Hakimi, Silva, Varane et plus

La pandémie de COVID-19 a vu la fenêtre de transfert de l’été dernier affectée à travers l’Europe et peu de choses ont changé en 2021, avec des prêts, des transferts gratuits et des offres à prix réduits toujours à l’ordre du jour pour de nombreux clubs.

Certains ont déjà commencé à agir – avec Liverpool signant le défenseur du RB Leipzig Ibrahima Konaté et débarquement de Barcelone Sergio Agüero et Eric Garcia sur les transferts gratuits de Manchester City – alors qu’il y a des joueurs de renom comme le Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, Juventus’ Cristiano Ronaldo et celui de Manchester United Paul Pogba dont les contrats expirent en 2022.

Des accords qui auraient coûté plus de 100 millions d’euros auparavant, comme l’ailier du Borussia Dortmund Jadon SanchoLe transfert de Man United pourrait se faire pour beaucoup moins d’argent, et il existe un marché pour trouver de bons joueurs si vous savez où chercher.

Alors, quels joueurs sont sur les listes restreintes à travers l’Europe ? Qui est encore disponible sur un transfert gratuit ? Et qui pourrait être une bonne affaire parce que leur contrat arrive à expiration ?

*Toutes les valorisations de transfert sont estimées à l’aide de Transfermarkt.

Au radar

Vous devrez peut-être payer des frais décents pour les signer, mais ils ont la capacité d’améliorer immédiatement n’importe quelle équipe.

Achraf Hakimi, RB, Inter Milan, 60 M€

Clubs liés : Chelsea, Paris Saint-Germain

N’ayant signé pour l’Inter qu’il y a un an du Real Madrid pour 40 millions d’euros, Hakimi se retrouve dans la position étrange de passer potentiellement dans un autre club déjà en raison des problèmes financiers de l’Inter. L’arrière latéral de 22 ans a été l’une des stars du succès de l’Inter en Serie A la saison dernière et semble maintenant prêt à choisir entre Chelsea ou le PSG.

Bernardo Silva, AM, Manchester City, 70 M€

Clubs liés : Barcelone, Atlético Madrid, Real Madrid

La force du milieu de terrain de Man City en profondeur est bien connue, mais Silva a été l’un des meilleurs joueurs du club, il semble donc étrange que les rapports disent qu’il veut quitter le club. Silva avait manifestement eu à cœur de déménager à Barcelone l’année dernière avant qu’il ne s’effondre, et il est maintenant désireux de passer à autre chose. Sa sortie dépend probablement du fait que City signe Jack Grealish, mais.

Raphaël Varane, CB, Real Madrid, 70 M€

Clubs liés : PSG, Man United, Man City, Liverpool, Chelsea

Ayant été à Madrid pendant une décennie, Varane serait désireux de partir et ne signera pas de nouveau contrat. Étant donné qu’il expire en 2022, Madrid est susceptible de sanctionner sa sortie (avec des informations affirmant qu’il souhaite retourner en France avec le PSG) et d’utiliser les fonds pour signer le contrat de Séville. Jules Koundé en remplacement.

Patson Daka, ST, FC Salzbourg, 30 M€

Clubs liés : Dortmund, RB Leipzig, Liverpool

L’attaquant zambien a marqué 27 buts en 28 matches de championnat la saison dernière et est clairement assez bon pour franchir le pas. Avec la relation de Salzbourg avec Leipzig sous la famille Red Bull, un accord serait facile à conclure mais ils seront confrontés à la concurrence de Dortmund.

Saul Niguez, CM, Atlético Madrid, 60 M€

Clubs liés : Juventus, Man United, Man City, PSG, Bayern

Le milieu de terrain de 26 ans a signé un incroyable contrat de neuf ans à l’été 2017, mais a vu ses débuts pour l’Atletico diminuer la saison dernière et, par conséquent, il aurait voulu déménager. Il a une clause libératoire de 140 millions d’euros, mais l’Atletico ne recherchera pas un chiffre aussi élevé.

Le panel de l'ESPN FC est tout à fait d'accord. Lionel Messi sera toujours un joueur de Barcelone au début de la saison 2021-22.

Agents libres

Pendant que Gianluigi Donnarumma est sur le point de rejoindre le PSG et Memphis Depay apparaît sur le chemin de Barcelone, ces joueurs sont toujours une option pour les clubs de signer pour rien cet été.

Lionel Messi, FW, Barcelone

Clubs liés : Man City, PSG, Inter Miami

En août dernier, Messi a informé le club où il a passé toute sa carrière de son envie de partir, après une défaite 8-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Les choses ont changé depuis lors, le nouveau président Joan Laporta promettant de faire tout son possible pour persuader le joueur de 33 ans de rester. Les discussions sont en cours, mais le temps nous le dira.

