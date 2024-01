Haley diffusera une publicité dans le New Hampshire avec la mère d’un étudiant décédé après sa détention en Corée du Nord

Nikki Haley, ancienne ambassadrice de l’ONU et ancienne gouverneure de Caroline du Sud, à Bretton Woods, New Hampshire, le 16 janvier 2024.





La campagne de Nikki Haley commencera lundi à diffuser une publicité télévisée de trois minutes dans le New Hampshire mettant en vedette la mère de un étudiant américain décédé en 2017 après avoir été arrêté par la Corée du Nord l’année précédente.

La publicité vise à mettre en valeur l’expérience de Haley en matière de politique étrangère et la relation personnelle qu’elle a nouée avec la mère d’Otto Warmbier, Cindy Warmbier, à la veille des primaires du New Hampshire.

« Mon fils, Otto, a été invité en Corée du Nord dans le cadre d’une tournée organisée. Il a été pris en otage, torturé et assassiné par le gouvernement nord-coréen », explique la mère de Warmbier dans la publicité.

Pendant qu’Haley était ambassadrice auprès des Nations Unies, elle a noué des relations solides avec la famille Warmbier après la mort de leur fils.

Kyodo/Reuters Otto Warmbier est traduit devant le plus haut tribunal de Corée du Nord à Pyongyang, en Corée du Nord, sur cette photo publiée par Kyodo le 16 mars 2016.

« Elle nous a dit d’être bruyants et de riposter. Se battre pour la justice. Se battre pour nous-mêmes. Et se battre pour Otto. Nous avons adopté des lois au nom d’Otto, saisi les avoirs nord-coréens et aidé à fermer les entreprises illégales gérées par les Nord-Coréens », dira Warmbier aux électeurs du New Hampshire, ajoutant que Haley a fait preuve de force et de compassion en soutenant sa famille traumatisée.

«Je vais vous raconter comment elle m’a promis qu’elle ferait tout ce qu’elle pouvait pour s’assurer que le monde n’oublie jamais Otto», dit Warmbier.

La nouvelle publicité n’est qu’un élément de l’investissement massif qu’Haley et ses alliés ont réalisé lors des primaires du New Hampshire, y dépensant environ deux fois plus en publicité que le réseau politique de l’ancien président Donald Trump depuis le début de la course à la Maison Blanche en 2024. Mais Trump et ses alliés ont profité des dernières semaines pour augmenter les dépenses dans l’État afin de contrer les signes d’élan de l’ancien gouverneur de Caroline du Sud.

Sarah Silbiger/Getty Images Cindy et Fred Warmbier, parents d’Otto Warmbier, à Washington, DC, le 18 décembre 2019.

Warmbier n’est pas une facette régulière de la campagne de Haley, mais elle a présenté Haley en Caroline du Sud lorsqu’elle a lancé sa campagne l’année dernière.

Haley cherche à établir un contraste entre sa position sur la Corée du Nord et celle de Trump, qui s’est vanté des lettres qu’il a échangées avec le dictateur Kim Jong Un pendant sa présidence.

Bien que Trump ait critiqué Kim immédiatement après la mort d’Otto Warmbier, il a déclaré qu’il n’a pas tenu Kim pour responsable lors de leur deuxième rencontre.

“Il me dit qu’il n’en savait rien, et je le prends au mot”, avait déclaré Trump à l’époque. “Je ne crois pas qu’il aurait permis que cela se produise, ce n’était tout simplement pas à son avantage de permettre que cela se produise.”

Ces commentaires ont incité les parents de Warmbier énoncer clairement que Kim et son « régime maléfique » étaient responsables de la mort de leur fils.