Hakeem Jeffries préfère le calme au chaos alors que les démocrates s’efforcent de remporter la majorité à la Chambre.

PALMDALE, Californie — Ce électiona-t-il prévenu, concerne l’économie. Liberté. Arrêt Projet 2025 et les extrêmes MAGA.

Et, après le 6 janvier 2021, attaque contre le Capitolec’est une question de démocratie.

Et pourtant, Hakeem Jeffriesen passe d’entrer dans l’histoire en tant que premier président noir de la Chambre, déclare qu’il choisit de rester calme, alors que les démocrates s’efforcent de prendre le contrôle de la Chambre. Maison américaine chaotique des Républicains.

« Dans ce moment sans précédent dans lequel nous nous trouvons, j’ai conclu que le calme est une décision intentionnelle », a déclaré Jeffries à l’Associated Press lors d’une interview dans un café au bord d’un parc entre les deux. la campagne s’arrête en Californie du Sud.

« Nous devons continuer à prendre la décision de rester calmes, d’exécuter le plan, de franchir la ligne d’arrivée », a-t-il déclaré. « Et ensuite la remettre entre les mains du peuple américain. »

Toujours serrée, la campagne pour contrôle de la Chambre est un match nul qui se joue dans des coins improbables du pays, loin de la course à la présidentielle, notamment dans l’État d’origine de Jeffries, à New York, et en Californie. Un seul siège contesté, parmi 435, pourrait faire la différence si les démocrates parviennent à renverser la majorité et à déloger les républicains. Mike Johnson du bureau du président.

Jamais auparavant, dans les près de 250 ans d’histoire du pays, un Noir américain n’avait été aussi près de saisir le marteau. Jeffries, 54 ans, fait partie d’une jeune génération de dirigeants, aux côtés du vice-président démocrate Kamala Harrisproposant une nouvelle voie à suivre, au-delà de l’ère de l’ancien président républicain Donald Trump.

Mais Jeffries, avocat avant de rejoindre le Congrès, ne veut pas parler de l’étape importante de devenir président de la Chambre, et il ne s’aventurera pas à prédire que les démocrates remporteront la majorité à la Chambre. Il veut parler des choix qui s’offrent aux électeurs en ce moment.

« Tout ce qui nous tient à cœur est en jeu. Tout ce qui nous tient à cœur est sur le bulletin de vote. Nous pouvons soit faire avancer ce pays, soit revenir en arrière », a-t-il déclaré tôt dimanche matin dans la communauté désertique de Palmdale, la région poussiéreuse de Palmdale. les confins du comté de Los Angeles.

« Nous n’y retournerons pas ! » » scandaient des centaines de volontaires, prêts à aller frapper aux portes pour obtenir le vote du démocrate George Whitesides dans la course contre le républicain Mike Garcia.

Jeffries, né à Brooklyn, a pris la tête du parti démocrate à la Chambre lorsque le président émérite Nancy Pelosi s’est écarté, faisant de lui l’héritier présomptif du bureau du président. Il est sur le point de remporter à nouveau les élections internes du parti en tant que chef plus tard cette année, quels que soient les résultats des élections. Pourtant, si les démocrates obtiennent le contrôle majoritaire, il se présentera à l’élection comme président par l’ensemble de la Chambre, lorsque le nouveau Congrès se réunira en janvier.

L’un des communicateurs les plus efficaces du parti, ses discours libres à la Chambre se démarquent parmi les discours modernes, regorgeant de références culturelles de l’époque. Il est parfois comparé à l’ancien président Barack Obama.

Aujourd’hui, les compétences et le savoir-faire du membre du Congrès alors qu’il parcourt le pays et collecte des fonds pour le parti sont mis à l’épreuve.

Il est ouvert et accessible à ses collègues, méthodique voire méditatif, quoique parfois lent à agir, et garde ses conseils très proches. Il semble n’avoir raconté à presque personne ce qu’il avait dit au président Joe Biden lorsque les deux hommes se sont entretenus en privé lors d’une conversation. juillet tumultueuxavant que le président n’annonce sa décision de se retirer de la course et de soutenir Harris.

« Un roc », a déclaré la représentante Grace Meng, une collègue démocrate de New York, qui considère Jeffries comme un mentor. « Il prend tout le monde au sérieux. »

Parcourant 25 000 milles et visitant plus de 30 États pour renverser la Chambre, Jeffries propose un programme démocrate « robuste », qu’il a décrit comme consistant à réduire les coûts inflationnistes, à créer de meilleurs emplois et des communautés plus sûres et à faire face à la crise du logement abordable.

La Chambre, sous la direction des démocrates, voterait pour consacrer accès aux soins de reproduction à la suite de la décision Dobbs de la Cour suprême qui a mis fin au droit à l’avortement dans l’affaire Roe v. Wade, a-t-il déclaré. Et ça passerait le John R. Lewis projet de loi sur le droit de vote pour élargir et protéger l’accès au vote.

Lors de la campagne électorale en Californie, Jeffries a passé samedi après-midi à rallier les électeurs dans une salle de banquet à Little Saigon, dans le comté d’Orange, près de Disneyland, dans l’un des sièges les plus disputés du cycle.

Dimanche, il se trouvait dans l’une des plus anciennes églises noires de la région de Lancaster, dans ce que les habitants disaient être une partie ségréguée de la ville. Il a exhorté la congrégation à rassembler famille et amis et à « voter pour des dirigeants éclairés, des personnes qui ont vos meilleurs intérêts à l’esprit et qui veulent travailler ensemble ».

À bien des égards, Jeffries a déjà agi comme le président de facto de la Chambre, le leader sur lequel on pouvait compter après Les républicains ont expulsé Kevin McCarthy du bureau du président et a plongé la salle dans le chaos.

C’est Jeffries qui a fourni les voix démocrates pour garantir que le Congrès adopte des lois majeures, notamment pour empêcher une fermeture du gouvernement et pour armer l’Ukraine alors qu’elle combat la Russie, alors que Johnson ne pouvait pas contrôler sa propre majorité républicaine.

Et c’est Jeffries qui a sauvé le poste de président de Johnson, en fournissant une fois de plus les voix démocrates nécessaires pour repousser les efforts de la représentante d’extrême droite Marjorie Taylor Greene pour l’évincer.

Interrogé sur le type d’orateur qu’il serait si les démocrates gagnaient, Jeffries a répondu qu’il l’avait déjà montré.

« Placer le peuple avant la politique n’est pas simplement un slogan », a-t-il déclaré à propos du message du parti. « C’est un mode de vie de gouvernement. »

Le représentant Jim Clyburn de Caroline du Sud, autrefois le leader noir le plus haut placé en tant que whip démocrate de la Chambre, a déclaré que le fait que Jeffries accède au poste de président montrerait la voie de la nation « vers une union plus parfaite ».

« Tout cela est un tremplin », a-t-il déclaré. « Et vous continuez jusqu’à ce que vous fassiez une percée. Et je pense que nous avons une chance de faire une percée ici. »

Alors que les familles jouaient dans un parc voisin, Claudette Reynolds, une fonctionnaire des postes à la retraite, a repéré Jeffries entrant dans le café du comté d’Orange.

Elle s’est précipitée pour prendre un selfie et a ensuite partagé leur conversation.

« Je lui ai dit que nous allions faire de lui le prochain président de la Chambre », a-t-elle déclaré.