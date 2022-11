Hakan Çalhanoğlu renaît en noir et bleu de l’Inter Milan

Hakan Çalhanoğlu est venu à l’Inter Milan avec peu d’attentes à l’été 2021. L’international turc a été déçu par son rival interurbain, l’AC Milan. Peu de supporters des Nerazzurri ont estimé que le milieu de terrain pouvait combler le vide de l’absence d’Eriksen.

Cependant, le spécialiste des coups de pied arrêtés a immédiatement prouvé que ses sceptiques avaient tort. Il a marqué lors de l’ouverture de la saison pour la défense du titre de l’Inter lors de son premier match en noir et bleu. Le San Siro a éclaté en fête.

Ses performances ont continué d’impressionner dans la première moitié de la saison. Au mois de novembre, Çalhanoğlu a inscrit 3 buts et ajouté 1 passe décisive. Ses performances lui ont valu son premier prix de joueur du mois de Serie A. Sa contribution a été essentielle au succès de la Coppa Italia et de la Supercoppa de l’Inter. La prestation de classe mondiale de Hakan a transformé l’Inter en l’une des équipes les plus puissantes d’Europe sur coups de pied arrêtés. Il a terminé sa première campagne avec l’Inter totalisant 12 passes décisives dans toutes les compétitions.

Trébucher hors des portes

Ses performances ont enthousiasmé les fans de Nerazzuri. Il a combiné avec Barella et Brozovic pour former un solide trio de milieu de terrain. Ce trio a aidé l’Inter à terminer deuxième du championnat, en plus d’autres succès en coupe. Malheureusement, leur attente a tourné court. La star croate Brozovic s’est blessée à la cuisse en septembre.

Sans remplacement immédiat à part un Asllani jeune et inexpérimenté, la plupart des supporters ont estimé que la saison était vouée à l’échec. Le mauvais début de saison des Nerazzurri les laissait déjà loin derrière leurs concurrents. Ainsi, l’absence du cœur de leur milieu de terrain était une préoccupation importante. Ces inquiétudes ont été immédiatement justifiées. L’Inter a perdu son premier match sans Brozovic de façon embarrassante. La Curva Nord est entrée en mode panique, appelant au limogeage d’Inzaghi. Quelque chose devait changer avant un double-tête critique de l’UCL contre Barcelone s’il voulait garder son emploi.

Hakan Çalhanoğlu donne une impulsion à l’Inter Milan

Alors que les alignements étaient annoncés pour leur premier match contre les géants espagnols, les supporters des Nerazzurri ont été choqués de voir Çalhanoğlu dans le rôle de regista de Brozovic. L’international turc n’avait jamais joué en tant que milieu de terrain profond de sa carrière. Cependant, comme il l’a fait lors de ses débuts à l’Inter, Çalhanoğlu a fait mordre les mots aux fans de l’Inter. Il a marqué le seul but du match en Italie juste avant la mi-temps. Au-delà de figurer sur la feuille de match, Çalhanoğlu a impressionné par sa rigueur défensive. Ses tacles intrépides et ses mouvements infatigables étaient pertinents pour la feuille blanche de l’Inter.

Le week-end suivant, Çalhanoğlu a poursuivi son incroyable performance dans le rôle de regista. Son affichage défensif contre Sassuolo a été essentiel pour que l’Inter renoue avec la victoire en Serie A. Le club n’a regardé que vers l’avant depuis lors. Lors du match retour au Camp Nou, Hakan a une fois de plus fait une belle prestation. Il a pulvérisé des balles sur le terrain pour créer des occasions offensives. Défensivement, il a fait des tacles critiques et des défis pour briser la possession de Barcelone. Il a terminé le match avec 4 plaqués et une passe décisive. Le résultat a pratiquement garanti une place à l’Inter en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le week-end suivant, il a ajouté une autre passe décisive lors du triomphe de l’Inter contre Salernitana.

Depuis lors, l’Inter a poursuivi sa route gagnante. le club a remporté une victoire spectaculaire sur la Fiorentina. Puis, de retour en Ligue des champions, l’Inter a officiellement conclu une place en Ligue des champions avec une déroute de Viktoria Plzen.

Une fois de plus, Çalhanoğlu a montré sa balle morte de classe mondiale le week-end dernier, aidant le but gagnant de Stefan de Vrij.

Verrouiller un rôle

Depuis la transition de Çalhanoğlu au rôle de regista, l’Inter est invaincu. Cette découverte tactique a non seulement sauvé la saison de l’Inter, mais elle a également sauvé Simone Inzaghi sous le feu.

Brozovic semble prêt à revenir bientôt. Çalhanoğlu fait face à un défi pour maintenir sa forme électrique alors qu’il revient à la position traditionnelle de mezzela. Quoi qu’il en soit, les fans de l’Inter se sentent à l’aise. Ils ne comptent plus sur “Epic Brozo” pour ancrer un milieu de terrain à trois.

PHOTO : IMAGO / Marco Canoniero