PORT-AU-PRINCE, Haïti – Les pauvres ciblent désormais les pauvres en Haïti. Beaucoup craignent de quitter leur domicile, d’acheter des produits d’épicerie ou de payer le prix du bus – des actes qui peuvent attirer l’attention des gangs sur le fait de kidnapper n’importe qui avec de l’argent, même si peu.

De nombreuses écoles ferment leurs portes ce mois-ci non pas pour Covid-19, mais pour protéger les élèves et les enseignants contre une épidémie d’enlèvements contre rançon qui a commencé à hanter le pays il y a un an. Personne n’est épargné: ni les religieuses, ni les prêtres, ni les enfants de vendeurs de rue en difficulté. Les étudiants organisent maintenant des collectes de fonds pour collecter des rançons pour libérer leurs camarades de classe.

Leurs difficultés ne peuvent que s’aggraver alors qu’Haïti se précipite vers une crise constitutionnelle. L’opposition exige que le président Jovenel Moïse démissionne dimanche dans une confrontation politique qui ne fera qu’aggraver la paralysie et les troubles du pays.

Après des années de famine, de pauvreté et de coupures de courant quotidiennes, les Haïtiens disent que leur pays est dans le pire état qu’il ait jamais connu, le gouvernement étant incapable de fournir les services les plus élémentaires dans le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental.