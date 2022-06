Hajj en Arabie saoudite : les musulmans britanniques s’indignent du chaos des voyages | Nouvelles du monde

Des centaines de musulmans britanniques disent qu’ils pourraient perdre des milliers de livres sterling versées à une société saoudienne responsable du voyage du Hajj de cette année.

Farrukh et sa famille de cinq personnes ont payé plus de 36 000 £ via le nouveau portail «Motawif» qui a été introduit il y a trois semaines.

“Quand mon argent est parti, je pensais que mon travail était fait”, a déclaré Farrukh.

“Il a dit ‘merci beaucoup, nous avons collecté tout votre argent mais votre colis a échoué.’ Et ça s’est arrêté là.”

Dix jours plus tard, Farrukh dit qu’il attend toujours des mises à jour. Le vol qu’il a payé était mardi.

“J’ai appelé la compagnie aérienne et ils m’ont dit que je n’étais sur aucun vol. Je ne m’attendais pas à l’être car je n’en suis même pas encore au stade du visa.”

L’Arabie saoudite a dévoilé le portail Motawif plus tôt ce mois-ci, où les voyageurs de certains pays, dont le Royaume-Uni, devaient réserver via un système de loterie afin de voyager pour hajj – le pèlerinage islamique annuel à La Mecque en Arabie Saoudite.

Le nouveau portail a supprimé les voyagistes basés au Royaume-Uni qui organisaient généralement le voyage d’environ 25 000 musulmans britanniques chaque année.

De nombreux voyageurs qui avaient déjà réservé pour le hajj de cette année ont dû organiser des remboursements avant de pouvoir réserver via le portail.

Des groupes de voyageurs ont créé des groupes Whatsapp pour partager leurs expériences. Beaucoup disent qu’ils ont payé avec des cartes de débit après avoir eu seulement 48 heures pour terminer les arrangements, mais que malgré l’argent quittant leurs banques, leurs réservations s’affichent toujours comme “Échec”.

Les voyageurs sont préoccupés par leur voyage au Hajj, Farrukh a été averti que son colis avait échoué



Certains craignent que les pèlerins demandant un remboursement perdent le taux de change et les frais de réservation. Certains disent que les vols ont changé avec un préavis de moins de 24 heures, que les choix d’hôtels ont été déclassés sans préavis et que, dans certains cas, des personnes ont été refoulées de l’aéroport.

“Les gens courent partout en appelant leurs banques, en lisant de petits caractères, et vraiment, ce n’est pas de notre faute”, a déclaré Farrukh.

“Nous avons payé, nous avons suivi le processus, nous avons fait tout ce qui nous était demandé. J’ai même fait faire mon PCR – au cas où quelqu’un sortirait un vol d’un chapeau demain, je suis prêt aller.”

Des groupes de voyageurs du Hajj ont créé des groupes Whatsapp pour partager leurs expériences



Les autorités saoudiennes n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Sky News, mais un agent de Motawif nous avait précédemment déclaré que le système était conçu pour lutter contre la fraude et rendre le hajj plus accessible.

Des sources proches du ministère du Hajj ont déclaré à Sky News qu’un groupe de travail a été mis en place au sein du département pour traiter spécifiquement de la “crise”.

Sur son site Internet, Motawif indique qu’il s’agit du premier portail du secteur à révolutionner le processus de réservation directe au consommateur. Il s’agirait d’un projet pilote pour le pèlerinage de cette année sur un quota réduit de 3 500 voyageurs britanniques.

“Je n’ai pas l’impression d’avoir été victime d’une arnaque”, a déclaré Farrukh. “Je me sens comme un rat de laboratoire.”

Momina a décidé de partir en voyage avec peu d’attentes et dormirait à la mosquée si elle en avait besoin



La réservation de Momina Khatun a réussi mais son forfait a été déclassé sans préavis.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était complètement sereine à propos de son voyage, Momina a répondu : “Pas tout à fait, non. Au fond de votre tête, vous pensez ‘D’accord, je n’ai pas reçu de confirmation de vol ou de réservation d’hôtel.’ S’il y avait une communication claire, je pourrais dire en toute confiance oui, je suis prêt à partir.”

“Mon mari et moi avons eu une conversation hier soir et nous avons décidé d’y aller avec peu d’attentes”, a-t-elle déclaré à Sky News.

“Si quelque chose de bien se produit, c’est un bonus. Nous dormirons simplement dans la mosquée ou vous savez, nous planifions simplement les pires scénarios. C’est ce à quoi nous en sommes arrivés.”

Il y a une confusion généralisée pour les musulmans britanniques qui espèrent faire le voyage du Hajj



Le Council for British Hajjis affirme que 90% des pèlerins britanniques espérant effectuer le Hajj cette année ont été touchés par Motawif.