COLUMBIA, SC (AP) – L’espoir présidentiel républicain Nikki Haley a suggéré dans une interview que les forces américaines « doivent s’aligner » sur les pays non européens, y compris la Russie, pour renforcer la sécurité mondiale, une remarque que sa campagne a qualifiée de gaffe mais qui vient au milieu de la Approbation par l’administration Biden de millions supplémentaires d’aide militaire pour aider l’Ukraine à repousser l’invasion russe.

Interrogée par WMUR-TV pour un segment mercredi sur les régions du monde auxquelles elle pensait que les États-Unis pourraient accorder plus d’attention, Haley – qui a servi l’administration Trump en tant qu’ambassadrice des Nations Unies, a d’abord déclaré «le monde arabe», affirmant que les États-Unis avaient besoin d’Arabe pays « à se joindre à nous » pour s’opposer à l’Iran.

« Vous voyez l’Arabie saoudite conclure des accords avec la Chine, ce n’est pas bon pour nous. Nous avons besoin qu’ils soient avec nous, puis nous devons nous aligner sur les autres, la Russie, l’Australie, le Japon, Israël », a ajouté Haley.

« Nous devons commencer à nous concentrer sur les alliés que nous avons en plus des Européens et nous assurer que nous avons plus d’amis – un, pour nos besoins, afin que nous ne soyons pas dépendants d’un ennemi pour l’énergie ou les médicaments ou quoi que ce soit d’autre, et puis deuxièmement, pour nous assurer que nous construisons ces alliances afin que le monde soit plus sûr.

Samedi, la campagne de Haley a déclaré que le candidat s’était mal exprimé.

« C’est complètement ridicule, elle s’est manifestement mal exprimée », a déclaré samedi le porte-parole Ken Farnaso à l’Associated Press. « Personne n’a été plus dur avec la Russie que Nikki Haley. »

Invité à commenter l’interview, Haley, dans une déclaration à l’AP, a qualifié le pays d ‘ »ennemi » et a qualifié le président Vladimir Poutine de « voyou ».

« Je les ai combattus à l’ONU et je continuerai à les combattre », a déclaré Haley. « Ils veulent nous détruire, nous et nos alliés, et on ne peut pas leur faire confiance. »

Au cours de son mandat d’ambassadrice de l’ONU sous l’administration Trump, Haley a critiqué la Russie, dénonçant son invasion de la Crimée, condamnant le pays pour avoir « tenu la main » du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un alors que les pays se disputaient les sanctions. Elle a également qualifié la corruption russe de « virus » qui « entrave notre capacité à parvenir à une dénucléarisation complète en Corée du Nord ».

Une division est apparue au sein du camp républicain sur la manière dont les États-Unis devraient gérer l’invasion russe de l’Ukraine. En réponse à une question plus tôt cette année de l’animateur de Fox News de l’époque, Tucker Carlson, Haley a déclaré que le soutien américain à l’Ukraine était essentiel contre un régime anti-américain qui « tente de s’étendre brutalement par la force dans un pays voisin pro-américain ». une victoire russe ne ferait que rendre des pays comme la Chine et l’Iran « plus agressifs ».

À l’époque, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est depuis entré dans la course primaire du GOP, a fait valoir que l’arrêt de l’agression n’était pas un intérêt stratégique vital pour les États-Unis, qualifiant la situation de «différend territorial».

Un certain nombre de collègues républicains ont critiqué les remarques initiales de DeSantis. Trump, qui avait appelé les pays européens à partager davantage le fardeau financier de la défense de l’Ukraine, a déclaré que les réponses de DeSantis « suivaient ce que je dis ». Un jour plus tard, Haley a déclaré qu’elle était d’accord avec Trump sur le fait que « DeSantis le copie », écrivant dans un éditorial que la caractérisation de la guerre comme un « différend territorial » représentait une « faiblesse ».

Suite à ces critiques, DeSantis a déclaré que ses commentaires précédents faisaient référence aux combats en cours dans la région orientale du Donbass, ainsi qu’à la prise de la Crimée par la Russie en 2014. Les frontières de l’Ukraine sont internationalement reconnues, y compris par les Nations Unies.

Depuis des mois, Stand for America, un super PAC qui soutient Haley, vise à établir un contraste entre l’ancien gouverneur de Caroline du Sud et DeSantis.

« Alors que DeSantis change ses positions politiques en fonction de l’humeur de ses donateurs et animateurs de télévision, Haley ne recule jamais », a déclaré le stratège en chef de la SFA, Mark Harris, dans un communiqué le mois dernier.

Samedi, un porte-parole de Never Back Down, le super PAC soutenant DeSantis, a qualifié la remarque de Haley à WMUR de « presque aussi bizarre que son alignement avec Disney réveillé », une référence aux critiques de l’ancien gouverneur de Caroline du Sud sur le différend en cours entre DeSantis et le divertissement. géant, dont elle a dit que son État d’origine « accepterait avec plaisir » s’il choisissait de quitter la Floride.

Les États-Unis ont augmenté leur aide militaire à l’Ukraine alors que l’invasion russe entre dans son 16e mois. Fin mai, le président Joe Biden a approuvé un nouveau programme d’aide d’un montant total de 300 millions de dollars et comprenant des munitions supplémentaires pour les drones et une gamme d’autres armes.

À ce jour, les États-Unis ont engagé plus de 37,6 milliards de dollars d’armes et d’autres équipements en Ukraine depuis l’attaque de la Russie le 24 février 2022. Ce dernier paquet sera effectué sous l’autorité présidentielle de retrait, ce qui permet au Pentagone de prendre des armes de ses propres stocks. et les expédier rapidement en Ukraine, ont déclaré des responsables.

___

Meg Kinnard peut être jointe au http://twitter.com/MegKinnardAP

Meg Kinnard, l’Associated Press