Sergio Ramos, CB, Real Madrid

Clubs liés : Man City, Man United, Séville,

ESPN a rapporté en novembre que les premières conversations avaient commencé entre le club et Ramos au sujet d’un nouveau contrat, les deux parties souhaitant parvenir à un accord sur les conditions. Cependant, la situation financière difficile de Madrid a compliqué les choses et il n’y a toujours pas d’accord. Le joueur de 34 ans a été exclu de l’équipe espagnole pour l’Euro 2020, mais il pense toujours qu’il « peut jouer encore cinq ans au plus haut niveau ».

Hakan Calhanoglu, AM, Milan

Clubs liés : Man United, Chelsea, Atletico, Arsenal,

L’international turc a connu sa meilleure saison en Serie A en 2020-21, avec neuf passes décisives en 33 matches de championnat. Cependant, il n’a pas encore conclu de nouveau contrat, Milan ne voulant lui offrir que 4 millions d’euros par an et de nombreux clubs s’alignent pour en profiter.

Jérôme Boateng, CB, Bayern Munich

Clubs liés : Arsenal, Juventus, Lazio, Rome

Le joueur de 32 ans était au Bayern pendant une décennie mais passera cet été et croit que « Dans mon état, je peux certainement jouer pendant deux ou trois ans au plus haut niveau. » Boateng serait désireux de rejoindre un club en Ligue des champions, ce qui limitera un peu ses options. Mais il est toujours un acte de classe qui peut apporter beaucoup d’expérience dans un vestiaire.

Ryan Bertrand, LB, Southampton

Clubs liés : Arsenal, Tottenham, Leicester, Man City

Un certain nombre de clubs recherchent une force en profondeur à l’arrière gauche et pourraient faire bien pire que l’ancien international anglais. Bertrand a 31 ans et a beaucoup d’expérience en Premier League, il pourrait donc être une bonne signature.

Sergio Aguero revêt l'uniforme de Barcelone pour la première fois au Camp Nou pour les médias.

Une bonne affaire à faire ?

Avec leurs contrats expirant à la fin de la saison prochaine, les clubs pourraient chercher un accord moins cher cet été.

Eduardo Camavinga, CM, Stade rennais, 55 M€

Clubs liés : PSG, Real Madrid, Barcelone, Juventus, Man United, Liverpool

L’un des meilleurs jeunes joueurs du monde, le milieu de terrain de 18 ans semble peu susceptible de signer un nouveau contrat à Rennes. Camavinga a fixé une date limite au 28 juin pour rédiger de nouveaux termes, sinon nous pouvons nous attendre à un certain mouvement. Oui, 55 millions d’euros ne sont peut-être pas considérés comme une bonne affaire, mais pour un joueur de sa qualité, cela devrait l’être.

Sergi Roberto, RB/CM, Barcelone, 18 M€

Clubs liés : Man City, Tottenham,

Le milieu de terrain polyvalent n’est apparemment pas dans les plans de Barcelone pour l’avenir, il semble donc prêt à aller de l’avant cet été. Avec les problèmes financiers du Barça, ils pourraient chercher à l’inclure dans un accord d’échange pour un autre joueur – peut-être de Man City, où son ancien patron Pep Guardiola est un grand admirateur.

Marcel Sabitzer, CM, RB Leipzig, 20 M€

Clubs liés : Arsenal, Tottenham, Rome

Avec une clause libératoire de 50 millions d’euros le retirant des déménagements précédents, le fait que son contrat arrive à terme signifie que l’international autrichien sera disponible pour beaucoup moins cet été. Le RB Leipzig ne voudra pas qu’une autre de ses meilleures stars parte, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose et il aura beaucoup d’options.

Nikola Milenkovic, CB, Fiorentina, 25 M€

Clubs liés : Man United, Arsenal, West Ham, Inter, Juventus

Le défenseur serbe était un habitué de la Fiorentina la saison dernière et n’a encore que 23 ans. Avec de bons jeunes défenseurs centraux difficiles à trouver sur le marché, Milenkovic devrait susciter beaucoup d’intérêt, même s’il aurait exprimé le souhait de rester en Serie A.

Divock Origine, ST, Liverpool, 12 M€

Clubs liés : Inter Milan, Leicester, Dortmund,

Origi était une star il y a deux ans, marquant des buts importants en Ligue des champions et en Premier League, mais n’a pas pu dépasser Mohamed Salah, Sadio Crinière et Roberto Firmino dans l’ordre hiérarchique et la signature de Diogo Jota ne fait qu’empirer les choses. Il partira sûrement cet été.

Julien Laurens indique que Jadon Sancho du Borussia Dortmund rejoindra bientôt Manchester United.

Des mouvements de gros sous ?

Ces joueurs continueront d’être liés aux grands clubs, même si cela nécessitera une offre énorme, et personne n’a d’argent pour le moment, alors n’ayez pas trop d’espoir.

