Haïti s’apprête à demander l’aide de forces étrangères en pleine crise, selon des responsables

Cette décision intervient alors que le gouvernement s’efforce d’assurer un semblant d’ordre. Les gangs contrôlent un grand port et ont étouffé le flux de pétrole et d’autres biens essentiels, les hôpitaux manquent de fournitures, la violence reste endémique, les manifestations antigouvernementales déclenchées par un plan de réduction des subventions sur le carburant ont rempli les rues pendant des semaines, l’accès à l’eau potable est sous tension et les cas de choléra font craindre une nouvelle épidémie.

L’objectif est « d’instaurer un climat sécurisé qui doit permettre de lutter efficacement contre le choléra, de favoriser la reprise de la distribution de carburant et d’eau potable sur tout le territoire, le fonctionnement des hôpitaux, le redémarrage des activités économiques, la libre circulation des personnes et des biens, et la réouverture des écoles », lit-on dans la résolution.

Un porte-parole du département d’État a déclaré aux journalistes vendredi que les responsables de l’ONU en Haïti avaient appelé à un couloir humanitaire pour faciliter la distribution de carburant dans tout le pays et que l’administration Biden, en consultation avec Henry et ses partenaires américains, examinait la demande. Il a refusé de dire si ces discussions impliquaient le déploiement potentiel de moyens militaires. Il n’a pas dit comment la demande interagirait avec toute demande supplémentaire du gouvernement haïtien. Le département américain de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ces dernières semaines, la situation est devenue de plus en plus désastreuse, comme l’indique la résolution du cabinet publiée vendredi.

Le mois dernier, des pillards ont pris d’assaut un entrepôt dans la ville des Gonaïves, volant suffisamment de nourriture pour nourrir 100 000 écoliers jusqu’à la fin de l’année, a déclaré le Programme alimentaire mondial. Alors même que le gouvernement cherche de l’aide à l’étranger, son soutien dans le pays s’érode rapidement : les critiques accusent Henry de retarder les nouvelles élections, et les manifestants, furieux de son annonce que le gouvernement ne pouvait plus se permettre de subventionner le carburant, et par le chaos général et le manque de l’accès aux nécessités, l’appellent à démissionner.