaire du New Hampshire.

– Karissa Waddick

Quand les bureaux de vote ouvrent et ferment-ils dans le New Hampshire ?

Les heures de scrutin varient selon les villes et les villages du New Hampshire. La plupart sont ouverts de 7 ou 8 heures à 19 ou 20 heures, mais certains, comme Hébron, n’ouvrent qu’à 11 heures. Si vous résidez dans le New Hampshire, vous pouvez vérifier votre lieu de vote pour connaître l’heure exacte d’ouverture et de fermeture de votre emplacement.

– Margie Cullen

Ron DeSantis abandonne, remodelant la course GOP du New Hampshire

La primaire républicaine du New Hampshire a changé cette semaine lorsque DeSantis a abandonné la course au GOP après sa défaite dans les Caucus de l’Iowa. Le gouverneur de Floride a immédiatement soutenu Trump, mais certains partisans de Haley dans le New Hampshire ont soutenu que cela n’aurait pas d’importance dans l’État de Granite. L’ancien gouverneur de Caroline du Sud cherche depuis longtemps à construire une large coalition, parfois alimentée par des républicains modérés et anti-Trump.

La question demeure : ces électeurs propulseront-ils Haley vers sa première victoire en 2024 – ou Trump revendiquera-t-il rapidement la victoire dans le New Hampshire ?

– Karissa Waddick, Marina Pitofsky