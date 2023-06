Hal Steinbrenner a laissé Aaron Judge sans voix lors de la finalisation de l’accord pour revenir aux Yankees

Le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge a rappelé son appel téléphonique avec le propriétaire de l’équipe Hal Steinbrenner qui a finalisé son retour dans l’équipe.

Cette dernière intersaison a été stressante pour les Yankees de New York et la base de fans. C’était parce qu’ils attendaient une décision du voltigeur et MVP AL 2022 Aaron Judge, qui est entré en agence libre. Malgré la peur du « Arson Judge » qui donnait l’impression que Judge se dirigeait vers les Giants de San Francisco. Mais, les Yankees ont pu signer à nouveau Judge sur un contrat de 360 ​​millions de dollars sur neuf ans à la suite d’un appel téléphonique du propriétaire de l’équipe Hal Steinbrenner, qui était en vacances en Italie à l’époque.

Lors d’une apparition sur « On Base with Mookie Betts » de Bleacher Report, Judge a rappelé son appel téléphonique avec Steinbrenner et comment les deux ont finalisé l’accord.

« C’est comme 2-3 heures du matin, et en fait je saute sur un appel avec Hal, en gros il disait ‘Hé, allons-nous conclure cet accord?’ J’entends toutes ces autres offres d’autres équipes, je ne veux aller nulle part, je veux rester ici. Qu’allons-nous faire », a déclaré le juge. « Il est comme » Qu’est-ce que ça va prendre « , et j’ai lancé quelques chiffres, et il est comme, ‘Affaire conclue, c’est tout?’ J’ai dit oui.

Aaron Judge révèle qu’il était sans voix lorsque Hal Steinbrenner lui a donné le poste de capitaine des Yankees

Après que les deux aient négocié l’accord par téléphone, Steinbrenner a mentionné que Thurman Munson était son joueur préféré des Yankees en grandissant et qu’il était capitaine des Yankees. C’est alors que Steinbrenner a offert le poste de capitaine au juge des Yankees, un rôle qui n’a pas été occupé depuis la retraite de Derek Jeter. Le juge a expliqué comment ils l’avaient rendu sans voix.

« J’étais assis là sur haut-parleur avec ma femme et j’ai eu des frissons, je ne savais pas quoi dire », a déclaré le juge. « J’ai eu l’impression de n’avoir rien dit pendant 30 minutes, elle me frappe comme ‘Tu dois dire quelque chose.’ Le simple fait de l’entendre dire cela, puis d’avoir la conférence de presse à New York, d’avoir Derek [Jeter] là-bas, avoir Willie Randolph là-bas, ainsi que deux anciens capitaines, c’était un honneur incroyable.

Le juge était essentiellement le capitaine non officiel ces dernières années. En 2022, il a remporté le MVP de l’AL et a battu le record de home run d’une seule saison de Roger Maris avec 62. Après cette année, il a reçu un tout nouveau contrat lucratif et le capitanat.

Steinbrenner reçoit des critiques de la base de fans pour l’équipe qui n’a pas remporté de World Series ou qui n’a pas participé à la Fall Classic depuis 2009. Mais il a été félicité pour s’être assuré que Judge resterait un Yankee dans un avenir prévisible et l’avoir nommé capitaine.