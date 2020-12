Hakim Ziyech a révélé comment il avait beaucoup appris d’Eden Hazard après l’avoir appelé une inspiration.

L’international marocain est devenu la première signature sous Frank Lampard après que Chelsea ait accepté des frais avec l’Ajax en février.

Un mouvement a été accéléré après que le patron des Blues ait vu de première main les compétences que Ziyech possédait en Ligue des champions.

Et le joueur de 27 ans a déjà fait étalage de ses talents à Stamford Bridge cette saison.

Il a marqué un but et trois passes décisives en six apparitions en Premier League, mais ses livraisons de la droite ont semblé de qualité ces derniers temps.

Lampard avait désespérément besoin de créativité de la part de son équipe après une saison difficile qui a brisé les équipes lors de la dernière campagne.

Chelsea a manqué d’un joueur avec une touche de magie depuis Hazard, qui était capable de tourner un jeu sur sa tête tout seul.

Le joueur de 29 ans est parti pour le Real Madrid avant l’arrivée de Lampard en tant que manager alors que le club ne pouvait pas le remplacer en raison d’une interdiction de transfert.