Haley Joel Osment et Bruce Willis sont restés en contact des années après « Sixth Sense »

Après 25 ans, Haley Joel Osment se souvient avec tendresse de son expérience sur le plateau avec Bruce Willis.

Le nominé aux Oscars a récemment évoqué sa période « fantastique » en tant qu’enfant acteur travaillant avec Willis sur le film M. Night Shyamalan. Le sixième sens (1999) et comment leur amitié en coulisses a duré au fil des années.

«J’ai entendu parler de [Bruce] beaucoup après sa sortie au cours des années suivantes », a-t-il déclaré. Divertissement hebdomadaire. « Il laissait des messages vocaux à la maison de temps en temps, juste pour s’enregistrer. Il appelait à l’improviste, donc parfois c’était juste avant le voyage. Nous sommes allés deux fois au Japon ensemble, si je me souviens bien, pour ouvrir Sixième sens dans différentes villes. Alors il m’appelait avant, et parfois je rentrais de l’école et le répondeur clignotait et c’était lui qui disait : « Hé, Haley Joel. Je dis juste bonjour.

« Je dois retrouver ces vieilles cassettes de réponses. Je sais que nous les avons préservés. Je connais un peu ses filles, mais je ne lui ai pas parlé depuis l’annonce de son état de santé ces dernières années », a ajouté Osment.

En 2022, la famille de Willis a annoncé sa retraite après avoir reçu un diagnostic d’aphasie, qui a évolué vers une démence frontotemporale l’année suivante.

Haley Joel Osmont et Bruce Willis dans Le sixième sens (1999). (Buena Vista/avec la permission de la collection Everett)

Dans Le sixième sensWillis incarne le psychologue pour enfants, le Dr Malcolm Crowe, qui tente d’aider le jeune Cole Sear (Osment) alors qu’il reçoit la visite de fantômes. Le film a remporté six nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur dans un second rôle pour Osment.

«J’avais déjà travaillé avec Tom Hanks sur Forrest Gump et d’autres acteurs de renom, mais à ce moment-là, j’étais assez vieux pour avoir vu beaucoup de films de Bruce, ce qui ajoutait beaucoup d’enthousiasme au film », se souvient-il. « Et c’est quelque chose qui dure toute votre carrière, où vous travaillez avec des gens que vous avez aimé regarder dans d’autres domaines. Et cela m’a fait une énorme impression parce que c’était la première célébrité gigantesque avec laquelle je travaillais à un âge où j’étais conscient de sa célébrité.

Osment a poursuivi: « Il faisait tout d’une manière si cool, il avait un tel charisme, et c’était la personne que vous vouliez sur le plateau, donnant le ton pour le genre de film que nous faisions, parce que les choses tournent généralement autour du n ° 1 sur le plateau. feuille d’appel. C’était un scénario auquel nous tenions tous tellement et dans lequel nous avons consacré tant d’efforts, et Bruce a ouvert la voie à ce sujet.