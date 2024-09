Hakeem Jeffries rejette le projet de loi de financement du GOP, le qualifiant de « peu sérieux et inacceptable »

WASHINGTON — Le chef démocrate Hakeem Jeffries a rejeté lundi une proposition de loi « peu sérieuse et inacceptable ». proposition du président de la Chambre Mike Johnson, qui lie le financement continu du gouvernement pendant six mois à une mesure visant à exiger une preuve de citoyenneté lors de l’inscription pour voter.

Cette réponse encadre la bataille des dépenses qui va avoir lieu au cours des prochaines semaines, alors que les législateurs s’efforcent de parvenir à un consensus sur un projet de loi de dépenses à court terme qui empêcherait une fermeture partielle du gouvernement lorsque le nouvel exercice financier commencera le 1er octobre. Les législateurs espèrent éviter une fermeture partielle du gouvernement quelques semaines seulement avant que les électeurs ne se rendent aux urnes.

Johnson a décidé de reporter les décisions finales sur les dépenses de l’année prochaine, lorsqu’un nouveau président et un nouveau Congrès prendront leurs fonctions. Il le fait à la demande des membres de sa conférence qui estiment que les républicains seront mieux placés l’année prochaine pour obtenir le financement et les priorités politiques qu’ils souhaitent.

Mais Jeffries a déclaré que le processus d’affectation des crédits devrait être terminé avant la fin de l’année civile en cours, et que la mesure à court terme devrait en tenir compte. Elle doit également être exempte de « changements de politique partisane », a déclaré Jeffries.

« Il n’existe aucune autre voie viable pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être économique des contribuables américains qui travaillent dur », a écrit Jeffries dans une lettre adressée aux démocrates de la Chambre des représentants et publiée lundi.

Les législateurs retournent à Washington cette semaine après une pause traditionnelle du mois d’août, passée principalement dans leurs États et districts respectifs. Ils ne sont pas près d’achever le travail sur la douzaine de projets de loi de crédits annuels qui financeront les agences au cours du prochain exercice fiscal, ils devront donc approuver une mesure provisoire.

Le projet de loi de la Chambre, qui prévoit l’obligation de prouver la citoyenneté pour l’inscription sur les listes électorales, complique les choses. La mesure d’inscription des électeurs est populaire auprès des républicains de la Chambre. Le House Freedom Caucus, qui comprend généralement les membres les plus conservateurs de la Chambre, a demandé qu’elle soit annexée au projet de loi de dépenses.

Les républicains affirment que l’exigence d’une preuve de citoyenneté garantirait que les élections américaines ne soient réservées qu’aux citoyens américains, améliorant ainsi la confiance dans le système électoral fédéral du pays, ce que l’ancien président Donald Trump a cherché à faire. saper Au fil des années.

Lorsque la proposition républicaine à la Chambre a été dévoilée vendredi, Johnson l’a qualifiée d’étape extrêmement importante pour maintenir le financement du gouvernement fédéral et sécuriser le processus électoral fédéral.

« Le Congrès a la responsabilité de faire les deux, et nous devons veiller à ce que seuls les citoyens américains puissent décider des élections américaines », a déclaré M. Johnson.

Les opposants affirment que c’est déjà illégal pour les non-citoyens votent aux élections fédérales et que les exigences en matière de documents priveraient de leurs droits des millions de personnes qui n’ont pas les documents nécessaires à disposition lorsqu’elles ont la possibilité de s’inscrire.

Trump et d’autres républicains ont multiplié les plaintes concernant le vote des non-citoyens, en raison de l’afflux de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique sous l’administration du président Joe Biden. Ils soutiennent que les démocrates les ont laissés entrer pour les ajouter aux listes électorales. Mais les données disponibles montrent que le vote des non-citoyens aux élections fédérales est incroyablement rare.

Les sénateurs démocrates se sont également prononcés contre la proposition de Johnson. Les responsables de l’administration Biden se sont également prononcés contre le projet de loi. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a averti que les résolutions à long terme, comme celle qui doit être votée à la Chambre cette semaine, nuisent à la préparation militaire.

Austin a déclaré dans une lettre adressée aux présidents et aux membres de haut rang des commissions des crédits de la Chambre et du Sénat que, s’il était adopté, le projet de loi marquerait la deuxième année consécutive et la septième fois au cours des 15 dernières années que le ministère tarde à avancer sur certaines priorités cruciales.

« Ces actions soumettent les militaires et leurs familles à un stress inutile, renforcent nos adversaires, désorientent des milliards de dollars, nuisent à notre préparation et entravent notre capacité à réagir aux événements émergents », a écrit Austin.