Haley a dit qu’elle resterait dans la course. Elle ne pense pas au Super Tuesday : NPR

basculer la légende David Yeazell/AP

La candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley a déclaré à NPR que le président Biden représente une plus grande menace pour le pays s’il est réélu que son prédécesseur, l’ancien président Donald Trump.

Biden devrait facilement décrocher l’investiture démocrate pour un second mandat, tandis que Trump est le favori pour l’investiture républicaine.

Mais Haley ne pense pas qu’aucun d’eux ne devrait avoir le poste.

“J’ai beaucoup d’inquiétudes quant au retour de Trump à la présidence. J’ai encore plus d’inquiétudes quant au fait que Joe Biden soit président. Je veux dire, vous regardez ces deux hommes et tout ce qu’ils ont fait, c’est nous donner le chaos, tout ce qu’ils nous ont donné, c’est division”, a déclaré Haley.

Sa solution ?

“Nous devons commencer à ramener la normalité en Amérique et c’est pourquoi je pense que nous avons besoin d’un nouveau leader générationnel qui se concentre sur les solutions du futur plutôt que sur tous les problèmes du passé”, a déclaré Haley à Steve Inskeep de NPR mercredi lors d’une conférence de presse. une entrevue pour Édition du matin.

Elle se considère comme cette nouvelle génération de leaders prête à se lancer dans ce qu’elle appelle le travail le plus difficile au monde.

Pourtant, elle n’a pas encore remporté une primaire et la prochaine aura les enjeux les plus élevés à ce jour. C’est dans son État d’origine, la Caroline du Sud.



basculer la légende Meg Kinnard/AP

“Je ne me suis pas vraiment assis pour réfléchir à ce qui va suivre”

Même si elle continue de suivre Trump dans les sondages primaires dans son pays, Haley a déclaré dans un discours de campagne mardi qu’elle poursuivrait sa campagne jusqu’à ce que “la dernière personne vote”.

Dans une interview avec NPR, elle s’est un peu cachée, s’engageant à rester présente au moins jusqu’au Super Tuesday, les primaires critiques dans un large éventail d’États le 5 mars.

“Pour l’instant, tout ce que nous avons pensé, c’est que nous allons certainement dépasser la Caroline du Sud, entrer dans le Michigan et entrer dans les États du Super Tuesday”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique avec Édition du matin alors qu’elle traversait la campagne de Caroline du Sud dans son bus de campagne.

“Je ne me suis pas vraiment assis pour réfléchir à ce qui va suivre”, a admis Haley. “Mais notre objectif était qu’entre la Caroline du Sud et le Super Tuesday, 20 autres États aient voté, et c’est davantage la représentation que nous voulons, faire entendre la voix des gens.”

Un total de 16 États et territoires organiser des primaires le 5 mars. Les républicains de Caroline du Sud votent samedi et le Michigan tient ses primaires le 27 février.

En tant que jour de vote unique avec le plus grand nombre de délégués à gagner, le Super Tuesday pourrait être la dernière chance pour Haley de participer à une course compétitive avec Trump, qui la devance jusqu’à présent dans les sondages.

Elle a poursuivi sa collecte de fonds et sa campagne avant samedi. La campagne de Haley affirme qu’elle “a les ressources nécessaires pour tenir la distance” et qu’elle a collecté le plus de fonds en un seul mois en janvier, soit plus de 16 millions de dollars.

Même si elle perd toutes les primaires restantes, Haley a déclaré qu’elle espère qu’elle aura au moins donné un “sentiment de normalité” et une “voix” aux opinions majoritaires contre Trump et Biden.

Biden et Trump « trop vieux » pour être président

Haley a lancé des attaques contre les deux hommes ces dernières semaines.

“Je pense que ce qui est vraiment important, c’est de savoir que la majorité des Américains n’aiment pas Donald Trump et Joe Biden”, a-t-elle déclaré. “Nous pensons donc qu’il doit y avoir une alternative.”

Tout en critiquant les deux hommes – qu’elle a qualifiés de « trop vieux » pour être président – ​​elle a déclaré que « Biden est plus dangereux » en raison de sa gestion de l’immigration et de l’économie. Haley a laissé entendre que si Biden et Trump devaient faire face à une revanche, elle soutiendrait Trump s’il remportait l’investiture présidentielle républicaine.

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud s’est également prononcée contre ce qu’elle appelle « la haine, la division et le chaos » fomentés par Trump. Elle a comparé l’ex-président à un « tyran » et a souligné qu’il n’avait pas réussi à obtenir une part significative de l’électorat dans l’Iowa et New Hampshire.

“Les gens n’aiment pas quand il déclenche le téléprompteur et dit des choses folles comme s’il préférait prendre le parti de Poutine plutôt que celui de nos alliés”, a déclaré Haley. “Les gens n’aiment pas quand il se moque des militaires. Les gens n’aiment pas quand il insulte les gens.”

J’encouragerais mes compatriotes républicains à comprendre que nous devons empêcher la guerre. Et la seule façon d’empêcher la guerre est de vaincre la Russie par l’Ukraine.



Soutien à l’Ukraine

Haley s’est opposée à l’opposition de Trump à l’idée de fournir des fonds à l’Ukraine alors qu’elle lutte contre l’invasion russe. Elle a exhorté les républicains du Congrès à accorder une aide au pays qui est bloquée au niveau législatif après qu’un certain nombre de législateurs ont cédé aux pressions de l’ancien président.

“L’objectif est de s’assurer que l’Ukraine dispose de l’équipement et des munitions dont elle a besoin pour pouvoir achever cette affaire. Elle dispose d’une grande force de combat. Nous devons simplement lui donner les outils pour achever cette affaire”, a-t-elle déclaré.

Elle a reproché à Biden de ne pas avoir expliqué au peuple américain les enjeux si la Russie devait vaincre l’Ukraine. Haley a souligné que son objectif est d’éviter la guerre et qu’armer l’Ukraine permettra d’atteindre cet objectif.

“J’encouragerais mes compatriotes républicains à comprendre que nous devons empêcher la guerre. Et la seule façon de prévenir la guerre est si l’Ukraine bat la Russie dans ce cas-ci, sinon cela nous mettra tous en guerre.”

