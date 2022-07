Hajj : un voyage sacré invitant à une nouvelle perspective pour l’activisme environnemental

Après deux ans d’accès restreint par le COVID-19 aux lieux saints de La Mecque, un million de musulmans devraient arriver cette année alors qu’ils répondent à l’appel du hajj. Fondamentalement, le hajj s’inscrit dans un voyage et une rencontre.

Extérieurement, il s’agit d’un texte retraçant les traces du prophète Ibrahim (une figure importante parmi les trois religions abrahamiques). Intérieurement, c’est un voyage spirituel pour conquérir le soi et atténuer les tentations de l’ego dans le but de recalibrer notre place dans le cosmos et d’examiner nos priorités dans ce monde. Les deux sont intimement liés en un grâce au concept de haram.

Haram signifie littéralement : imposer des restrictions ou des limites à quelque chose – et est couramment utilisé pour impliquer l’interdiction de certaines actions pour protéger ce qui est sacré. Pour le pèlerin, l’entrée dans cet état sacré est signifiée par l’enfilage de vêtements simples destinés à supprimer toute représentation sociétale de la richesse ou des différences sociales.

Les rituels du hajj sont destinés à apprivoiser l’ego et à rechercher un état d’harmonie avec l’environnement. En effet, haram est en outre exprimé dans le contexte du temps et de l’espace. Les trois mois du hajj sont connus comme les mois sacrés. Harâm s’étend également à la zone géographique qui entoure la Kaaba dans l’enceinte de La Mecque, un espace restauré en sanctuaire depuis 628 CE. On peut dire que cela fait de la Kaaba l’un des premiers sanctuaires protégés de la terre, conférant un caractère sacré au lieu, qui peut être étendu à la planète et au cosmos.

Alors que l’humanité atteint une épiphanie dans la trajectoire du changement climatique sur la planète, le hajj nous invite à explorer et à adopter de nouveaux cadres pour faire face à cette menace existentielle et ancrer l’action et les politiques environnementales dans différents paradigmes.

Ashlee Cunsolo, une voix de premier plan sur le changement climatique et le bien-être humain, a déclaré que “le changement climatique nous demande d’être différents” et “d’accepter la vérité honnête”. Mais comme l’a observé le philosophe Kwame Appiah, les défauts moraux de l’humanité se définissent moins par le manque de connaissances et plus par la poursuite de l’ignorance stratégique en invoquant la tradition, ou la nécessité, afin d’éviter de faire face à ces vérités gênantes. Ainsi, inverser les trajectoires actuelles nécessitera plus que de la science et des données, mais une action ancrée sur des paradigmes moraux et éthiques pour restaurer notre relation brisée avec la planète.

Premièrement, les lois de protection de l’environnement doivent être construites sur un calcul différent basé sur un cadre juridique de protection inclusif qui s’étend aux animaux, aux plantes, aux océans, aux réservoirs d’eau et à la terre. Celle-ci doit viser à enrayer la perte de biodiversité, qui décline fortement. Le monde a connu une baisse moyenne de 68 % des populations de mammifères, d’oiseaux, de poissons, de reptiles et d’amphibiens depuis 1970.

Deuxièmement, nous devons trouver une voie vers la modération et inverser les tendances de consommation des 100 à 150 dernières années. Ces modes de consommation et ces activités humaines modifient les écosystèmes de la planète à l’échelle géologique. La transition vers un monde net zéro nécessite une transformation complète de la façon dont nous produisons, consommons et nous déplaçons.

Si nous ne parvenons pas à inverser les trajectoires actuelles, l’impact du changement climatique sur l’humanité sera inimaginable. Par exemple, on prévoit que jusqu’à 250 millions de personnes seront déplacées d’ici 2050 en raison de conditions météorologiques extrêmes, de la diminution des réserves d’eau et de la dégradation des terres agricoles.

Il est temps pour l’humanité de créer de l’espoir en insufflant différentes visions du monde dans le cercle pour faire face à une crise qui affecte toute la création. Le Hajj présente de manière unique une intersectionnalité entre la religion et l’environnement, car il nous offre un discours riche pour nous engager dans la protection de l’environnement sur un socle moral plus élevé : le caractère sacré de l’univers et la responsabilité individuelle.

