MILAN: L’arrière de l’Inter Milan Achraf Hakimi a pris un doublé après que Romelu Lukaku a ouvert le score lors d’une confortable victoire 3-1 contre Bologne en Serie A samedi.

Avec cette victoire, l’Inter est arrivé deuxième du tableau avec 21 points en 10 matchs, deux derrière l’AC Milan, qui affrontera la Sampdoria dimanche.

Lukaku a ouvert le score avec son huitième but en championnat de la saison à la 16e minute, bien que ce soit une tentative quelque peu décousue, avant que Hakimi ne rencontre le centre de Marcelo Brozovic juste avant la mi-temps pour ajouter une seconde.

Emanuel Vignato en a retiré un à la 67e minute, mais la résurgence de Bologne a été de courte durée lorsque Hakimi a frappé à nouveau trois minutes plus tard, a frappé et s’est éloigné de son adversaire avant de marquer d’un tir bas dans le coin le plus éloigné.