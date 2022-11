Hakeem Jeffries pour succéder à Pelosi, devient le 1er leader noir du Congrès

Les démocrates de la Chambre des États-Unis ont inauguré mercredi une nouvelle génération de dirigeants avec le représentant Hakeem Jeffries élu pour être le premier Noir américain à diriger un grand parti politique au Congrès alors que la présidente de longue date Nancy Pelosi et son équipe se retirent l’année prochaine.

Faisant preuve d’une rare unité de parti après leurs défaites aux élections de mi-mandat, les démocrates de la Chambre sont passés de manière transparente d’un leader historique à un autre, choisissant le New Yorker de 52 ans, qui a juré de “faire avancer les choses”, même après que les républicains aient pris le contrôle de la chambre. Le vote à huis clos a été unanime, par acclamation.

“C’est une responsabilité solennelle dont nous héritons tous”, a déclaré Jeffries aux journalistes à la veille de la réunion du parti. “Et la meilleure chose que nous puissions faire en raison du sérieux et de la solennité du moment est de nous pencher dur et de faire le meilleur travail que nous pouvons pour le peuple.”

De l’autre côté de l’allée, le républicain Kevin McCarthy a remporté un vote à la direction plus tôt ce mois-ci, mais a vu 31 de ses collègues du parti voter contre lui. Il aura une chance de devenir le prochain président avec un vote majoritaire lorsque la Chambre se réunira en janvier.

Les votes du caucus démocrate interne de mercredi de Jeffries et des autres principaux dirigeants se sont déroulés sans challengers.

Le trio dirigé par Jeffries, qui deviendra le chef de la minorité démocrate au nouveau Congrès, comprend la représentante de 59 ans Katherine Clark du Massachusetts en tant que whip démocrate et le représentant de 43 ans Pete Aguilar de Californie en tant que président du caucus.

La nouvelle équipe de dirigeants démocrates devrait se glisser dans les créneaux détenus par Pelosi et ses principaux lieutenants – le chef de la majorité Steny Hoyer du Maryland et le whip démocrate James Clyburn de Caroline du Sud – alors que les plus de 80 dirigeants cèdent la place à la prochaine génération.

Pelosi, la première et la seule femme dirigeante du Congrès américain, a dirigé les démocrates de la Chambre au cours des 20 dernières années, et ses collègues lui ont accordé mardi soir le titre honorifique de « présidente émérite ».

Alors que les démocrates seront relégués à la minorité de la Chambre au cours de la nouvelle année, ils auront un certain poids car la majorité républicaine devrait être si mince et l’emprise de McCarthy sur son parti fragile.

Jeffries a déclaré qu’il espérait trouver “un terrain d’entente lorsque cela sera possible” avec les républicains, mais qu’il “s’opposera à leur extrémisme lorsque nous le devrons”.

Comme Schumer, un Brooklynite

Le poste de chef de la minorité met Jeffries en ligne pour devenir président si les démocrates peuvent reprendre le contrôle de la Chambre, avec leur première opportunité de le faire en 2024.

Jeffries a longtemps été considéré comme un nouveau leader charismatique, connu pour son style pointu mais prudent, d’abord dans la politique new-yorkaise, puis lorsqu’il est entré sur la scène nationale après avoir remporté l’élection au Congrès en 2012.

Jeffries est vu en arrière-plan avec le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, s’exprimant le 24 juillet 2017 à Washington, DC (Chris Owen/Associated Press)

Ancien avocat d’entreprise et membre de l’Assemblée de l’État, Jeffries a représenté Brooklyn et certaines parties du Queens pendant une décennie et a rapidement gravi les échelons au Congrès, occupant le cinquième rang des membres du parti en tant que président du House Democratic Caucus.

Jeffires vit avec sa femme et ses deux fils dans un quartier non loin de celui du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

“L’élévation de Hakeem Jeffries en tant que leader démocrate à la Chambre est un tournant dans l’histoire du Congrès des États-Unis”, a déclaré Schumer mercredi depuis le parquet de la chambre.

“J’ai hâte de parler à mon voisin de Brooklyn quatre ou six fois par jour, comme je l’ai fait avec la présidente Pelosi”, a ajouté Schumer.

Le district de Jeffries comprend le centre culturel noir du quartier Bedford-Stuyvesant, qui abrite Jackie Robinson et était autrefois représenté par Shirley Chisholm, la première femme noire élue au Congrès.

Réaction d’une députée démocrate de Californie :

Félicitations chef Jeffries! Extrêmement fier de mener & nommer mon ami & collègue @RepJeffries pour être notre nouveau chef démocrate. Journée historique ! Son travail inlassable & ; leadership constant au cours des dernières années & les temps difficiles montrent qu’il est prêt à diriger notre caucus. pic.twitter.com/w8VwHjePmx —@RepBarragan

Politique étatique, puis nationale

Jeffries a fréquenté les écoles publiques de New York avant d’obtenir son diplôme de l’Université d’État de New York à Binghamton, où il a étudié les sciences politiques. Il a obtenu une maîtrise en politique publique de l’Université de Georgetown et un diplôme en droit de l’Université de New York.

Il a été greffier pour un juge fédéral et a travaillé pendant plusieurs années dans un cabinet d’avocats à New York, puis en tant qu’avocat d’entreprise pour CBS. Ses premières candidatures à des fonctions publiques ont été de solides tentatives consécutives mais infructueuses pour renverser le député démocrate de longue date Roger Green à partir de 2000.

Le républicain Kevin McCarthy est vu devant la Maison Blanche mardi. Jeffries pourrait se retrouver obligé de négocier avec McCarthy si ce dernier devenait le prochain président de la Chambre. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Il a finalement remporté un siège d’État en 2006, servant six ans dans la capitale à Albany, travaillant sur la justice pénale et la législation sur les droits civils. Il a parrainé une loi qui a empêché le département de police de New York de conserver une base de données des détails personnels de chaque personne arrêtée et interrogée dans le cadre de la tactique controversée d’arrêt et de fouille du département, même si les personnes étaient libérées et non accusées d’un crime.

Il a poursuivi ce travail au Congrès à Washington. Après la mort par étranglement à New York en 2014 d’Eric Garner, un homme noir, Jeffries a cherché à faire adopter une législation qui ferait de la manœuvre d’étranglement un crime fédéral.