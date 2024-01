Haley : le Congrès est devenu « la maison de retraite la plus privilégiée » aux États-Unis

La candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley s’est moquée dimanche du Congrès, le qualifiant de « maison de retraite la plus privilégiée » des États-Unis, dans son appel répété à une limitation du nombre de mandats et à des tests de compétence mentale pour les élus âgés de plus d’un certain âge.

« Ne pensez-vous pas qu’il est enfin temps d’imposer des limites de mandat à Washington, DC ? » Haley a déclaré dimanche lors d’un rassemblement à Conway, en Caroline du Sud. « Ne pensez-vous pas que nous devons faire passer des tests de compétences mentales à toute personne de plus de 75 ans ? »

«Maintenant, permettez-moi de dire ceci, je ne manque pas de respect lorsque je dis cela. Nous connaissons tous des personnes de 75 ans qui peuvent tourner en rond autour de nous », a-t-elle poursuivi. « Et puis on connaît Joe Biden, le Congrès est devenu la maison de retraite la plus privilégiée du pays », suscitant les rires du public.

Haley a déclaré qu’il était important que les électeurs américains sachent que ceux qui prennent les décisions sur l’avenir de l’économie et de la sécurité nationale sont « au sommet de leur forme ».

Haley, ancienne ambassadrice des Nations Unies, a visé à plusieurs reprises l’âge de ses adversaires politiques, notamment le président Biden, 81 ans et le président américain le plus âgé en exercice, et l’ancien président Trump, 77 ans.

Haley, 52 ans, a plaidé en septembre en faveur d’une « jeune génération » de dirigeants du Congrès à la suite d’un incident au cours duquel le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.) a semblé se figer alors qu’il s’adressait aux journalistes. Haley avait déclaré à l’époque qu’il ne s’agissait pas d’un problème isolé d’un seul parti, mais d’un « problème du Congrès » des deux côtés de l’allée.

Ses appels à des tests de compétence mentale ont été renouvelés la semaine dernière après que Trump ait semblé confondre Haley avec l’ancienne présidente Nancy Pelosi (Démocrate de Californie) lors de la discussion de l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Peu de temps après la confusion, Haley a suggéré que la santé mentale de l’ancien président n’était « pas au même niveau » qu’elle l’était lorsqu’il a remporté la Maison Blanche en 2016.

Un jour plus tard, Trump a affirmé qu’il battrait Haley à un test cognitif.

Trump détient une avance de près de 57 points sur Haley dans les sondages nationaux, selon une agrégation de sondages réalisés par The Hill et Decision Desk HQ. Malgré les premières défaites, Haley a maintenu qu’elle avait l’intention de rester dans la course en tant que principal challenger de Trump au moins jusqu’au Super Tuesday.

Haley, cependant, a éludé les questions plus tôt dimanche quant à savoir si une victoire dans son État d’origine, la Caroline du Sud, était « une victoire ou une mort ». Selon un indice de sondage réalisé par The Hill/Decision Desk HQ, Haley est derrière Trump d’environ 31 points dans la course aux primaires de Caroline du Sud.