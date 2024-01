Haley intensifie ses attaques contre Trump dans le New Hampshire

L’offensive de Haley intervient alors que Ron DeSantis a largement cédé la primaire du New Hampshire – se concentrant plutôt sur d’autres États – et que Trump a considérablement intensifié ses critiques à son égard, notamment avec des attaques conspiratrices, parfois racistes.

La campagne de Haley cette semaine a diffusé des vidéos trollant Trump, ainsi que des vidéos mettant en vedette des choses flatteuses qu’il a dites à propos de Haley lorsqu’elle travaillait pour son administration. Elle et sa campagne ont clairement indiqué que Haley, bien qu’elle n’ait pas réussi à surpasser DeSantis pour la deuxième place derrière Trump dans l’Iowa, procède comme si Trump était son seul rival restant.

Lors d’un rassemblement à l’American Legion à Rochester mercredi soir, Haley a consacré une partie plus longue que d’habitude de son discours à accuser Trump de mentir sur son bilan – « Il pense honnêtement que s’il dit quelque chose, cela devient tout simplement vrai » – et à le critiquer. pour avoir précédemment soutenu le relèvement de l’âge de la retraite et l’augmentation de la taxe fédérale sur l’essence.

« Ce sont des choses dont il doit répondre. Oh, c’est vrai, » dit Haley avec un sourire narquois. “Il ne montera pas sur la scène du débat.”

L’escalade des attaques de Haley contre Trump a été facilitée par le fait qu’elle fait campagne chaque jour aux côtés d’un gouverneur qui était déjà un critique virulent de Trump. Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, qui a soutenu Haley, a sauté sur chaque occasion mercredi et jeudi pour parler aux journalistes – et s’en prendre à Trump.

Après avoir qualifié Trump de « putain de fou » il y a moins d’un an, Sununu n’a pas hésité jeudi lorsqu’un journaliste a crié dans un magasin de campagne bondé à Hooksett pour lui poser des questions sur l’avance de Trump dans les sondages du New Hampshire. Levant les yeux après avoir serré la main des participants, Sununu s’est moqué de Trump pour avoir seulement rassemblé 56 000 partisans pour lui dans tout l’État de l’Iowa – une ligne que le gouverneur a utilisée à plusieurs reprises cette semaine.

D’autres alliés soutiennent également les efforts de Haley pour s’attaquer à Trump de manière plus ciblée. Le super PAC aligné sur Haley, SFA Fund Inc., a diffusé mercredi des publicités télévisées sur des panneaux d’affichage mobiles à l’extérieur du rassemblement de Trump à Portsmouth. Les publicités qualifiaient Trump de menteur et d’intimidateur, et fustigeaient les « crises de colère » et le « chaos et le drame » qui lui étaient associés. Depuis le 1er janvier, le super PAC a perdu plus de 6 millions de dollars en publicités dans le New Hampshire, selon AdImpact, ce qui en fait le plus dépensier de l’État pendant cette période.

Le compte X de Haley cette semaine a également été une source notable de dénigrement de Trump.

Tout au long et avant sa campagne primaire, l’équipe de l’ancien gouverneur n’a mentionné Trump qu’à des occasions sporadiques dans ses publications sur les réseaux sociaux. Près d’un an s’est écoulé entre l’invocation du nom de Trump sur le site Web en août 2022, puis à nouveau en juin 2023. Haley a mentionné en moyenne moins d’une mention de « Trump » par mois entre août et novembre, puis a accéléré son rythme en décembre.

Mais rien qu’au cours des deux derniers jours, l’ancienne ambassadrice de Trump l’a poursuivi à un rythme presque semblable à celui de Trump, publiant des clips d’elle le narguant en appelant au débat – « Il ne peut pas se cacher éternellement » – et

se moquer de lui pour avoir suggéré les données des sondages de sa propre campagne étaient erronées.

Bien que Trump ait conservé une avance significative sur Haley et ses autres rivaux dans l’Iowa, son

la campagne a publié une vidéo juste avant que les caucus trollent l’ancien président pour avoir affirmé qu’il avait 60 points d’avance dans la course. « Wow, 60 points ? du texte a clignoté à l’écran, entre des clips de Trump se vantant d’une telle piste. “Tu es sûr d’avoir environ 60 ans ?”

Trump a finalement remporté les caucus par une victoire écrasante, même si la marge était la moitié de ce qu’il avait prédit : 30 points.