Haley affirme que les États-Unis n’ont « jamais été un pays raciste »

La candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley a déclaré mardi que les États-Unis n’avaient jamais été un pays « raciste », rejetant l’idée selon laquelle elle pourrait avoir du mal à devenir la candidate républicaine à la présidentielle en tant que femme de couleur.

Dans une interview sur « Fox & Friends », le co-animateur Brian Kilmeade a demandé à Haley si elle pensait que le GOP était un « parti raciste ».

“Non. Nous ne sommes pas un pays raciste, Brian. Nous n’avons jamais été un pays raciste », a déclaré Haley en réponse.

“Notre objectif est de faire en sorte qu’aujourd’hui soit meilleur qu’hier”, a-t-elle poursuivi. « Sommes-nous parfaits ? Non, mais notre objectif est de toujours nous assurer que nous essayons d’être plus parfaits chaque jour que nous le pouvons.

S’appuyant sur son expérience de « fille brune qui a grandi dans une petite ville rurale de Caroline du Sud », Haley a déclaré qu’elle avait été victime de racisme dans le passé, mais qu’elle ne voulait pas élever ses enfants en leur faisant croire qu’ils étaient désavantagés – un point qu’elle estime fait auparavant.

« Je sais, j’ai été confronté au racisme quand j’étais enfant. Mais je peux vous dire qu’aujourd’hui, c’est bien mieux qu’avant », a déclaré Haley. « Notre objectif est d’élever tout le monde. Ne pas diviser les gens sur la race, le sexe, le parti ou quoi que ce soit d’autre. Nous en avons assez en Amérique.

Elle a ajouté : « Je ne veux pas que mes enfants grandissent là où ils sont assis en pensant qu’ils sont désavantagés en raison de leur couleur ou de leur sexe. Je veux qu’ils sachent que s’ils travaillent dur, ils peuvent faire et être tout ce qu’ils veulent en Amérique. »

Haley, considérée comme la candidate républicaine la plus modérée encore en course pour l’investiture présidentielle, a fait l’objet d’un examen minutieux dans le passé pour avoir semblé éviter les questions de race.

Lors d’un événement de campagne ces dernières semaines, Haley a été interrogée sur la cause de la guerre civile et elle a omis toute mention de l’esclavage. Lorsque le membre du public qui a posé la question a souligné l’omission, Haley a dit : « Que voulez-vous que je dise à propos de l’esclavage ? »

Elle est ensuite revenue sur ses propos, affirmant « bien sûr » que la guerre civile concernait l’esclavage.

L’interview de Haley dans « Fox & Friends » intervient après qu’elle soit arrivée à la troisième place des caucus de l’Iowa lundi soir. Mardi, cependant, elle a défendu ce qu’elle a décrit comme une « bonne performance » et a déclaré dans l’interview : « C’est ce que nous voulions dans l’Iowa ».

La discussion sur le racisme a eu lieu après qu’on a demandé à Haley de répondre à un clip d’un animateur de MSNBC disant : « L’éléphant dans la pièce, c’est toujours une femme brune qui doit essayer de gagner dans un parti profondément anti-immigrés. C’est toujours un défi.

L’animatrice a poursuivi : « Je ne vois pas comment elle pourrait devenir la candidate de ce parti alors que Donald Trump est toujours là. Je ne peux pas imaginer que cela se produise. Peut-être que cela pourrait arriver. Le seul argument de Ron DeSantis en faveur de son maintien est qu’il est un homme blanc et qu’il peut encore attirer les Blancs.»

Haley a répondu en disant que ses références révélaient le « rêve américain », ajoutant : « Vous pouvez vous asseoir là et me donner toutes les raisons pour lesquelles vous pensez que je ne peux pas faire ça. Je continuerai de défier tout le monde sur les raisons pour lesquelles nous pouvons faire cela. Et nous y parviendrons.

Dans une déclaration à The Hill, le porte-parole de Haley a défendu les commentaires du candidat, soulignant la différence entre qualifier l’Amérique de « pays raciste » et reconnaître que le racisme a toujours existé.

“L’Amérique a toujours eu du racisme, mais l’Amérique n’a jamais été un pays raciste”, a déclaré la porte-parole AnnMarie Graham-Barnes dans le communiqué.

« Les médias libéraux ne parviennent toujours pas à faire cette distinction. Cela peut provoquer des crises, mais cela ne change rien à la conviction de Nikki selon laquelle l’Amérique est spéciale parce que ses habitants s’efforcent toujours de faire mieux et d’être à la hauteur de nos idéaux fondateurs de liberté et d’égalité.»

— Mis à jour à 16h25