Halep se bat contre Swiatek pour organiser Serena Showdown

MELBOURNE: La deuxième tête de série Simona Halep a survécu à une oscillation précoce pour battre Iga Swiatek 3-6 6-1 6-4 au quatrième tour de l’Open d’Australie dimanche alors que la Roumaine vengeait sa défaite choc face à l’adolescente polonaise au même stade que les Français de l’année dernière. Ouvert.

Après un premier set sujet aux erreurs, Halep a disputé cinq matchs consécutifs au cours des deuxième et troisième sets avant de sceller sa 100e victoire en Grand Chelem pour organiser un affrontement très attendu en quart de finale avec Serena Williams.

Swiatek, qui a éliminé Halep en route vers son premier titre du Grand Chelem à Paris, a utilisé ses coups de fond en plein essor pour sauver deux points de rupture lors du septième match avant de faire immédiatement craquer la Roumaine pour remporter le premier set.

La numéro deux mondiale Halep est revenue en force avec une pause précoce dans le deuxième set alors que son jeu de base astucieux frustrait son adversaire adolescente, qui avait commis une série d’erreurs.

Halep, qui a commis 10 de ses 17 erreurs directes dans le premier set, a déclaré qu’elle avait d’abord eu du mal à faire face aux puissants coups droits de Swiatek.

« Je savais que je devais changer quelque chose, car je frappais trop fort et trop plat », a déclaré Halep, finaliste 2018. «Je l’ai émue un peu mieux et c’est pourquoi elle a commencé à manquer et a probablement perdu son rythme.

«Le court est très rapide et pas facile, car il glisse tellement, mais j’essaie juste de me concentrer le plus possible sur moi.

Avant son quart de finale contre Williams, Halep peut tirer confiance de sa rencontre précédente lorsqu’elle n’a remporté que sa deuxième victoire contre l’Américaine pour remporter le titre de Wimbledon 2019.

Williams a maintenu sa candidature pour un 24e titre en simple du Grand Chelem, égalant le record, avec une victoire disputée 6-4 2-6 6-4 contre Aryna Sabalenka.

« Légende. Elle est la meilleure », a déclaré Pliskova à propos de sa rivale de longue date.

«C’est toujours difficile, j’ai de l’expérience, tellement de matches contre elle. J’essaierai juste de profiter et de jouer de mon mieux, car vous ne battez Serena que si vous jouez de votre mieux.