¡Hala Madrid ! Le nouveau kit domicile du Real Madrid est un classique instantané

Le nouveau maillot du Real Madrid porte visiblement la devise du club « ¡Hala Madrid! » pour la première fois. Adidas

Le Real Madrid a lancé un nouveau kit domicile pour 2023-24 qui est si agréable qu’il pourrait suffire à faire oublier aux fans la saison décevante du club et à se tourner vers l’avenir.

Après avoir terminé 10 points derrière ses rivaux amers de Barcelone en Liga, et leur candidature pour un 15e titre de Ligue des champions s’est terminée par une superbe démolition 4-0 à Manchester City en demi-finale, Madrid n’a « que » la Copa del Rey et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à ajouter à leur armoire à trophées.

Cependant, le club a donné à ses supporters de nombreuses raisons d’être optimistes mercredi en confirmant non seulement la signature de Jude Bellingham, mais également en dévoilant un superbe maillot que le milieu de terrain et ses nouveaux coéquipiers porteront la saison prochaine.

Los Blancos sont restés fidèles à leur modèle traditionnel avec une base blanche immaculée accompagnée de garnitures riches, donnant à l’ensemble un air convenablement royal.

Après avoir eu des accents violets plus subtils sur le design de la saison dernière, le maillot 2023-24 présente des détails bicolores en jaune et bleu marine foncé sur le col, les manches et les trois bandes du fabricant Adidas sur les épaules.

La bordure bleu marine s’étend également sous les bras et le long des flancs, créant une bordure le long du bord inférieur de l’envers de la chemise. Le tissu a également un subtil effet « flock » tissé dans la maille légère pour une touche de luxe supplémentaire.

David Alaba modélise le nouveau kit du Real Madrid, qui porte également l’insigne d’or qu’ils ont gagné pour avoir remporté la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA l’année dernière. Adidas

Le col boutonné rabattable de l’année dernière est également remplacé par un simple col ras du cou rond qui porte la devise et l’hymne du club « ¡Hala Madrid! » imprimé dans un espace au verso – la première fois que ces mots ont été mis en évidence sur l’un de leurs maillots.

La coloration rappelle le kit domicile Madrid d’Adidas porté pendant deux saisons au début du siècle, dont 1999-200 quand ils ont remporté un deuxième trophée de la Ligue des champions en trois ans.

Cependant, ce nouveau design et cette nouvelle coloration ont également plus qu’une ressemblance passagère avec le maillot porté par LA Galaxy. Le club MLS a fait du blanc, du jaune et du bleu ses couleurs primaires pour remplacer son ancien look vert et or en 2007, l’année où David Beckham a fait son grand déménagement du Bernabeu à la Californie.

Pure coïncidence, nous en sommes sûrs.