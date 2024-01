Haley fait face à une pression croissante des Républicains pour qu’elle se retire de la course à la présidentielle

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley fait face à une pression croissante de la part de ses compatriotes républicains pour qu’elle abandonne la course à la présidentielle après avoir terminé deuxième aux primaires du New Hampshire, les principaux dirigeants du Parti républicain exhortant le parti à s’unir autour d’un seul candidat le plus rapidement possible. Après deux courses à l’investiture, Haley est le seul challenger majeur de Donald Trump à rester dans la primaire républicaine – l’ancien président ayant remporté des victoires décisives mardi dans le New Hampshire et également dans les caucus de l’Iowa la semaine dernière. Même si Haley s’est rapprochée de Trump dans l’État de Granite, contrairement à ce que certains sondages préprimaires l’indiquent, elle fait face à une bataille difficile dans les prochains États pour organiser des concours d’investiture. Cette liste comprend son État d’origine, la Caroline du Sud, où Trump conserve une avance considérable dans les sondages.

Ronna McDaniel, présidente du Comité national républicain, a déclaré à Fox News Mardi, elle ne voyait pas « les calculs et la voie à suivre » pour qu’Haley remporte l’investiture du parti, mais elle n’a pas appelé explicitement Haley à se retirer.

«Je pense qu’elle a mené une excellente campagne. Mais je pense qu’il y a un message très clair qui émane des électeurs : nous devons nous unir autour de notre éventuel candidat, qui sera Donald Trump, et nous devons nous assurer de battre Joe Biden », a déclaré McDaniel. dit.

Elle a noté que Haley avait investi des ressources dans le New Hampshire et obtenu le soutien du gouverneur Chris Sununu (à droite) ainsi que des électeurs indépendants et non affiliés de l’État – et qu’elle était toujours arrivée en deuxième position.

“Je pense simplement que si elle est arrivée deuxième ici, je ne vois pas le chemin”, a déclaré McDaniel. « … Ce n’est pas le RNC qui parle. Ce n’est pas l’establishment qui parle. Ce sont les électeurs qui parlent.

Haley a juré de rester dans la course sur le long terme et a repoussé avec véhémence l’idée qu’elle abandonnerait ou se contenterait d’être nommée candidate à la vice-présidence. Lors de sa soirée de surveillance dans le New Hampshire mardi soir, Haley s’est montrée optimiste, félicitant Trump pour sa victoire projetée – disant « il l’a méritée » – mais déclarant également que la course était « loin d’être terminée ».

« Il reste des dizaines d’États à parcourir. Et le prochain est mon adorable état de Caroline du Sud », a-t-elle déclaré à ses supporters enthousiastes. « … Je suis un combattant et je suis décousu. Et maintenant, nous sommes les derniers à côté de Donald Trump.»

L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley a promis de rester dans la course après avoir perdu les primaires du New Hampshire le 24 janvier. (Vidéo : The Washington Post, Photo : Melina Mara/The Washington Post)

Pourtant, la campagne de pression des partisans de Trump a commencé lorsque Haley a prononcé son discours devant ses partisans. En moins de 30 minutes, trois sénateurs républicains ont publiquement signalé leur désir de voir Haley démissionner.

«J’en ai assez vu», a déclaré le sénateur John Cornyn (R-Tex.) a écrit sur X, anciennement Twitter, à 20h05 “Pour battre Biden, les républicains doivent s’unir autour d’un seul candidat, et il est clair que le président Trump est le choix des électeurs républicains.”

Quelques minutes plus tard, le sénateur JD Vance (R-Ohio) a pris le dessus. « À ce stade, Haley peut soit abandonner, soit aider les démocrates. » il a écrit sur la plateforme.

Dix minutes plus tard, la sénatrice Deb Fischer (Républicaine du Neb.), qui n’avait jamais soutenu de candidat à la primaire, annoncé sur X qu’elle soutenait Trump et qu’il était « temps pour le @GOP de s’unir » pour vaincre Biden.

Le sénateur Lindsey Graham (à droite), originaire de l’État d’origine de Haley et qui a soutenu Trump depuis longtemps, s’est joint à l’appel de ses collègues républicains mardi soir, écrire sur X: « Plus tôt nous nous unirons, mieux ce sera. »

Le chœur des Républicains appelant publiquement le parti à se rallier derrière Trump n’a fait que s’intensifier, avec Le sénateur Eric Schmitt (Mo.), Rép. Dan Bishop (NC) et Rép. Harriet Hageman (Wyo.) déclarant tous la fin des primaires dans des publications sur les réseaux sociaux.

Haley, ses responsables de campagne et ses principaux substituts ont tous continué à exprimer leur optimisme quant aux élections à venir, affirmant qu’ils ne voulaient pas voir un « couronnement » de Trump. Haley a passé la matinée de mercredi à s’adresser aux républicains des îles Vierges américaines, qui tiendront leurs caucus le 8 février pour déterminer comment récompenser leurs délégués.

Les alliés de Haley ont également souligné sa performance plus forte que prévu dans l’Iowa, où elle a remporté huit délégués, et dans le New Hampshire, où elle devrait se rapprocher à 11 points de pourcentage de Trump, malgré les sondages pré-primaires montrant que Trump avait 28 points de pourcentage. -point d’avance. (Le sondage a été réalisé avant que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, n’annonce ce week-end qu’il suspendait sa campagne.)

