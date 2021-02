Il avait 95 ans.

Holbrook a incarné l’auteur emblématique Mark Twain dans des one-man shows pendant plus de six décennies, remportant un Tony Award du meilleur acteur en 1966 pour son rôle dans « Mark Twain Tonight! » qu’il a également réalisé.

Il a joué le spectacle à travers le pays et en Europe, devenant ainsi synonyme du célèbre humoriste.

Né à Cleveland, Ohio, d’une mère de vaudeville et d’un père vendeur de chaussures, Holbrook et ses frères et sœurs ont été élevés par ses grands-parents à South Weymouth, Massachusetts.

Envoyé au pensionnat dans sa jeunesse, puis à l’école militaire, il a trouvé du réconfort dans les costumes et les personnages qu’il a représentés dans un club de théâtre.

Holbrook a d’abord eu l’idée de faire l’émission Twain après avoir dépeint l’auteur dans le cadre d’un projet de distinction en tant que spécialiste en théâtre à l’Université Denison de Granville, Ohio.

Pendant qu’il servait dans l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale, il a joué dans des productions théâtrales amateurs, dont «Madame Precious», alors qu’il était en poste à Terre-Neuve.

C’est là qu’il rencontre sa première femme, l’actrice Ruby Johnston, qu’il épouse en 1945.

De retour à la maison, Holbrook a décroché un concert d’acteur régulier sur le feuilleton de jour « The Brighter Day » et a continué à jouer son spectacle Twain.

Ed Sullivan a ensuite assisté à une représentation de celui-ci et a invité Holbrook à apparaître dans son émission de variétés en 1956.

La carrière de Holbrook sur scène et à l’écran a été prodigieuse.

Il a fait ses débuts à Broadway en 1961 dans « Connaissez-vous la Voie lactée? » et le Great White Way deviendrait une maison familière pour lui car il est apparu dans de nombreuses productions au fil des ans, y compris « Man of La Mancha », « An American Daughter » et – bien sûr – « Mark Twain Tonight. »

Il a innové sur le petit écran avec le téléfilm de 1972 « That Certain Summer » dans lequel il a joué un père divorcé qui se présente comme un homme gay.

Holbrook est apparu dans diverses autres productions télévisées comme la mini-série NBC « Lincoln », qui lui a valu un Emmy en 1976, et la sitcom des années 1980 « Designing Women », qui mettait en vedette son épouse d’alors, Dixie Carter.

Son mariage avec sa première épouse se termina par un divorce en 1965. L’année suivante, il épousa l’actrice Carol Eve Rossen.

Ils ont divorcé en 1983 et en 1984, il a épousé Carter et est resté marié avec elle jusqu’à sa mort en raison de complications d’un cancer de l’endomètre en 2010.

Il a également trouvé le succès dans les films.

Le rôle de Holbrook en tant que « Deep Throat » dans le film politique de 1976 « Tous les hommes du président » a donné au public quelque chose sur lequel accrocher son chapeau en tant que source réelle qui a conseillé au journaliste du Washington Post Bob Woodward (joué par Robert Redford dans le film) dans ce qui devenir le scandale du Watergate.

En 2008, sa nomination aux Oscars du meilleur acteur de soutien pour son rôle de veuf à la retraite dans « Into the Wild » a fait de Holbrook, alors âgé de 82 ans, le plus ancien interprète à être nominé dans cette catégorie à l’époque.

Mais c’est Twain que Holbrook revint maintes et maintes fois.

«Je suis un acteur, et c’est tout ce que j’ai jamais été», a déclaré Holbrook au San Luis Obispo Tribune en 2016. «Mais je vais vous dire une chose: Mark Twain a été mon éducation. Il m’a appris plus que J’ai jamais appris à l’université. «