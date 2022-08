Haïti révèle une “perte colossale” de 4 millions de dollars de corruption

PORT-AU-PRINCE, Haïti (AP) – Un terrain de football qui a été payé mais jamais construit. Une école qui a détourné les ressources de ses élèves. Un maire qui dirigeait la mairie depuis la maison de sa mère et évitait les taxes foncières.

Les responsables affirment que ces actes de corruption et des dizaines d’autres actes de corruption présumés ont coûté au gouvernement haïtien une “perte colossale” de quelque 500 millions de gourdes (4 millions de dollars) à un moment où les infrastructures de l’État s’effondrent dans un contexte d’instabilité politique et d’aggravation de la pauvreté.

Les allégations ont été publiées jeudi par l’unité anti-corruption d’Haïti, dont le directeur général, Hans Joseph, s’est engagé à poursuivre ceux qui “torpillent le trésor public et asphyxient les efforts de développement économique et social du pays”.

Il a appelé les autorités judiciaires haïtiennes à donner suite aux conclusions de son agence.

Jacques Lafontant, commissaire du gouvernement pour la capitale de Port-au-Prince, a déclaré vendredi à l’Associated Press qu’il ordonnerait à toutes les personnes nommées dans le rapport de comparaître devant un juge.

“Le processus commencera sans délai”, a-t-il déclaré.

Le rapport de 30 pages rendu public résume les longues enquêtes lancées par l’agence de Joseph et offre une fenêtre sur la corruption endémique à travers Haïti, où plus de 60% de ses plus de 11 millions d’habitants luttent pour survivre avec environ 2 dollars par jour.

L’agence a mené 10 enquêtes indépendantes, concluant à des allégations de corruption dans des lieux, dont deux écoles, trois bureaux de maires et trois agences gouvernementales.

Il a accusé la directrice générale de la Loterie nationale d’Haïti d’avoir détourné plus de 41 millions de gourdes haïtiennes (300 000 $) avec l’aide de son frère – un professionnel du droit – et de ne pas facturer les droits d’exploitation des entreprises, entraînant un manque à gagner de 269 millions de gourdes (plus de 2 $ millions) au trésor public.

En outre, il a constaté des irrégularités avec les cartes de débit que la Police nationale d’Haïti a délivrées aux employés, notant que les avantages illégalement accordés à ceux qui ont été licenciés ou à la retraite ont entraîné une perte de plus de 18,2 millions de gourdes (140 000 $) en l’espace de seulement trois mois.

Il a également accusé l’ancien maire de la ville côtière méridionale de Petit-Goâve d’avoir détourné près de 12,8 millions de gourdes (plus de 98 000 dollars) prévus pour plusieurs projets.

L’ancien fonctionnaire aurait également installé la mairie au domicile de sa mère, “se mettant dans une situation où il fallait choisir entre protéger les intérêts de la mairie ou ceux de sa mère”, indique le rapport. Il l’a accusé de ne pas payer d’impôts sur la propriété et a déclaré que l’argent manquait dans la masse salariale des employés.

Un ancien maire de la ville côtière nord d’Anse-Rouge a été accusé d’avoir créé plus de deux douzaines d’employés fictifs dont les chèques allaient au comptable de la ville. En outre, le rapport indique qu’il n’y a aucune preuve de cinq prétendus projets d’assainissement pour lesquels 835 000 gourdes (6 400 $) ont été dépensés et aucune preuve que 595 000 gourdes (4 500 $) offertes par le groupe d’aide international Oxfam pour acheter du carburant ont été utilisées à cette fin.

Toujours dans le nord, un ancien maire de Saint-Raphaël a été accusé d’avoir payé à une entreprise plus de 2 millions de gourdes (15 000 $) pour un terrain de football et un centre de lecture qui n’ont jamais été construits. L’agence anti-corruption a déclaré avoir tenté de retrouver les responsables de l’entreprise, mais a déclaré que l’adresse physique fournie n’existait pas.

L’agence a accusé l’ancien directeur d’une école à Maissade, dans le centre d’Haïti, d’avoir détourné plus de 2 millions de gourdes (15 000 $), alléguant qu’il n’avait que 735 élèves au lieu des 1 004 inscrits.

Joseph a déclaré qu’en dépit des «différences structurelles majeures» d’Haïti, il espérait que le gouvernement pourrait récupérer ses actifs et punir pleinement ceux qu’il appelait «les ennemis de la république».

Coto a rapporté de San Juan, Porto Rico.

Evens Sanon et Dánica Coto, The Associated Press