Dans une note de mardi décrivant l’état de la course, la directrice de campagne de Haley, Betsy Ankney, a noté que la Caroline du Sud et le Michigan avaient chacun des primaires ouvertes, ce qui signifie que n’importe qui peut voter à la primaire du GOP tant qu’il n’a pas déjà voté à la primaire démocrate – un plus paysage accueillant pour Haley, qui s’en sort mieux auprès des électeurs indépendants et non affiliés que Trump.

Et le 5 mars, ou Super Tuesday, 11 des 16 États et territoires organiseront des primaires ouvertes ou semi-ouvertes, ce qui représente un « terrain fertile important » pour Haley, a écrit Ankney.

“Après le Super Tuesday, nous aurons une très bonne idée de la situation de cette course”, a ajouté Ankney. « À ce moment-là, des millions d’Américains dans 26 États et territoires auront voté. En attendant, tout le monde devrait respirer profondément.

Mercredi matin, Sununu, le gouverneur qui a soutenu Haley et qui a fait campagne aux côtés de Haley dans son État d’origine, a déclaré que l’idée selon laquelle Haley abandonnerait maintenant était « absurde ».

“Avec tout le respect que je dois à Ronna McDaniel, dire que nous allons simplement l’appeler après deux États, [with] Il reste 40 états… parce que ça se rapproche trop ? C’est absurde », a déclaré Sununu sur Fox News. « Vous devez laisser les électeurs décider, pas un groupe d’élites politiques hors de Washington »

La sénatrice Susan Collins (Républicaine du Maine) a déclaré mercredi aux journalistes qu’elle était heureuse d’apprendre que Haley était déterminée à rester dans la course, mais a reconnu qu’elle ne l’avait pas officiellement soutenue.

“Je pense que plus les gens la verront, d’autant plus qu’elle semble être la seule alternative à Donald Trump à l’heure actuelle, plus ils seront impressionnés”, a déclaré Collins.

Mais une préoccupation croissante pour Haley, même si elle ne veut pas quitter la course, sera de s’accrocher aux donateurs qui ont déclaré mercredi qu’ils s’inquiétaient de ses chances dans son État d’origine, la Caroline du Sud.

Le magnat du métal Andy Sabin, qui avait déjà fait don du montant maximum à la campagne présidentielle du sénateur Tim Scott (RS.C.) avant que Scott ne se retire, avait également donné une petite somme à Haley. Mais Sabin, qui dit précédemment que Haley avait besoin de gagner le New Hampshire pour poser un véritable défi à Trump, a déclaré qu’il ne contribuerait plus à sa campagne.

Sabin, qui a vivement critiqué Trump dans le passé, a déclaré qu’il s’était résigné à soutenir Trump en encourageant les gens à voter pour l’ancien président – ​​mais le donateur républicain a mis la limite au soutien financier.

“Je ne vais pas lui donner un sou, comme je l’ai dit”, a déclaré Sabin au Washington Post. “Mais je vais faire tout ce que je peux pour le faire élire.”

Plusieurs conseillers de mégadonateurs politiques, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations privées, ont déclaré qu’ils pensaient qu’un financement futur important pour Haley était peu probable après sa performance dans le New Hampshire.

“Sans une victoire dans le New Hampshire, elle n’a pas l’élan dont elle avait besoin pour gagner la Caroline du Sud”, a déclaré un conseiller. “Et sans voie vers la Caroline du Sud, elle n’a aucune chance lors du Super Tuesday.”

Mais tout le monde n’a pas abandonné Haley. Eric Levine, un éminent collecteur de fonds républicain, a déclaré qu’il continuait à collecter des fonds pour elle, malgré la déception suscitée par la perte de Haley dans le New Hampshire.

“Tant qu’elle est dans la course, je suis avec elle”, a-t-il déclaré.

Le super PAC d’Americans for Prosperity, le groupe phare du réseau politique dirigé par le milliardaire conservateur Charles Koch qui a apporté ses opérations terrestres sophistiquées et sa puissance de réseautage politique aux opérations de Haley dans l’Iowa et le New Hampshire, a déclaré qu’il prévoyait de poursuivre son travail pour Haley en Caroline du Sud. . Le groupe a souligné la « route plus difficile à parcourir » dans un déclaration publié après l’annonce des résultats du New Hampshire. Mais l’organisation a déjà contacté environ 300 000 Caroliniens du Sud mercredi, a déclaré le porte-parole Bill Riggs.

Mark Harris, le stratège principal du fonds pro-Haley Super PAC SFA, a déclaré qu’il s’attend à un soutien continu – « les gens sont excités », a-t-il dit – mais a ajouté qu’il savait que Haley, en tant que « candidate insurgée », serait dépassée. .

« Nos donateurs sont impliqués dans ce projet depuis longtemps », a-t-il déclaré aux journalistes mercredi. «Ils croient en Nikki Haley. Ils croient en une nouvelle direction pour le pays.

Michael Scherer a contribué à ce rapport.