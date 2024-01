Haley obtient un match contre Trump, mais fait maintenant face à la Trump Machine

Mme Haley a rapidement compris que le rôle de dernière femme à s’opposer à M. Trump signifiait être la dernière cible d’un parti qui se précipitait pour s’aligner derrière l’ancien président.

Deux anciens rivaux dans la course – le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud et M. DeSantis – ont tous deux soutenu l’ancien président. Le chef de la branche campagne du parti au Sénat a proclamé M. Trump comme le « candidat présumé ». Et les stratèges de campagne de M. Trump ont juré qu’elle serait « absolument embarrassée et démolie » dans son État d’origine, la Caroline du Sud, le prochain grand prix du calendrier.

En campagne dans le New Hampshire dimanche, Mme Haley et ses partisans ont célébré la fin de la campagne DeSantis.

“Pouvez-vous entendre ce son?” a-t-elle demandé à plus de 1 000 personnes rassemblées dans le gymnase d’un lycée d’Exeter, dans le New Hampshire, son événement le plus fréquenté dans l’État. “C’est le son d’une course à deux.”