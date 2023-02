Haley appelle à un changement de génération lors du lancement de la candidature 2024

CHARLESTON, SC (AP) – Nikki Haley a lancé mercredi sa campagne pour l’investiture présidentielle républicaine avec un appel au changement générationnel à Washington et un rejet de ce qu’elle a qualifié de «politique identitaire» divisant les États-Unis.

S’exprimant depuis la ville côtière historique de Charleston, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice de l’ONU a abordé des thèmes destinés à résonner auprès des électeurs républicains qu’elle courtisera en tant que premier grand challenger du GOP à l’ancien président Donald Trump.

Elle a fustigé le président Joe Biden et ses collègues démocrates comme étant trop libéraux et a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de problème de racisme aux États-Unis comme ils le prétendent. Mais il y avait des notes occasionnelles qui pourraient faire appel au-delà de la base du GOP, y compris des appels à l’unité et des critiques sur les renflouements d’entreprises.

Haley, qui a 51 ans, a déclaré que les républicains ont perdu à plusieurs reprises le vote populaire lors des récentes élections parce qu’ils “n’ont pas réussi à gagner la confiance d’une majorité d’Américains”. La solution, a-t-elle dit, était de “faire confiance à une nouvelle génération”.

“L’Amérique n’a pas dépassé son apogée”, a-t-elle déclaré à une foule de plusieurs centaines de personnes rassemblées près du centre des visiteurs de Charleston. “C’est juste que nos politiciens ont dépassé les leurs.”

C’était un coup évident pour Biden, qui, à 80 ans, est le président le plus âgé de l’histoire, un fait qui inquiète même certains démocrates. Mais c’était aussi un affront à Trump, qui a lancé une troisième candidature à la Maison Blanche et reste populaire auprès de larges pans d’électeurs républicains. Trump a 76 ans et a eu une relation de haut en bas avec Haley depuis les premiers jours de la campagne de 2016 jusqu’à son passage dans son administration.

Haley a déclaré qu’elle soutiendrait un “test de compétence mentale obligatoire pour les politiciens de plus de 75 ans”.

Si Haley est la première grande républicaine à défier officiellement Trump, elle ne sera guère la dernière. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo font partie de ceux qui devraient lancer des campagnes dans les mois à venir. Le collègue de Haley, le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, évalue également une offre à la Maison Blanche.

À une époque où Biden maintient une alliance occidentale contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie et fait l’objet d’un examen minutieux pour sa manipulation d’objets aériens non identifiés, Haley s’est appuyée sur les références de sécurité nationale qu’elle a déclaré avoir obtenues à l’ONU Parmi les orateurs qui l’ont présentée était la mère d’Otto Warmbier, un étudiant américain emprisonné en Corée du Nord et décédé peu de temps après sa libération.

Dans ses remarques, Haley a critiqué la présidence de Biden sur le retrait chaotique des troupes américaines d’Afghanistan, le lancement de missiles par la Corée du Nord, l’intensification de l’agression russe et une Chine enhardie.

“Aujourd’hui, nos ennemis pensent que l’ère américaine est révolue”, a-t-elle déclaré. “Ils ont tort.”

Alors que la saison des primaires présidentielles se concentre, la plus grande question est de savoir si quelqu’un sur le terrain sera en mesure de pousser Trump de sa position à la tête d’un parti qu’il a transformé avec sa première campagne en 2016. Bien qu’il bénéficie d’un soutien durable avec certains Électeurs républicains, il a été blâmé par certains responsables du parti pour les performances médiocres du GOP à mi-parcours de l’année dernière.

Comme en 2016, un champ bondé pourrait jouer à l’avantage de Trump, lui permettant de marcher vers la nomination tandis que ses adversaires se partagent le soutien.

Haley a précisé qu’elle chercherait à se distinguer dans le domaine du GOP en partie en mettant l’accent sur sa biographie. Elle a parlé d’avoir grandi dans une petite ville de Caroline du Sud en tant que fille d’immigrants victimes de railleries racistes. Pourtant, elle a insisté sur le fait que l’Amérique n’était pas un «pays raciste».

“Cette haine de soi est un virus plus dangereux que n’importe quelle pandémie”, a-t-elle déclaré.

Mais l’expérience compliquée de la nation avec la race était difficile à écarter. Pendant que Haley parlait, un raciste blanc qui a tué 10 Noirs l’année dernière dans un supermarché de Buffalo, New York, a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle.

Et le lieu même à partir duquel Haley a parlé n’était qu’à quelques pâtés de maisons de l’église Mother Emanuel AME, où neuf paroissiens noirs ont été assassinés en 2015 par un suprémaciste blanc autoproclamé qui avait été photographié tenant des drapeaux confédérés. L’une des survivantes, Felicia Sanders, était présente mercredi. Le fils de Sanders, Tywanza, a été tué dans le massacre.

La fusillade de Charleston a été un moment déterminant du poste de gouverneur de Haley. Pendant des années, elle a résisté aux appels pour retirer le drapeau confédéré du terrain de la Statehouse, dépeignant même la pression d’un rival pour son retrait comme un coup désespéré. Mais après la fusillade dans l’église et avec le soutien d’autres républicains de premier plan, Haley a plaidé pour une législation visant à retirer le drapeau. Il est tombé moins d’un mois après les meurtres.

Une vidéo de campagne que Haley a publiée mardi faisait référence à la fusillade, mais ne faisait aucune référence à son travail pour retirer le drapeau.

En dévoilant sa campagne à Charleston, Haley a cherché à montrer une certaine force dans son État d’origine, qui détient une première primaire critique qui influence la nomination du GOP. Avant l’événement de mercredi, le représentant Ralph Norman – que Trump a soutenu lors des élections de mi-mandat de 2022 – est devenu le premier membre de la Chambre de Caroline du Sud à approuver publiquement Haley.

Les personnes présentes ont déclaré être enthousiasmées par la perspective d’une présidence Haley. La retraitée Connie Campbell a déclaré qu’elle était à fond pour l’ancien gouverneur, qui, selon elle, a “tellement à offrir”.

“Elle a beaucoup d’expérience en politique et en tant que membre de la famille, mère, épouse”, a déclaré Campbell, notant son admiration pour la façon dont Haley a mené la Caroline du Sud à travers des tragédies, notamment la fusillade de Charleston. “Elle a eu beaucoup à traverser en tant que gouverneure.”

Si elle était élue, Haley serait la première femme et femme de couleur à assumer la présidence, un fait historique qu’elle a embrassé – dans une certaine mesure. Elle a dit qu’elle rejetait la politique identitaire et qu’elle ne croyait pas non plus aux «plafonds de verre». Cette phrase est devenue populaire en politique lorsque Hillary Clinton a concédé à Barack Obama après une lutte amère aux primaires en 2008, notant qu’elle n’était pas encore capable de “briser ce plafond de verre le plus haut et le plus dur”.

Pourtant, Haley portait du blanc sur scène en clin d’œil au mouvement des suffragettes et s’est penchée sur le genre alors qu’elle terminait ses remarques.

“Alors que je me lance dans ce nouveau voyage, je dirai simplement ceci – que la meilleure femme gagne”, a-t-elle déclaré sous des rugissements d’approbation.

Prix ​​rapporté de New York.

Meg Kinnard et Michelle L. Price, Associated Press