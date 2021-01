Haley critique Trump à propos de l’émeute au Capitole, selon les déclarations électorales dans le discours du RNC

L’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley a vivement critiqué le président Donald Trump à propos de l’émeute au Capitole et de son comportement depuis les élections, déclarant aux membres du Comité national républicain dans un discours à huis clos jeudi soir que les actions de Trump «seront jugées durement par l’histoire».

« Le président Trump n’a pas toujours choisi les bons mots », a déclaré Haley lors d’une apparition à la réunion d’hiver du RNC sur l’île d’Amelia, en Floride, selon une personne proche de ses propos. «Il s’est trompé dans ses propos à Charlottesville, et je le lui ai dit à l’époque. Il se trompait gravement dans ses paroles d’hier. Et ce n’était pas seulement ses paroles. Ses actions depuis le jour du scrutin seront jugées durement par l’histoire.

Haley est l’un des nombreux anciens hauts responsables de l’administration Trump à gronder le président à la suite du soulèvement de la foule de mercredi au Capitole américain. L’ancien procureur général Bill Barr et l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche John Kelly font partie de ceux qui se sont exprimés.

Haley, qui est largement considérée comme un candidat probable à la présidentielle 2024, a appelé les démocrates et les entreprises de technologie et de médias sociaux pour[ing] les passions du peuple américain au-delà des frontières constructives.

Mais elle a également déclaré que le GOP avait joué un rôle, ajoutant que « si nous sommes le parti de la responsabilité personnelle, nous devons prendre la responsabilité personnelle. »

«Nous pouvons et devons parler de nos différences majeures», a déclaré Haley. «Mais nous devons arrêter de tourner le peuple américain les uns contre les autres – et ce Parti républicain doit montrer la voie.»

Les remarques de Haley sont survenues le deuxième jour de la réunion d’hiver annuelle du RNC, qui attire des responsables du GOP de partout au pays. Avec Trump sur le point de quitter ses fonctions dans deux semaines, les participants disent qu’ils se sont posés des questions sur l’avenir du parti.

Parmi les sujets discutés figurent les deux défaites du parti lors du second tour du Sénat en Géorgie, mardi, qui donnera aux démocrates le contrôle des deux chambres du Congrès ainsi que de la présidence plus tard ce mois-ci. Certains participants ont blâmé en privé le président pour les défaites, arguant que ses accusations implacables et infondées de fraude électorale ont freiné la participation du GOP.

Haley a reconnu que les républicains étaient confrontés à une «dure réalité» et a déclaré qu’ils avaient «des décisions à prendre au sujet de la situation politique» dans laquelle ils se trouvaient.

«Nous pouvons pleurnicher à ce sujet. On peut s’en plaindre. Nous pouvons nous en vouloir. Ou nous pouvons faire quelque chose. Si vous me demandez, il n’y a pas de plaintes en politique », a-t-elle ajouté.

Haley, un ancien gouverneur de la Caroline du Sud, est l’un des nombreux candidats potentiels pour 2024 à faire une apparition à la réunion du RNC. Le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, et le sénateur du Kentucky, Rand Paul, ont également fait des apparitions jeudi. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, doit prendre la parole vendredi.

Haley – dans ce qui pourrait être un premier aperçu d’une future plate-forme de campagne – a utilisé une partie de son discours pour souligner son bilan en tant qu’ambassadrice de l’ONU. Et après une élection au cours de laquelle le parti a critiqué les banlieues, Haley a suggéré au parti d’accepter l’inclusion.

«Ce Parti républicain est une maison pour tout le monde, car nous défendons les principes qui comptent pour tout le monde. Ce n’est pas le moment d’abandonner ces principes. Il est temps de les proclamer, fièrement, des banlieues aux villes en passant par les fermes de tout le pays », a-t-elle déclaré.

L’émeute de mercredi a été un point majeur de discussion lors de la réunion. Lors d’un petit-déjeuner avec des membres du RNC plus tôt dans la journée, la présidente du parti, Ronna McDaniel, a reconnu que les images de partisans de Trump prenant d’assaut le Capitole étaient préjudiciables au parti.