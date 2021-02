Hal Holbrook, qui s’est taillé une carrière d’acteur substantielle à la télévision et au cinéma mais qui a obtenu son plus grand succès sur scène, incarnant Mark Twain dans toute sa splendeur escarpée et son esprit vinaigrier dans un one man show vu dans le monde entier, est décédé le 23 janvier à sa maison à Beverly Hills, en Californie. Il avait 95 ans.

Sa mort a été confirmée par son assistante, Joyce Cohen, lundi soir.

M. Holbrook a eu une longue et fructueuse carrière d’acteur. Il était le patriote ténébreux Deep Throat dans «All the President’s Men» (1976); un personnage de grand-père douloureux dans «Into the Wild» (2007), pour lequel il a reçu une nomination aux Oscars; et l’influent républicain Preston Blair dans «Lincoln» de Steven Spielberg (2012).

Il a joué le 16e président lui-même, à la télévision, dans «Lincoln» de Carl Sandburg, une mini-série de 1974. La performance lui a valu un Emmy Award, l’un des cinq qu’il a remporté pour son jeu dans des téléfilms et des mini-séries; les autres incluaient «The Bold Ones: The Senator» (1970), son protagoniste ressemblant à John F. Kennedy, et «Pueblo» (1973) dans lequel il incarnait le commandant d’un bateau de renseignement de la marine saisi par la Corée du Nord en 1968.

M. Holbrook était un habitué de la série télévisée des années 1980 «Designing Women». Il a joué Willy Loman dans «Death of a Salesman», Shakespeare’s Hotspur et King Lear, et le régisseur dans «Our Town» de Thornton Wilder.