Hal Steinbrenner dit que les Yankees pourraient procéder à des changements de personnel, mais il n’en est pas encore sûr

NEW YORK (AP) — Le propriétaire des Yankees, Hal Steinbrenner, a déclaré que des changements de personnel étaient possibles après trois jours de réunions la semaine dernière qui ont suivi la pire saison de l’équipe en trois décennies.

« Nous allons apporter quelques changements. Certains peuvent être plus subtils que d’autres. Mais je pense que nous avons certainement découvert des choses que nous pouvons faire mieux », a-t-il déclaré mercredi lors d’une table ronde avec le président de l’équipe Randy Levine à la conférence Invest in Sports de Sportico.

Interrogé par l’Associated Press sur les changements qui pourraient être apportés, il a répondu : « Tout est possible. Il y a encore beaucoup de discussions à avoir.

New York n’a pas réussi à atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016. Les Yankees ont terminé 82-80, leur pire bilan depuis 1992, malgré une masse salariale projetée à 281 millions de dollars pour 2023 et une facture fiscale de luxe estimée à 31 millions de dollars.

Steinbrenner a déclaré qu’un groupe de 15 officiels de l’équipe s’est réuni la semaine dernière à Tampa, en Floride.

« Je veux que vous remettiez tout en question, toutes nos philosophies, toutes nos pratiques, mais plus important encore, de manière respectueuse, je veux que vous vous mettiez au défi les uns les autres. Je veux que vous vous critiques les uns les autres. Vérifiez votre ego à la porte », se souvient-il.

«Parfois, c’était un peu risqué. mais c’était respectueux tout le temps », a ajouté Steinbrenner. « Et nous n’avons rien laissé de côté, depuis la santé de l’équipe, ce que nous faisons dans le club-house, la culture du club-house, ce que nous faisons dans la salle de musculation, les analyses, le dépistage professionnel, la biomécanique, y a-t-il suffisamment de communication entre tout le monde. »

Brian Cashman, directeur général depuis 1998, a accepté en décembre dernier un contrat de quatre ans. Aaron Boone a pris la relève en tant que manager avant la saison 2018 et dispose d’une saison supplémentaire garantie dans un contrat de trois ans qui comprend une option d’équipe pour 2025.

Steinbrenner a remplacé le capitaine de l’équipe Aaron Judge lors d’une réunion mardi au Yankee Stadium et prévoyait de parler avec l’as lanceur Gerrit Cole.

Interrogé lors de la table ronde sur les changements qu’il envisageait, Steinbrenner a répondu : « Peut-être du personnel, mais pas nécessairement du personnel ».

« Cela pourrait être une pratique. Cela pourrait être la façon dont les gens communiquent lorsque nous amenons un jeune joueur des ligues mineures au niveau des ligues majeures, les entraîneurs des ligues majeures parlent-ils suffisamment du développement des joueurs et vice versa », a-t-il déclaré. « Les entraîneurs des ligues majeures se mettent-ils vraiment à lire beaucoup de recherches parce que nous prenons des notes à mesure que ces enfants passent d’un niveau à l’autre, sur quoi on travaille, quelles sont leurs faiblesses, quelles sont leurs forces. »

Le père de Steinbrenner, George, a acheté les Yankees en 1973 et Hal est devenu propriétaire majoritaire en 2008. George Steinbrenner est décédé en 2010. Hal Steinbrenner a déclaré que l’équipe resterait au sein de la famille.

« J’ai une nièce qui aide ma sœur à diriger la fondation. J’ai trois neveux qui sont impliqués, dont Stephen, mon aîné, qui joue un rôle important dans de nombreuses décisions que nous prenons », a-t-il déclaré. « Il s’agit donc véritablement d’une entreprise familiale. Nous y avons quatre ou cinq petits-enfants. C’est donc clairement l’intention. Je ne ferai pas ça pour toujours. »

Assis aux côtés de Steinbrenner, Levine a reproché aux Marlins de Miami et aux Rays de Tampa Bay de recevoir un partage des revenus des équipes des grands marchés tout en échouant à augmenter la fréquentation. Miami avait une moyenne de 14 356, 29e parmi les 30 équipes, et Tampa Bay était 27e avec 17 781.

« Il faut se concentrer davantage sur les équipes individuelles pour qu’elles fassent mieux et ne pas se limiter au partage des revenus », a déclaré Levine. « Vous ne pouvez pas avoir deux équipes de Floride comptant en moyenne 15 000 supporters. Vous ne pouvez pas l’avoir. Vous n’entrez pas dans un stade de la NFL ou dans une arène de la NBA et voyez cela. Et je pense qu’il y a eu un problème de dépendance qui doit s’améliorer. … Le commissaire a fait un travail incroyable, mais il s’agit désormais d’équipes individuelles. Au lieu de vous plaindre et de pleurnicher : « Nous avons besoin de plus d’argent », vous devez prendre vos responsabilités. »

Steinbrenner a également déclaré que les Yankees rénoveraient le club-house pendant l’intersaison, en ajoutant des chambres à coucher, entre autres changements.

« J’essaie de leur offrir une meilleure salle à manger », a-t-il déclaré. « Différentes technologies que nous n’avions pas, la thérapie par la lumière rouge. »