Jadon Sancho, FW, Borussia Dortmund, 95 M€

Clubs liés : Man United, Liverpool, Real Madrid

Cela reste le mouvement de grand nom le plus probable cet été, mais le prix demandé par Dortmund pour l’ailier est plus élevé que prévu, ont déclaré des sources à ESPN. United est en pourparlers et les négociations ont jusqu’à présent été décrites comme « sans heurts », la majorité des obstacles, notamment les revendications salariales et les frais d’agent, ayant été surmontés il y a 12 mois. Mais les clubs sont toujours à environ 20 millions d’euros d’écart dans leur évaluation des frais de transfert.

Paul Pogba, CM, Manchester United, 70 M€

Clubs liés : Juventus, Real Madrid, PSG

Man United cherchera à discuter avec l’international français par crainte qu’il ne résilie son contrat, ont déclaré des sources à ESPN. Cependant, il n’y a eu aucun contact ferme d’aucun des principaux clubs européens et toute décision devrait probablement inclure des joueurs dans le cadre d’un accord d’échange. Des sources proches du camp de Pogba ont déclaré à ESPN que les clubs intéressés seraient ravis s’il était disponible gratuitement dans un an.

Jack Grealish, AM, Aston Villa, 100 M€

Clubs liés : Man City, Man United, Chelsea

Des sources ont déclaré à ESPN que City considérait le milieu de terrain d’Aston Villa comme une cible aussi importante que l’attaquant de Tottenham Harry Kane. Guardiola pense que l’ajout du joueur de 25 ans pourrait donner à son équipe la qualité supplémentaire requise pour enfin remporter la Ligue des champions la saison prochaine, alors qu’il pourrait former un partenariat dévastateur avec Phil Foden. Mais Grealish a signé un contrat de cinq ans l’année dernière et il faudra beaucoup d’argent pour le signer.

Erling Haaland, ST, Borussia Dortmund, 180 M€

Clubs liés : Man United, Man City, Chelsea, Real Madrid, Barcelone, PSG, Bayern

Sans doute le joueur le plus demandé au monde, Haaland restera probablement encore un an avant que sa clause de libération de 75 millions d’euros ne soit activée en 2022. Dortmund attend des frais de transfert d’environ 180 millions d’euros s’il veut le laisser partir. avant cela, et avec les frais d’agent, les salaires et les primes, un accord pour le jeune de 20 ans coûterait environ 350 millions d’euros au total.

Harry Kane, ST, Tottenham, 150 M€

Clubs liés : Man City, Man United, Real Madrid, Barcelone, PSG

Après avoir passé toute sa carrière à Tottenham, sans trophée à montrer, Kane a demandé à partir cet été. Mais il a signé un contrat de six ans en 2018 et il lui reste encore trois ans sur son contrat de 200 000 £ par semaine. Le joueur de 27 ans a clairement indiqué ce qu’il voulait, mais Tottenham détient toutes les cartes.

Jan Aage Fjortoft approfondit le Bayern Munich en acceptant de signer Dayot Upamecano du RB Leipzig.

Six des meilleures offres

Déjà signé et scellé pour rejoindre leurs nouveaux clubs le 1er juillet.

Dayot Upamecano, CB, Bayern Munich, 42,5 M€

Joueur qui a suscité l’intérêt de tous les meilleurs clubs, le Bayern s’est empressé de faire atterrir le joueur de 22 ans et de repousser ses rivaux.

Ibrahima Konate, CB, Liverpool, 41,5 M€

D’abord Upamecano, puis Konaté. Le RB Leipzig a perdu l’autre moitié de son jeune partenariat de défenseur central lorsque Liverpool a payé la clause de libération de Konate. Il sera intéressant de voir lequel des deux aura la meilleure carrière.

Weston McKennie, CM, Juventus, 18,5 M€

Avec la relégation de Schalke de la Bundesliga et la forme de l’international américain alors qu’il était prêté à Turin, c’était une évidence. La Juve a activé ses « droits d’option » pour rendre l’accord temporaire permanent.

David Alaba, LB/CB, Real Madrid, Gratuit

Cela pourrait être l’un des meilleurs transferts gratuits jamais réalisés. Alaba n’a pas pu accepter un nouveau contrat au Bayern et Madrid lui a offert le gros contrat qu’il souhaitait. Un remplacement prêt à l’emploi pour Ramos.

Sergio Aguero, ST, Barcelone, Gratuit

Les problèmes financiers de Barcelone ne sont pas un obstacle pour attirer certains des meilleurs au monde. Aguero voulait un nouveau défi après une décennie à Man City, mais le joueur de 33 ans a encore beaucoup à donner et son arrivée pourrait faire pencher la balance en persuadant son compatriote Messi de rester.

Eric Garcia, CB, Barcelone, Gratuit

Après avoir dit qu’il ne signerait pas de nouveau contrat à City l’année dernière, Garcia a finalement récupéré le déménagement de ses rêves dans son ancien club. Un transfert gratuit pour l’un des meilleurs jeunes défenseurs du jeu est une affaire exceptionnelle et il remplacera à long terme Gerard pique.