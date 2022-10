Haïti signale des décès dus au choléra pour la première fois en 3 ans

Les cas – les premiers décès dus au choléra signalés en trois ans – sont survenus dans une communauté appelée Dekayet dans le sud de Port-au-Prince et dans le bidonville balnéaire de Cité de Soleil, où des milliers de personnes vivent dans des conditions exiguës et insalubres.

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Le gouvernement haïtien a annoncé dimanche qu’au moins huit personnes sont mortes du choléra, suscitant des inquiétudes quant à une autre épidémie potentiellement catastrophique comme celle qui a éclaté il y a dix ans et a tué près de 10 000 personnes.

Les aliments ou l’eau contaminés par la bactérie du choléra peuvent entraîner une diarrhée sévère et une déshydratation pouvant être mortelle.

Les décès surviennent en raison d’un manque de carburant et les manifestations en cours ont interrompu la disponibilité des services de base à travers Haïti, y compris les soins médicaux et l’eau potable, ce qui est essentiel pour lutter contre le choléra et maintenir les patients en vie.