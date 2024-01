Haley a passé sa carrière à naviguer dans les factions du GOP. Maintenant, elle fait face à Trump.

Quand Nikki Haley était législatrice de Caroline du Sud, elle a soutenu des budgets renforcés par l’aide fédérale. Candidate au poste de gouverneur, elle a critiqué la « culture du sauvetage » et la dépendance à l’égard de Washington.

Elle a un jour qualifié le drapeau de bataille confédéré de symbole du patrimoine et a évité les appels visant à le retirer des terrains de l’État. Après un massacre raciste à Charleston, Haley j’ai décidé de le retirer.

Lorsque Donald Trump s’est présenté à la présidence en 2016, elle s’est opposée à lui avant de rejoindre son administration en tant qu’ambassadrice à l’ONU. Maintenant, Haley se présente contre Trump pour l’investiture républicaine de 2024, affirmant qu’il est un agent du chaos.

Pendant près de 20 ans, Haley a travaillé pour guider la marche vers la droite des Républicains, en essayant de cultiver à la fois l’establishment républicain et la base conservatrice incendiaire qui a donné naissance à Trump. Elle est considérée soit comme une rassembleuse pragmatique, soit comme une politicienne intransigeante, et alors qu’elle cherche à être investie dans le parti républicain, ses pivots politiques sont devenus la ligne d’attaque la plus persistante de ses adversaires.

“Peut-être qu’elle peut être un peu un caméléon”, a déclaré l’ancien représentant de l’État Doug Brannon, un compatriote républicain. “Le gouverneur et moi ne nous entendions pas”, a-t-il déclaré, “mais cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas une brillante politicienne.”

Le changement de forme est un art politique pratiqué depuis longtemps. Bill Clinton a gagné le surnom de « Slick Willie » et a remporté deux mandats à la Maison Blanche. Trump est passé d’un soutien catégorique au droit à l’avortement à un discours aux électeurs disant qu’il était seul responsable de la décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade, gagnant ainsi les évangéliques blancs.

Lors de la campagne 2024, Haley s’est appuyée sur ses détracteurs. Le fait que Trump ait sauté les débats a signifié qu’elle et l’ancien président ne se sont pas affrontés face à face, mais elle s’est défendue avec force contre ses suggestions selon lesquelles elle était en décalage avec le Parti républicain d’aujourd’hui.

“Pour ceux qui disent que je suis modérée, je vous demanderai, à vous ou à n’importe qui, Trump ou n’importe qui en costume de Fox (News), de dire que je ne suis pas conservatrice : nommez une chose pour laquelle je n’étais pas conservatrice”, a-t-elle déclaré. Vendredi dans le New Hampshire.

Elle a présenté une litanie de mesures qu’elle a signées en tant que gouverneur pour réduire les impôts, renforcer les exigences d’identification des électeurs et réviser les retraites des fonctionnaires, entre autres. « La différence est de savoir qui décide qui est conservateur et qui est modéré », a-t-elle déclaré.

Rob Godfrey, qui a servi dans l’administration de Haley, a déclaré qu’elle “n’a jamais été une candidate en colère ni en colère contre le gouvernement”, mais qu’elle apprécie “utiliser la chaire des tyrans”.

“Elle est fière d’être prête à dénoncer les gens qui, selon elle, ne servent pas bien leurs électeurs”, a déclaré Godfrey. Il a insisté sur le fait que son ancien patron se souciait moins du positionnement et de l’idéologie que de la recherche du résultat politique le plus conservateur possible, celui d’un « bon gouvernement ».

«Cette approche heurte certaines personnes», a déclaré Godfrey. “Ça l’a toujours été.”

Haley, 52 ans, a été élue pour la première fois à l’Assemblée législative de Caroline du Sud dans un district de la banlieue de Columbia il y a 20 ans. Fille d’immigrants indiens, elle a battu un vétéran législatif de 30 ans lors de la primaire républicaine. Elle a déclaré un jour au New York Times qu’Hillary Clinton, la candidate démocrate à la présidentielle de 2016, l’avait inspirée à se présenter aux élections.

Haley a rapidement accédé à un poste de direction, mais s’est heurtée à ses collègues à cause de sa volonté d’obtenir davantage de votes enregistrés au lieu de votes vocaux, ce qui a épargné l’examen des législateurs. Elle a donc rapidement visé le pouvoir exécutif. Elle a rejoint une primaire de gouverneur en 2010 qui comprenait le lieutenant-gouverneur, le procureur général et un membre du Congrès en exercice. Haley a presque remporté l’investiture, avec 48,9 % des voix aux primaires. Haley a battu la représentante américaine Gresham Barrett dans un second tour de 65 % à 35 %.

Whit Ayres, un sondeur national qui a travaillé pour Barrett, a déclaré que la campagne avait montré la capacité de Haley à ratisser large. « Ces marges vous disent quelque chose sur ses compétences politiques », a-t-il déclaré.

À l’Assemblée législative, Haley a voté en faveur d’une aide fédérale de plusieurs millions de dollars pendant la crise financière de 2008-2009, afin d’empêcher le système financier américain de s’effondrer et d’envoyer le pays dans une éventuelle dépression.

En 2010, cependant, la colère grandissait face à l’impact de la crise sur les Américains qui perdaient leur maison ou voyaient leurs comptes de retraite diminuer, les titans de Wall Street étant rarement tenus pour responsables. Cela a donné naissance au Tea Party, qui a attisé les feux du populisme qui ont propulsé Trump six ans plus tard. La candidate au poste de gouverneur Haley s’est élevée contre les plans de sauvetage et a claironné le soutien de Sarah Palin, candidate à la vice-présidence de 2008 et favorite du Tea Party.

