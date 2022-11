Hakeem Jeffries, Pressing to Lead Democrats, marque un changement générationnel

«Il est vraiment délibératif; il n’est pas du genre à réagir rapidement à une question ou à une préoccupation », a déclaré la représentante Grace Meng, une démocrate du Queens qui a servi avec M. Jeffries à Albany et à Washington. “Il écoutera, absorbera et reviendra généralement avec une solution à laquelle la plupart des gens n’auraient pas pensé.”

Les conséquences des élections de mi-mandat de 2022 Carte 1 sur 6 Un moment de réflexion. Au lendemain des élections de mi-mandat, démocrates et républicains sont confrontés à des questions clés sur l’avenir de leurs partis. La Chambre et le Sénat ayant maintenant décidé, voici où en sont les choses : Une nouvelle ère pour les démocrates de la Chambre. La présidente Nancy Pelosi, la première femme à occuper ce poste et le visage des démocrates de la Chambre depuis deux décennies, ne poursuivra pas un poste de direction au prochain Congrès. Un trio de nouveaux chefs est sur le point de prendre la tête de leur caucus. Gouvernement divisé. Que signifient une Chambre contrôlée par les républicains et un Sénat dirigé par les démocrates pour les deux prochaines années ? Très probablement un retour aux embouteillages et à la politique de la corde raide qui ont défini un gouvernement fédéral divisé ces dernières années.

M. Jeffries est connu parmi ses collègues du Congrès comme un opérateur calme et discipliné qui parle généralement sans notes. Il envoie des cheesecakes de Junior’s, l’aliment de base de Brooklyn, chaque saison des fêtes et organise un événement annuel “Hip-Hop on the Hill”. Défenseur des priorités libérales fondamentales comme le droit à l’avortement et l’assurance-maladie pour tous, il a également été à l’avant-garde des efforts de lutte contre l’injustice raciale, notamment en révisant le système de justice pénale du pays et en ralentissant la gentrification.

Mais il a également un côté extrêmement pragmatique et est mal à l’aise avec l’aile gauche militante du parti, dont l’approche, selon lui, est irréaliste et autodestructrice. Aux côtés du représentant Josh Gottheimer, un démocrate modéré du New Jersey, il a lancé Team Blue, une initiative de collecte de fonds qui soutient les démocrates qui relèvent les principaux défis de la gauche.

De nombreux progressistes, à leur tour, le considèrent avec une méfiance intense et même une hostilité, arguant qu’il est trop soucieux des intérêts des entreprises et trop prudent face au changement climatique. S’il devenait le leader, leur scepticisme pourrait être l’un des premiers et des plus épineux défis de M. Jeffries.

“Il a besoin du soutien de la gauche s’il veut faire son travail et maintenir le caucus démocrate ensemble dans ce Congrès vraiment très divisé”, a déclaré Liat Olenick, une militante qui travaille avec le chapitre Indivisible de Brooklyn et Climate Families NYC. “Et pour ce faire, il doit cesser de contrarier les dirigeants progressistes et adopter une approche plus collaborative.”

Alors que les démocrates se sont précipités pour approuver sa candidature cette semaine avant même l’annonce de M. Jeffries, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez de New York, une progressiste, est restée évasive, affirmant qu’elle “traitait” toujours la décision de Mme Pelosi de se retirer et qu’il y avait ” guérison qui doit être faite dans notre caucus.