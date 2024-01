Hal Buell, qui a dirigé les opérations photo d’AP depuis l’ère de la chambre noire jusqu’à l’ère numérique, est décédé à 92 ans

SUNNYVALE, Californie (AP) — Hal Buell, qui a dirigé les opérations photo de l’Associated Press depuis l’ère de la chambre noire jusqu’à l’ère de la photographie numérique au cours d’une carrière de quatre décennies au sein de l’agence de presse qui a inclus 12 prix Pulitzer et certaines des images déterminantes. de la guerre du Vietnam, est décédé. Il avait 92 ans.

Buell est décédé lundi à Sunnyvale, en Californie, des suites d’une pneumonie, a déclaré sa fille Barbara Buell dans un courriel. Il a passé ses deux derniers mois avec elle et son mari, et il est décédé chez eux avec sa fille à ses côtés.

“Il a été un père, un ami, un mentor et un moteur de transitions importantes dans les médias visuels au cours de sa longue carrière d’AP”, a déclaré Barbara Buell. « Lorsque les nombreux médecins, physiothérapeutes et personnels médicaux qu’il a rencontrés au cours des six derniers mois lui ont demandé ce qu’il avait fait au cours de sa vie professionnelle, il a toujours répondu la même chose : ‘J’avais le plus beau travail du monde.’ »

Ses collègues ont décrit Buell comme un visionnaire qui encourageait les photographes à essayer de nouvelles façons de couvrir l’actualité difficile. En tant que rédacteur en chef des opérations photo d’AP de la fin des années 1960 aux années 1990, il a supervisé une équipe qui a remporté une douzaine de Pulitzers sous sa direction et a travaillé dans 33 pays, avec des photographes légendaires d’AP, dont Eddie Adams, Horst Faas et Nick Ut.

“Hal nous a poussé à franchir une étape supplémentaire”, a déclaré Adams dans un bulletin d’information interne de l’AP au moment du départ à la retraite de Buell en 1997. “L’AP a toujours été prudente, ou semblait l’être, lorsqu’il s’agissait de couvrir des informations difficiles. Mais c’est précisément ce que Buell a encouragé.

Buell a pris la décision cruciale en 1972 de diffuser la photo d’Ut d’une jeune fille nue fuyant son village en feu après que du napalm y ait été largué par un avion de l’armée de l’air sud-vietnamienne. L’image de Kim Phuc est devenue l’une des images les plus obsédantes de la guerre du Vietnam et a fini par définir pour beaucoup tout ce qui était erroné à propos de la guerre.

Après que l’image ait été transmise de Saigon au siège de l’AP à New York, Buell l’a examinée attentivement et en a discuté avec d’autres rédacteurs pendant environ 10 minutes avant de décider de la diffuser.

« Nous n’avions aucune objection à la photo car elle n’était pas lascive. Oui, de la nudité, mais pas lascive dans tous les sens du terme », a déclaré Buell dans une interview en 2016. «C’était l’horreur de la guerre. C’était l’innocence prise entre deux feux, et elle a disparu, et bien sûr, elle est devenue une icône durable de cette guerre, de toute guerre, de toutes les guerres.

Il n’avait que 20 ans lorsqu’il a réalisé la photo emblématique qui lui a valu le prix Pulitzer. Sans le soutien de Buell, dit-il, la photo ne serait peut-être jamais devenue un symbole de la guerre.

“Il pensait que c’était puissant et il voulait le sortir tout de suite”, a déclaré Ut par téléphone mardi.

Il a déclaré qu’il avait parlé pour la dernière fois il y a plusieurs semaines avec Buell, qu’il a qualifié de mentor et de grand ami.

“Hal était le meilleur patron que j’ai jamais eu”, a déclaré Ut. “Il m’a beaucoup soutenu.”

Santiago Lyon, ancien vice-président et directeur de la photographie chez AP, a qualifié Buell de « géant dans le domaine du photojournalisme d’agence de presse ».

“Homme généreux, chaleureux et affable, il a toujours pris du temps pour les photographes”, a déclaré Lyon.

David Ake, qui a récemment pris sa retraite en tant que directeur de la photographie chez AP, a déclaré que Buell avait établi la norme pour ce rôle.

“Je ne peux pas vous dire combien de fois j’obtiendrais une perle de ‘sagesse Hal’ d’un membre ou d’un autre”, a déclaré Ake. “Il manquera à la fois à l’AP et à l’ensemble de la communauté du photojournalisme.”

Buell a rejoint l’AP au bureau de Tokyo à temps partiel après avoir obtenu un baccalauréat et une maîtrise en journalisme de la Northwestern University en 1954. Il servait alors dans l’armée et travaillait pour le journal militaire Stars and Stripes.

Quitté l’armée deux ans plus tard, il rejoint le bureau d’AP à Chicago en tant que rédacteur radio, et un an plus tard, en 1957, il est promu au bureau photo du bureau d’AP à New York.

Buell est retourné à Tokyo à la fin de la décennie pour superviser l’édition photo pour l’Asie et est revenu à New York en 1963 pour être l’éditeur des projets photo d’AP. Il devient rédacteur en chef des photos d’actualité en 1968 et en 1977, il est nommé directeur général adjoint pour les photos d’actualité.

Au cours de ses décennies chez AP, la technologie de la photographie d’actualité a fait des progrès étonnants, passant de six heures à six minutes pour prendre, traiter et transmettre une photo couleur. Buell a mis en œuvre la transition d’une chambre noire chimique où le film était développé à la transmission numérique et aux caméras d’information numériques. Il a également contribué à la création des archives de photos numériques d’AP en 1997.

« Dans les années 80, lorsque nous sommes passés du noir et blanc au tout en couleur, nous faisions du bon travail en envoyant deux ou trois photos couleur par jour. Maintenant, nous en envoyons 300 », a déclaré Buell dans le bulletin d’information AP de 1997.

L’ancien PDG d’AP, Lou Boccardi, a déclaré dans un communiqué que Buell a conduit cette remarquable période d’innovation et de transition, mais il n’a jamais oublié, ni laissé son équipe oublier, que capturer « l’image » qui racontait l’histoire était le point de départ de tout. .

“Heureusement pour nous et pour la photographie d’actualité, sa vision et son énergie ont stimulé et inspiré AP Photos pendant des décennies”, a déclaré Boccardi.

Après avoir pris sa retraite en 1997, Buell a écrit des livres sur la photographie, notamment « De l’enfer à Hollywood : l’incroyable voyage du photographe AP Nick Ut ; » « Valeur rare, vertu commune : Iwo Jima et la photographie qui a capturé l’Amérique » ; et « Les frères Kennedy : un héritage en photographies ». Il est l’auteur de plus d’une douzaine d’autres livres, a produit des films documentaires pour History Channel et a donné des conférences à travers les États-Unis.

“Il m’a inculqué la croyance dans le rôle crucial du quatrième pouvoir, la curiosité et le désir d’obtenir des résultats”, a déclaré Barbara Buell. « C’était un pilote mais indulgent – ​​toujours en train de demander un deuxième coup. Même s’il me manque, il a vécu une longue vie et la vie qu’il voulait.

Buell laisse dans le deuil sa fille et son mari, Thomas Radcliffe, ainsi que deux petits-enfants et un arrière-petit-fils. Son épouse, Angela, est décédée en 2000 et sa compagne de longue date, Claudia DiMartino, est décédée en octobre.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Mike Schneider à Orlando, en Floride, Lisa Baumann à Bellingham, Washington, et les AP Corporate Archives ont contribué à ce rapport.