Haley critique Biden pour avoir « supplié » de rencontrer la Chine

La candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley a critiqué jeudi le président Biden pour avoir « supplié » d’obtenir une rencontre avec le président chinois Xi Jinping.

Biden devrait rencontrer Xi le 15 novembre à San Francisco pour une réunion que la Maison Blanche considère comme la réunion bilatérale la plus importante et la plus conséquente du mandat de Biden.

Les deux dirigeants se sont rencontrés pour la dernière fois en marge du sommet du G20 en Indonésie en novembre dernier.

Haley a argumenté dans une interview avec Fox News que le président a imploré cette réunion en envoyant des responsables de l’administration en Chine pour en obtenir une.

« Eh bien, je pense que vous avez vu que Biden a supplié pour cette réunion, n’est-ce pas ? Il a envoyé quatre membres du Cabinet en Chine pour tenter de courtiser les Chinois. Et maintenant, ils vont lui accorder un rendez-vous », a déclaré Haley. “Mais la clé est de savoir de quoi va-t-il parler lors de la réunion ?”

“Il y a beaucoup de questions dont nous devons parler, mais la seule chose que je peux vous promettre, c’est qu’ils vont avoir une conversation sur la météo, parler de l’environnement et parler de la façon dont ils vont travailler ensemble là-dessus. Il ne les interpellera pas pour autre chose », a-t-elle ajouté, dénigrant l’attention portée par Biden au changement climatique sur la scène mondiale. «C’est pourquoi le président Xi est disposé à les rencontrer, car ils n’ont pas peur de Joe Biden. Ils ne s’inquiètent pas de ce qu’il va faire.

La Maison Blanche a minimisé la longue liste de résultats attendus pour la réunion de la semaine prochaine et s’est concentrée sur ce qu’elle considère comme des objectifs réalisables, notamment la reprise d’une ligne de communication directe entre militaires que les Chinois ont rompue en août 2022 à la suite d’une visite de Nancy Pelosi (Démocrate de Californie), alors présidente, à Taiwan.

Haley, ancienne ambassadrice des Nations Unies sous l’ancien président Trump, a déclaré à Fox News que Biden devrait discuter avec Xi de l’afflux de fentanyl aux États-Unis et des questions de propriété intellectuelle. Elle a également déclaré que les Chinois doivent « nous dire pourquoi ils installent une base militaire et d’espionnage à Cuba, juste au large de nos côtes ».

« Ce que nous devons dire, c’est que nous mettrons fin à toutes les relations commerciales normales avec vous si vous n’arrêtez pas de tuer ces Américains avec du fentanyl », a-t-elle déclaré.

Haley est à la traîne de Trump dans les sondages pour l’investiture présidentielle du GOP, mais elle a gagné en force grâce à une série de débats solidement examinés. Elle compte sur de bons résultats dans les caucus de l’Iowa et dans les primaires du New Hampshire pour l’emporter sur Trump.

La visite de Xi à San Francisco marque la première visite du président chinois aux États-Unis depuis six ans. En 2017, Trump l’a accueilli pour un dîner-réunion dans sa résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

L’objectif de rétablir une ligne de communication directe entre militaires est considéré comme un moyen essentiel de faire baisser la température dans les relations entre les États-Unis et la Chine, qui ont pris un coup depuis la dernière rencontre entre Biden et Xi.