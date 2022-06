Haleh Afshar, qui s’est battue pour les droits des femmes musulmanes, décède à 77 ans

Haleh Afshar, connue sous le nom de Lady Afshar, une éminente professeure irano-britannique qui a consacré sa carrière au sein du gouvernement et de l’érudition à la promotion des droits des femmes musulmanes, est décédée le 12 mai chez elle à Heslington, en Angleterre. Elle avait 77 ans. La cause était une maladie rénale, a déclaré son frère Mohammad Afshar. Mme Afshar a été la première femme d’origine iranienne à être nommée à la Chambre des lords, recevant le titre de baronne. Elle a occupé plusieurs postes consultatifs auprès du gouvernement britannique sur les questions de genre et le rôle des femmes musulmanes au Royaume-Uni. Professeure de longue date de politique et d’études féminines à l’Université de York, elle a aidé à lancer le Royaume-Uni Réseau des femmes musulmanes et a reçu l’Ordre de l’Empire britannique pour ses efforts. Se décrivant comme une « féministe musulmane », Mme Afshar s’est prononcée contre le gouvernement iranien pour avoir bloqué les possibilités d’éducation pour les femmes, affirmant que le régime avait peur des femmes instruites parce que l’éducation leur permettait, comme elle l’a dit, de « lire l’arabe classique ». , accéder aux enseignements coraniques et revendiquer leurs droits.

Dans son livre “Islam et féminisme”, publié en 1998, Mme Afshar a soutenu que le féminisme était compatible avec l’islam, suggérant que l’écart entre les femmes laïques et religieuses s’était rétréci. Elle a pointé du doigt les féministes islamistes qui ont rejoint un an plus tôt un mouvement de réforme qui a conduit à l’élection de Mohamed Khatami en tant que président, un réformiste qui prônait une interprétation plus libérale de l’islam basée sur les besoins des temps modernes.

Parmi les nombreux livres qu’elle a écrits et édités figuraient “Iran: A Revolution in Turmoil” et “Women in the Middle East: Perceptions, Realities and Struggles for Liberation”. Mme Afshar a rejoint la Chambre des lords en 2007 en tant que pair à vie, terme utilisé pour désigner un membre d’un parti indépendant ou minoritaire, et a commencé à travailler avec la Commission nationale des femmes, un groupe consultatif gouvernemental. Son frère a décrit Mme Afshar comme une musulmane chiite qui liait la nécessité pour les femmes d’avoir accès à l’éducation avec un droit fondamental d’interpréter le Coran pour elles-mêmes. « Elle n’acceptait pas une interprétation condescendante de l’islam et croyait que l’islam accordait aux femmes des droits que les hommes musulmans retiraient », a-t-il déclaré.