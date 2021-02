Hal Holbrook est décédé à l’âge de 95 ans.

L’acteur a joué dans une série de films énormes, dont All The President’s Men, Magnum Force et Into The Wild.

Sa carrière a duré plus de six décennies et l’a vu nominé pour un Oscar et un Tony Award, et a remporté cinq Emmys.

Il est décédé le 23 janvier à son domicile de Beverly Hills, en Californie.

Sa mort a été confirmée par son assistante, Joyce Cohen, lundi soir.

On se souviendra également de Hal pour son interprétation du 16e président américain Abraham Lincoln dans la mini-série Lincoln de 1974, qui lui a valu l’un de ses Emmy Awards.









Plus récemment, Hal était apparu dans la série télévisée Hawaii Five-0, Grey’s Anatomy and Bones en 2017.

Les fans se souviendront également de lui dans Sons of Anarchy, le film Lincoln de 2012, dans lequel il jouait Preston Blair.

Hal a également eu une carrière réussie sur scène, notamment en jouant Mark Twain dans un one-man show, qui avait à l’origine fait partie d’un projet de distinction à l’université.

Hal est né à Cleveland, Ohio en 1925.

Lui et ses deux sœurs ont été abandonnés par leurs parents alors qu’il n’avait que deux ans, et ils ont été élevés par leurs grands-parents paternels.

Avant de commencer sa carrière d’acteur, Hal a servi dans l’armée des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, obtenant le grade de sergent d’état-major.

Nous vous apporterons les dernières mises à jour sur cette nouvelle de l’actualité des célébrités.

Pour les dernières nouvelles et les dernières nouvelles, visitez Mirror.co.uk/3am.

Obtenez tous les gros titres, photos, analyses, opinions et vidéos sur les histoires qui comptent pour vous.

Suivez-nous sur Twitter@Daily Mirror – le compte Twitter officiel du Daily Mirror & Mirror Online – de vraies nouvelles en temps réel.

Nous sommes également sur Facebook / dailymirror – vos actualités, fonctionnalités, vidéos et photos tout au long de la journée du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Mirror Online.