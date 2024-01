Haley affirme que les États-Unis n’ont « jamais été un pays raciste »

CNN

Candidat républicain à la présidentielle Nikki Haley a affirmé que les États-Unis n’avaient « jamais été un pays raciste » lors d’une interview avec Fox News mardi.

Les remarques de Haley étaient en réponse aux commentaires de l’animatrice de MSNBC, Joy Reid, sur la question de savoir si Haley pourrait remporter la nomination du GOP en tant que femme de couleur. Haley a suggéré que Reid «vit dans une Amérique différente de la mienne», soulignant sa propre ascension de fille d’immigrants à gouverneur de Caroline du Sud et ambassadrice auprès des Nations Unies.

«Je veux dire, oui, je suis une fille brune qui a grandi dans une petite ville rurale de Caroline du Sud et qui est devenue la première femme gouverneur d’une minorité de l’histoire, qui est devenue ambassadrice de l’ONU et qui se présente maintenant à la présidence. Si ce n’est pas le rêve américain, je ne sais pas ce que c’est », a-t-elle déclaré, un jour après avoir terminé troisième du concours. Caucus républicains de l’Iowa. « Vous pouvez vous asseoir là et me donner toutes les raisons pour lesquelles vous pensez que je ne peux pas faire ça. Je continuerai de défier tout le monde sur les raisons pour lesquelles nous pouvons faire cela. Et nous y parviendrons.

Lorsque l’animateur Brian Kilmeade lui a demandé si le GOP était un parti raciste, Haley a fait valoir que les États-Unis n’avaient « jamais été un pays raciste ».

« Nous ne sommes pas un pays raciste, Brian. Nous n’avons jamais été un pays raciste », a-t-elle déclaré. « Notre objectif est de faire en sorte qu’aujourd’hui soit meilleur qu’hier. Sommes-nous parfaits ? Non, mais notre objectif est de toujours nous assurer que nous essayons d’être plus parfaits chaque jour que nous le pouvons.

«Je sais que j’ai été confronté au racisme quand j’étais enfant. Mais je peux vous dire qu’aujourd’hui, c’est bien mieux qu’avant. Notre objectif est d’élever tout le monde. Ne pas diviser les gens sur la race, le sexe, le parti ou quoi que ce soit d’autre. Nous en avons assez en Amérique », a-t-elle ajouté.

Sa campagne a ensuite confirmé la déclaration de Haley.

“L’Amérique a toujours connu le racisme, mais l’Amérique n’a jamais été un pays raciste”, a déclaré un porte-parole de la campagne. « Les médias libéraux ne parviennent toujours pas à faire cette distinction. Cela peut provoquer des crises, mais cela ne change rien à la conviction de Nikki selon laquelle l’Amérique est spéciale parce que ses habitants s’efforcent toujours de faire mieux et d’être à la hauteur de nos idéaux fondateurs de liberté et d’égalité.»

Haley a déjà été critiquée pour sans parler de l’esclavage lorsqu’un électeur l’a initialement interrogé sur la cause de la guerre civile lors d’une mairie le mois dernier. Suite à une réaction croissante, Haley a déclaré que « bien sûr » l’esclavage était la cause de la guerre civile, ajoutant qu’elle supposait que c’était « acquis ».





02:27 – Source : CNN Écoutez la réponse de Nikki Haley à la question sur la cause de la guerre civile

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud a déclaré mardi que sa motivation pour se présenter à la Maison Blanche était de prouver que le sexe ou la race n’avaient pas d’effet dissuasif.

« C’est pourquoi je suis si passionné par ce métier. Je ne veux pas que mes enfants grandissent là où ils sont assis en pensant qu’ils sont désavantagés en raison de leur couleur ou de leur sexe. Je veux qu’ils sachent que s’ils travaillent dur, ils peuvent faire et être tout ce qu’ils veulent en Amérique », a-t-elle déclaré.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui rivalise avec Haley pour devenir la meilleure alternative à l’ancien président Donald Trump, a été invité à répondre aux commentaires de l’ancien gouverneur à une mairie de CNN mardi soir. Bien qu’il n’ait pas initialement répondu directement à cette affirmation – vantant plutôt son opposition aux programmes de diversité, d’équité et d’inclusion qui, selon lui, favorisent des préjugés raciaux injustes – il a poursuivi en affirmant que les États-Unis « ne sont pas un pays raciste ».

« Les États-Unis ne sont pas un pays raciste et nous avons surmonté des difficultés au cours de notre histoire », a-t-il déclaré.

«Je pense que les pères fondateurs ont établi un ensemble de principes universels. Maintenant, ils n’étaient peut-être pas universellement appliqués à l’époque, mais je pense qu’ils ont compris ce qu’ils faisaient », a-t-il poursuivi. “Ils ont compris que ces principes seraient le moteur du progrès pour les générations à venir et c’est ce qui s’est produit.”

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.

Piper Hudspeth Blackburn et Aaron Pellish de CNN ont contribué à ce rapport.