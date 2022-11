Hakeem Jeffries devient le premier chef du parti noir à la Chambre

Pendant toutes les années où il y a eu un système bipartite dans la politique américaine, il n’y a jamais eu de Noir à la tête d’un parti à la Chambre des représentants. Ce n’est plus le cas.

Source : Alex Wong/Getty

Selon CNN, les démocrates de la Chambre ont choisi le représentant Hakeem Jeffries de New York pour succéder à Nancy Pelosi alors qu’elle quitte son rôle de présidente de la Chambre. Jeffries deviendra la toute première personne noire de l’histoire des États-Unis à diriger l’un ou l’autre des partis à la maison. Jeffries était sans opposition en tant que chef de la minorité et sera rejoint par la représentante du whip de la minorité, Katherine Clark, du Massachusetts, et le représentant, Peter Aguilar, de Californie, qui assumera désormais les fonctions de chef du caucus démocrate.

Si vous n’avez jamais entendu le représentant Jeffries parler auparavant, c’est un homme des sondages et du peuple. Il est aussi très, très new-yorkais puisqu’il est né à l’hôpital de Brooklyn.

Il a aussi pas mal de bars lui-même…

En 2019, Jeffries, maintenant âgé de 52 ans, est devenu le plus jeune membre de la Chambre à diriger en devenant président du caucus démocrate à 49 ans.

Le nouveau chef de la minorité s’est exprimé pour la première fois aujourd’hui en renforçant l’agenda du parti :

Jeffries a déclaré qu’il espère “mener un effort qui centre notre stratégie de communication autour du principe de messagerie selon lequel les valeurs unissent, les problèmes divisent”. Il a également fait l’éloge des dirigeants passés, mais a déclaré que “il faut faire davantage pour lutter contre l’inflation, défendre notre démocratie, garantir la liberté de procréation, accueillir de nouveaux Américains, promouvoir une protection égale devant la loi et améliorer la sécurité publique dans tout le pays”.

Félicitations au représentant Jeffries. Il a sans doute de très longues journées devant lui.