“Lorsque Sarah Palin est arrivée, cela a été un tournant”, a déclaré Ayres. “Nous avons alors su qu’elle était réelle.”

Haley a associé son soutien à Palin à celui de Mitt Romney, plus modéré, alors qu’il se préparait pour sa deuxième candidature présidentielle. Elle a ensuite soutenu Romney lors de la primaire présidentielle républicaine de 2012. En 2014, elle a élargi sa première marge aux élections générales pour remporter un deuxième mandat avec 56 % des voix.

“Elle a réussi à plaire à tout le monde”, a déclaré Kay Koonce, membre du Comité national démocrate de Caroline du Sud, qui a reconnu que le succès de Haley avait frustré son parti.

En tant que gouverneur, Haley a eu des différends avec ses compatriotes républicains qui semblaient souvent personnels. Elle a opposé son veto aux mesures de dépenses et a menacé de faire campagne contre les membres du parti lors de leurs primaires. Les opposants conservateurs se sont emparés des révélations selon lesquelles elle avait travaillé pendant qu’elle était législatrice pour un système hospitalier de la région de Columbia qui avait des demandes réglementaires auprès du gouvernement de l’État. Elle a fait face à des accusations d’éthique qui ont été rejetées par un comité dominé par les républicains de la Chambre.

Elle a réussi à attirer des investissements commerciaux dans l’État, notamment en provenance de Chine. Pour recruter des entreprises, elle a soutenu des subventions détestées par certains partisans du Tea Party. Mais elle rappelle aux électeurs républicains de la primaire que les accords concernaient toujours des magasins non syndiqués.

Elle a également marqué les enjeux sociaux en signant en 2016 une mesure interdisant l’avortement à 20 semaines, sauf exceptions. Cela ne satisferait pas beaucoup de membres de la base nationale du GOP actuellement. Mais Haley s’est opposée à une interdiction nationale plus stricte et a déclaré que la bonne position conservatrice était de laisser la question aux gouvernements des États.

Haley a peaufiné sa personnalité conservatrice au-delà des débats politiques. En décembre 2013, elle a déclaré à ses abonnés Instagram qu’elle avait reçu une arme de poing pour Noël. “J’ai dû être gentille, le Père Noël m’a donné un Beretta PX4 Storm”, a-t-elle posté.

Godfrey, son alliée de longue date, a déclaré que le meilleur exemple de son approche était survenu après un suprémaciste blanc en 2015, il a tué huit fidèles noirs dans une église de Charleston. Haley avait précédemment déclaré que le retrait du drapeau de bataille confédéré du terrain du Capitole n’était pas une priorité. Après la fusillade, elle a rapidement organisé des conversations multiraciales et bipartites qui ont finalement conduit au retrait de la bannière de la guerre civile. « Elle donnait une couverture » aux conservateurs blancs, a déclaré Godfrey, et « bâtissait un consensus ».

Koonce a répliqué : « Elle mérite une partie du crédit », mais cela « ne devrait pas effacer ce qu’elle avait dit avant qu’il ne faille tous ces gens mourir pour faire la bonne chose ».

Alors que les ambitions de Haley s’étendaient au-delà de la Caroline du Sud, elle a dû, comme tant de républicains, trouver un moyen de se présenter contre Trump.

En 2016, elle a livré la réponse républicaine au dernier discours sur l’état de l’Union du président Barack Obama. Pesant la poussée à droite de son parti, Haley a complimenté Obama en le qualifiant de briseur de barrières et de communicateur. Elle a exhorté les Républicains à accepter une responsabilité partagée dans les problèmes de la nation. Et elle a mis en garde les conservateurs : « En période d’anxiété, il peut être tentant de suivre le chant des sirènes des voix les plus en colère. Nous devons résister à cette tentation. Elle n’a pas nommé Trump mais a rapidement soutenu le sénateur de Floride Marco Rubio.

Après la victoire de Trump en novembre, elle était à la Trump Tower à New York pour discuter de l’emploi avec le président élu.

Au début de sa campagne de 2024, Haley a contourné Trump avec légèreté. Mais à la veille des premiers concours, ses critiques sont devenues plus directes, sur des questions comme le rôle de Trump dans l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole.

“Je pense que ce qui s’est passé le 6 janvier a été une journée terrible, et je pense que le président Trump devra en répondre”, a-t-elle déclaré lors d’un débat mercredi dans l’Iowa. Elle n’est peut-être pas allée aussi loin dans sa critique de Trump.

Haley a confirmé séparément qu’elle voterait pour le candidat républicain ; elle n’a pas exclu de rejoindre Trump sur la liste des candidats à la vice-présidence.

Ayres a déclaré que l’approche de Haley était pragmatique, comme une grande partie de sa carrière. Selon Ayres, environ la moitié des électeurs du parti ont voté pour Trump à deux reprises et le feraient à nouveau – mais sont ouverts à quelqu’un d’autre.

“Suivre l’exemple de Chris Christie la limiterait au faible pourcentage de ‘Never Trumpers'”, a ajouté Ayres, faisant référence à l’ancien gouverneur du New Jersey qui a martelé Trump avant d’abandonner la course.

Christie a été filmée par un micro chaud prédisant que Haley «va se faire fumer» par Trump. Sur ce point, même un démocrate s’est rangé du côté de Haley.

« Chris Christie a tout à fait raison à propos de Trump », a déclaré Koonce. “Mais je suis assis là à l’écouter la critiquer à nouveau et je me dis : ‘Eh bien, c’est elle qui est toujours sur scène.'”

___

Holly Ramer, rédactrice d’Associated Press à Concord, New Hampshire, a contribué à ce rapport.