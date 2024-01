Haley fait face à une bataille difficile alors que les républicains de Caroline du Sud se rallient à Trump

Après avoir terminé troisième dans les caucus de l’Iowa, et une perte pour l’ancien président Donald Trump de plus de 10 points lors de la primaire républicaine du New Hampshire, l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley reste déterminé à continuer sa campagne dans son État d’origine, la Caroline du Sud.

Mais malgré les deux mandats de gouverneur de Haley, seuls le représentant Ralph Norman et une poignée de législateurs d’État la soutiennent face à Trump lors de la primaire républicaine du 24 février. La majorité des personnalités républicaines de l’État – dont le gouverneur Henry McMaster, les sénateurs Tim Scott et Lindsey Graham, ainsi que cinq des six républicains de la Chambre des représentants de l’État – ont apporté leur soutien à Trump. Ils citent son chemin vers la victoire comme justification pour soutenir l’ancien président.

Trump a également obtenu le soutien de 66 législateurs de l’État de Caroline du Sud, selon sa campagne. La campagne de Haley indique qu’elle a 12 législateurs d’État derrière elle.

La représentante de l’État de Caroline du Sud, Sylleste Davis, a déclaré qu’elle estimait qu’Haley avait mené une bonne campagne, mais “à un moment donné, le caractère inévitable du président Trump devient évident”.

Norman, le seul partisan de Haley au Congrès, a déclaré mercredi à CNN qu’il appréciait personnellement Trump, mais qu’il maintenait sa décision de soutenir Haley, soulignant que Trump était allé trop loin en l’attaquant dans son discours de victoire à la primaire républicaine du New Hampshire.

“J’ai soutenu Nikki en février de l’année dernière”, a déclaré Norman. “J’ai déjà appelé Donald Trump parce que je le respecte. J’ai dit : Président Trump, je vais soutenir Nikki. Et il était vraiment gentil. Et je pense qu’à l’époque, il ne pensait pas qu’elle avait une chance, mais je connaissais Nikki. j’ai eu une chance.”

“Elle est aussi résolue et déterminée que quiconque que j’ai jamais vu. Donc, les 48 États restants, elle sera en compétition, et je pense que c’est bon pour le système. La concurrence est bonne, Kaitlan”, a-t-il ajouté.

Norman a également montré son soutien en accompagnant Haley pendant la campagne électorale. Norman a présenté Haley sur scène lors d’un rassemblement de bienvenue à Charleston mercredi, encourageant les Caroliniens du Sud à se tenir à ses côtés.

L’une des partisans de Trump, la représentante Nancy Mace de Caroline du Sud, a débuté au Congrès comme une sorte de critique de Trump, mais au fil du temps, sa position a changé.

“Je ne suis pas parfaitement d’accord avec aucun candidat. Et jusqu’à présent, je suis resté en dehors de cela. Mais le moment est venu de nous unir derrière notre candidat”, a déclaré Mace lundi dans un communiqué. publication sur les réseaux sociaux approuver Trump. “Pour être honnête, ça a été un véritable spectacle depuis qu’il a quitté la Maison Blanche.”

Vendredi, l’ancien principal collaborateur de Mace, Daniel Hanlon, paperasse déposée se présenter contre son ancien patron lors des primaires du Congrès en juin, une décision rare.

Haley a soutenu Mace lors de sa campagne primaire en 2022, où elle a affronté un candidat soutenu par Trump.

La campagne Haley a subi son plus gros coup la semaine dernière lorsque Scott a approuvé Trump sur Haley. L’approbation est intervenue malgré la nomination par Haley en 2013 de Scott au Sénat, en remplacement du sénateur sortant Jim DeMint.

Trump, s’adressant à ses partisans mardi après sa victoire dans le New Hampshire, a déclaré à Scott : “Et vous êtes le sénateur de son État et [you] m’a approuvé. Tu dois vraiment la détester.”

Scott a ri et a répondu: “Je t’aime.”

À la lumière de ces revers, la campagne Haley ne se laisse pas décourager. La campagne a déclaré qu’elle s’attendait à une perte dans l’Iowa et a affirmé qu’elle espérait toujours obtenir 40 % ou plus des voix dans le New Hampshire. Le Granite State était censé minover le terrain, selon le super PAC, SFA Fund Inc., qui soutient Haley.

“Écoutez, seuls deux États ont voté”, a déclaré Haley mercredi. “Nous en avons 48 autres qui méritent de voter.”

Abordant le manque de soutien dans son État d’origine, la campagne a déclaré : « Nikki a toujours été une candidate conservatrice anti-establishment. En tant que gouverneur, elle a signé une législation pro-vie, réprimé l’immigration illégale et a transformé la Caroline du Sud en une puissance économique. “, et a affronté les deux partis sur des questions de dépenses et de transparence. Alors que Trump courtise tout Washington, il est clair qu’il est devenu l’establishment. “

Alors que Haley persiste, même certains membres du Comité national républicain plaident ouvertement pour son retrait de la course.

Lors d’une interview accordée à Fox News mardi après la victoire de Trump dans le New Hampshire, la présidente du RNC, Ronna McDaniel, a déclaré qu’après “avoir examiné les calculs et la voie à suivre”, elle ne croyait pas qu’Haley puisse gagner.

“Nous devons nous unir autour de notre éventuel candidat, qui sera Donald Trump, et nous devons nous assurer de battre Joe Biden”, a déclaré McDaniel.

Jeudi, lorsque la nouvelle du projet de résolution du RNC, qui a ensuite été retiré, qui déclarerait Trump comme candidat du parti, a été annoncée, la campagne de Haley a répondu en disant: “Si Ronna McDaniel veut être utile, elle peut organiser un débat en Caroline du Sud, à moins qu’elle s’inquiète aussi du fait que Trump ne puisse pas supporter d’être sur scène pendant 90 minutes avec Nikki Haley.”

— Kathryn Watson a contribué à ce rapport.

